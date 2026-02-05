明治安田Jリーグは2026年に「秋春制」に移行するため、2026-27シーズンを前に上半期を利用して特別大会「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」が開催される。

本記事では、J1百年構想リーグに出場するガンバ大阪の最新試合予定、テレビ放送/ネット配信予定、お得な視聴方法をまとめている。

ガンバ大阪｜最新試合予定・放送局

ガンバ大阪｜2026年登録選手・背番号一覧

Pos 背番号 選手名 備考 GK 1 東口 順昭 GK 18 荒木 琉偉 GK 22 一森 純 GK 31 張 奥林 DF 2 福岡 将太 DF 3 半田 陸 DF 4 中谷 進之介 DF 5 三浦 弦太 DF 15 岸本 武流 DF 19 池谷 銀姿郎 筑波大学／新加入 DF 21 初瀬 亮 DF 34 横井 佑弥 G大阪ユース／トップ昇格 DF 47 中野 伸哉 湘南／復帰 DF 67 佐々木 翔悟 MF 10 倉田 秋 MF 13 安部 柊斗 MF 16 鈴木 徳真 MF 27 美藤 倫 MF 32 吉原 優輝 拓殖大学／新加入 MF 35 當野 泰生 G大阪ユース／トップ昇格 MF 36 山本 天翔 G大阪ユース／トップ昇格 MF 38 名和田 我空 MF 41 中村 仁郎 岐阜／復帰 MF 44 奥抜 侃志 FW 6 満田 誠 広島／完全移籍 FW 7 宇佐美 貴史 FW 8 食野 亮太郎 FW 9 林 大地 FW 11 イッサム ジェバリ FW 17 山下 諒也 FW 23 デニス ヒュメット FW 37 中積 爲 G大阪ユース／トップ昇格 FW 40 唐山 翔自 東京V／復帰 FW 42 南野 遥海 FW 55 植中 朝日 横浜FM／新加入 FW 97 ウェルトン

ガンバ大阪戦のおすすめ視聴方法

ガンバ大阪が出場する明治安田J1百年構想リーグは『DAZN(ダゾーン)』が全試合ライブ配信している。

【DMM×DAZNホーダイ】月額プラン最安値！W杯も観られる！ポイント還元でお得

DMM

DAZNを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能となる。

DAZNは明治安田百年構想リーグ全試合、海外サッカー（ラ・リーガ、ブンデスリーガなど）をライブ配信しており、6月に開幕するFIFAワールドカップ2026の全試合ライブ配信も決定した。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

▶DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから！DAZN加入中でも切り替えOK

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可