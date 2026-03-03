日本時間2026年3月4日(水)に行われるAFCチャンピオンズリーグ2 準々決勝第1戦で、ガンバ大阪とラーチャーブリーFCが対戦する。

本記事では、ガンバ大阪vsラーチャーブリーの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

ガンバ大阪vsラーチャーブリー｜試合日程・キックオフ時間

ガンバ大阪vsラーチャーブリーは、日本時間3月4日(水)にG大阪のホーム、市立吹田サッカースタジアムで開催される。

大会：2025-26 AFCチャンピオンズリーグ2 準々決勝 第1戦

日時：2026年3月4日(水)19:00キックオフ／日本時間

対戦：ガンバ大阪 vs ラーチャーブリーFC

会場：市立吹田サッカースタジアム

ガンバ大阪vsラーチャーブリー｜放送・配信予定

AFCチャンピオンズリーグ2 準々決勝第1戦のガンバ大阪vsラーチャーブリーは『DAZN』がライブ配信を行う。

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

ガンバ大阪vsラーチャーブリーのおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのAFCチャンピオンズリーグ2は『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

【DMM×DAZNホーダイ】DAZN月額最安値！W杯も全試合視聴可能！ポイント付与でお得

DMM

DAZNを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

▶DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから！DAZN加入中でも切り替えOK

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

ガンバ大阪vsラーチャーブリー チーム情報

成績

両チームの対戦成績

GOS 直近の 2 試合 RAT 2 勝利 0 引分け 0 勝利 ガンバ大阪 2 - 0 ラーチャブリーFC

ラーチャブリーFC 0 - 2 ガンバ大阪 4 得点 0 2.5ゴール以上のゲーム 0/2 両チームが得点 0/2

順位表