gosaka-usami-202509(C)Getty Images
Yuta Tokuma

ガンバ大阪 2026年試合日程・テレビ放送/ネット配信・登録メンバー｜J1百年構想リーグ

明治安田J1百年構想リーグに出場するガンバ大阪の2026年試合日程・テレビ放送・ネット配信予定・登録メンバーを紹介。

明治安田Jリーグは2026年に「秋春制」に移行するため、2026-27シーズンを前に上半期を利用して特別大会「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」が開催される。

本記事では、J1百年構想リーグに出場するガンバ大阪の最新試合予定、テレビ放送/ネット配信予定、お得な視聴方法をまとめている。

ガンバ大阪｜最新試合予定・放送局

セレッソ大阪 対 ガンバ大阪
ガンバ大阪 対 名古屋グランパス
ファジアーノ岡山 対 ガンバ大阪
ガンバ大阪 対 清水エスパルス
ガンバ大阪｜2026年登録選手・背番号一覧

Pos背番号選手名備考
GK1東口　順昭 
GK18荒木　琉偉 
GK22一森　純 
GK31張　奥林 
DF2福岡　将太 
DF3半田　陸 
DF4中谷　進之介 
DF5三浦　弦太 
DF15岸本　武流 
DF19池谷　銀姿郎筑波大学／新加入
DF21初瀬　亮 
DF34横井　佑弥G大阪ユース／トップ昇格
DF47中野　伸哉湘南／復帰
DF67佐々木　翔悟 
MF10倉田　秋 
MF13安部　柊斗 
MF16鈴木　徳真 
MF27美藤　倫 
MF32吉原　優輝拓殖大学／新加入
MF35當野　泰生G大阪ユース／トップ昇格
MF36山本　天翔G大阪ユース／トップ昇格
MF38名和田　我空 
MF41中村　仁郎岐阜／復帰
MF44奥抜　侃志 
FW6満田　誠広島／完全移籍
FW7宇佐美　貴史 
FW8食野　亮太郎 
FW9林　大地 
FW11イッサム　ジェバリ 
FW17山下　諒也 
FW23デニス　ヒュメット 
FW37中積　爲G大阪ユース／トップ昇格
FW40唐山　翔自東京V／復帰
FW42南野　遥海 
FW55植中　朝日横浜FM／新加入
FW97ウェルトン 

ガンバ大阪戦のおすすめ視聴方法

ガンバ大阪が出場する明治安田J1百年構想リーグは『DAZN(ダゾーン)』が全試合ライブ配信している。

