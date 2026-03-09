2025-26シーズンのUFFAチャンピオンズリーグは、ラウンド16 1stレグが日本時間3月11日(水)に開催。ガラタサライと、遠藤航の所属するリヴァプールが対戦する。

本記事では、ガラタサライvsリヴァプールのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

ガラタサライvsリヴァプールの試合日程・キックオフ時間

UEFAチャンピオンズリーグ・ラウンド16 1stレグのガラタサライvsリヴァプールは、ガラタサライのホーム「RAMSパーク」で開催される。

大会：UEFAチャンピオンズリーグ ラウンド16 1stレグ

日程：2026年3月11日(水)2:45キックオフ／日本時間

カード：ガラタサライ vs リヴァプール

会場：RAMSパーク

ガラタサライvsリヴァプールの放送・配信予定

UEFAチャンピオンズリーグ、ガラタサライvsリヴァプールの試合は『WOWOW』がライブ配信するため、地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。

チャンピオンズリーグのおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が独占中継・ライブ配信する。また、株式会社NTTドコモが運営する映像配信サービス『Lemino』もCLの配信を行うことを発表。月額990円(税込)の『Leminoプレミアム』で、厳選30試合をディレイ配信する。

サービス 料金(税込) 配信内容 WOWOWオンデマンド

月額加入 2,530円(月額) ・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合

・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合

・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合 Leminoプレミアム

月額加入 990円(月額)

[初月無料] ・CLリーグフェーズ19試合

・CLノックアウトフェーズプレーオフ4試合

・CLラウンド16 2試合

・CL準々決勝2試合

・CL準決勝2試合

・CL決勝1試合

※全試合、試合当日24時以降に配信開始

※WOWOWも一部ディレイ配信あり

ガラタサライvsリヴァプール チーム情報

成績

両チームの対戦成績

順位表