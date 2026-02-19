日本時間2026年2月19日(木)に行われるAFCチャンピオンズリーグ2 ラウンド16第2戦で、ガンバ大阪と浦項スティーラースが対戦する。

本記事では、ガンバ大阪vs浦項スティーラースの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

ガンバ大阪vs浦項スティーラース｜試合日程・キックオフ時間

ガンバ大阪vs浦項スティーラースは、日本時間2月12日(木)にG大阪のホーム、市立吹田サッカースタジアムで開催される。

大会：2025-26 AFCチャンピオンズリーグ2 ラウンド16第2戦

日時：2026年2月19日(木)19:00キックオフ／日本時間

対戦：ガンバ大阪 vs 浦項スティーラース

会場：市立吹田サッカースタジアム

ガンバ大阪vs浦項スティーラース｜放送・配信予定

AFCチャンピオンズリーグ2 ラウンド16第2戦のガンバ大阪vs浦項スティーラースは『DAZN』がライブ配信を行う。

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

ガンバ大阪vs浦項スティーラース チーム情報

成績

両チームの対戦成績

順位表