AFCチャンピオンズリーグ2
team-logoガンバ大阪
team-logo浦項スティーラース
Yuta Tokuma

【2月19日】ガンバ大阪vs浦項スティーラースのテレビ放送・ネット配信予定｜AFCチャンピオンズリーグ2 2025-26ラウンド16第2戦

【ACL2放送予定】2月19日開催のAFCチャンピオンズリーグ2（ACL2）ラウンド16第2戦、ガンバ大阪対浦項スティーラースのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

日本時間2026年2月19日(木)に行われるAFCチャンピオンズリーグ2 ラウンド16第2戦で、ガンバ大阪と浦項スティーラースが対戦する。

本記事では、ガンバ大阪vs浦項スティーラースの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

ガンバ大阪vs浦項スティーラース｜試合日程・キックオフ時間

ガンバ大阪vs浦項スティーラースは、日本時間2月12日(木)にG大阪のホーム、市立吹田サッカースタジアムで開催される。

  • 大会：2025-26 AFCチャンピオンズリーグ2 ラウンド16第2戦
  • 日時：2026年2月19日(木)19:00キックオフ／日本時間
  • 対戦：ガンバ大阪 vs 浦項スティーラース
  • 会場：市立吹田サッカースタジアム

ガンバ大阪vs浦項スティーラース｜放送・配信予定

AFCチャンピオンズリーグ2 ラウンド16第2戦のガンバ大阪vs浦項スティーラースは『DAZN』がライブ配信を行う。

DMM×DAZNホーダイ
(DAZN月額プラン最安値)		視聴はこちら
DAZN
(年間プランがおすすめ)		視聴はこちら

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

ガンバ大阪vs浦項スティーラースのおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのAFCチャンピオンズリーグ2は『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

ガンバ大阪vs浦項スティーラース チーム情報

成績

GOS
-直近成績

ゴールを許す
7/2
2.5ゴール以上のゲーム
1/5
両チームが得点
2/5

POH
-直近成績

ゴールを許す
4/2
2.5ゴール以上のゲーム
0/5
両チームが得点
1/5

両チームの対戦成績

GOS

直近の 3 試合

POH

0

勝利

1

Draw

2

勝利

1

得点

6
2.5ゴール以上のゲーム
1/3
両チームが得点
1/3

順位表

