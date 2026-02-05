明治安田Jリーグは2026年に「秋春制」に移行するため、2026-27シーズンを前に上半期を利用して特別大会「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」が開催される。
本記事では、J1百年構想リーグに出場するガンバ大阪の最新試合予定、テレビ放送/ネット配信予定、お得な視聴方法をまとめている。
ガンバ大阪｜最新試合予定・放送局
ガンバ大阪｜2026年登録選手・背番号一覧
|Pos
|背番号
|選手名
|備考
|GK
|1
|東口 順昭
|GK
|18
|荒木 琉偉
|GK
|22
|一森 純
|GK
|31
|張 奥林
|DF
|2
|福岡 将太
|DF
|3
|半田 陸
|DF
|4
|中谷 進之介
|DF
|5
|三浦 弦太
|DF
|15
|岸本 武流
|DF
|19
|池谷 銀姿郎
|筑波大学／新加入
|DF
|21
|初瀬 亮
|DF
|34
|横井 佑弥
|G大阪ユース／トップ昇格
|DF
|47
|中野 伸哉
|湘南／復帰
|DF
|67
|佐々木 翔悟
|MF
|10
|倉田 秋
|MF
|13
|安部 柊斗
|MF
|16
|鈴木 徳真
|MF
|27
|美藤 倫
|MF
|32
|吉原 優輝
|拓殖大学／新加入
|MF
|35
|當野 泰生
|G大阪ユース／トップ昇格
|MF
|36
|山本 天翔
|G大阪ユース／トップ昇格
|MF
|38
|名和田 我空
|MF
|41
|中村 仁郎
|岐阜／復帰
|MF
|44
|奥抜 侃志
|FW
|6
|満田 誠
|広島／完全移籍
|FW
|7
|宇佐美 貴史
|FW
|8
|食野 亮太郎
|FW
|9
|林 大地
|FW
|11
|イッサム ジェバリ
|FW
|17
|山下 諒也
|FW
|23
|デニス ヒュメット
|FW
|37
|中積 爲
|G大阪ユース／トップ昇格
|FW
|40
|唐山 翔自
|東京V／復帰
|FW
|42
|南野 遥海
|FW
|55
|植中 朝日
|横浜FM／新加入
|FW
|97
|ウェルトン
ガンバ大阪戦のおすすめ視聴方法
ガンバ大阪が出場する明治安田J1百年構想リーグは『DAZN(ダゾーン)』が全試合ライブ配信している。
【DMM×DAZNホーダイ】月額プラン最安値！W杯も観られる！ポイント還元でお得DMM
DAZNを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。
「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能となる。
DAZNは明治安田百年構想リーグ全試合、海外サッカー（ラ・リーガ、ブンデスリーガなど）をライブ配信しており、6月に開幕するFIFAワールドカップ2026の全試合ライブ配信も決定した。
現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。
▶DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから！DAZN加入中でも切り替えOK
※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可