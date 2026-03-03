日本時間2026年3月4日(水)に行われるAFCチャンピオンズリーグ2 準々決勝第1戦で、ガンバ大阪とラーチャーブリーFCが対戦する。
本記事では、ガンバ大阪vsラーチャーブリーの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。
ガンバ大阪vsラーチャーブリー｜試合日程・キックオフ時間
ガンバ大阪vsラーチャーブリーは、日本時間3月4日(水)にG大阪のホーム、市立吹田サッカースタジアムで開催される。
- 大会：2025-26 AFCチャンピオンズリーグ2 準々決勝 第1戦
- 日時：2026年3月4日(水)19:00キックオフ／日本時間
- 対戦：ガンバ大阪 vs ラーチャーブリーFC
- 会場：市立吹田サッカースタジアム
ガンバ大阪vsラーチャーブリー｜放送・配信予定
AFCチャンピオンズリーグ2 準々決勝第1戦のガンバ大阪vsラーチャーブリーは『DAZN』がライブ配信を行う。
※放送局・スケジュールは変更の可能性あり
ガンバ大阪vsラーチャーブリーのおすすめ視聴方法
2025-26シーズンのAFCチャンピオンズリーグ2は『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。
