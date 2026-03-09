Goal.com
チャンピオンズ リーグ
team-logoガラタサライ
Rams Global Stadyumu
team-logoリヴァプール
ガラタサライvsリヴァプールはWOWOWオンデマンドで独占ライブ配信
Yuta Tokuma

【3月11日】ガラタサライvsリヴァプールのテレビ放送/ネット配信予定｜チャンピオンズリーグ2025-26ラウンド16 1stレグ

【欧州CL 放送予定】3月11日開催のチャンピオンズリーグ(CL)2025-26ラウンド16 1stレグ、ガラタサライ対リヴァプールの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送予定を紹介。

2025-26シーズンのUFFAチャンピオンズリーグは、ラウンド16 1stレグが日本時間3月11日(水)に開催。ガラタサライと、遠藤航の所属するリヴァプールが対戦する。

本記事では、ガラタサライvsリヴァプールのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

ガラタサライvsリヴァプールの試合日程・キックオフ時間

UEFAチャンピオンズリーグ・ラウンド16 1stレグのガラタサライvsリヴァプールは、ガラタサライのホーム「RAMSパーク」で開催される。

  • 大会：UEFAチャンピオンズリーグ ラウンド16 1stレグ
  • 日程：2026年3月11日(水)2:45キックオフ／日本時間
  • カード：ガラタサライ vs リヴァプール
  • 会場：RAMSパーク

ガラタサライvsリヴァプールの放送・配信予定

UEFAチャンピオンズリーグ、ガラタサライvsリヴァプールの試合は『WOWOW』がライブ配信するため、地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。

チャンピオンズリーグのおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が独占中継・ライブ配信する。また、株式会社NTTドコモが運営する映像配信サービス『Lemino』もCLの配信を行うことを発表。月額990円(税込)の『Leminoプレミアム』で、厳選30試合をディレイ配信する。

サービス料金(税込)配信内容
WOWOWオンデマンド
月額加入		2,530円(月額)・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合
Leminoプレミアム
月額加入		990円(月額)
[初月無料]		・CLリーグフェーズ19試合
・CLノックアウトフェーズプレーオフ4試合
・CLラウンド16 2試合
・CL準々決勝2試合
・CL準決勝2試合
・CL決勝1試合
※全試合、試合当日24時以降に配信開始

※WOWOWも一部ディレイ配信あり

ガラタサライvsリヴァプール チーム情報

ガラタサライ vs リヴァプール 予想スタメン

ガラタサライHome team crest

4-2-3-1

フォーメーション

4-2-3-1

Home team crestLIV
1
ウグルカン・チャクル
7
ローランド・サライ
6
ダビンソン・サンチェス
4
イスマイル・ヤコブス
42
アブドゥルケリム・バルダクチ
34
ルーカス・トレイラ
99
マリオ・レミナ
77
ノア・ラング
53
バリス・アルパー・イルマズ
8
ガブリエル・サラ
45
ヴィクター・オシメン
1
アリソン・ベッカー
5
イブラヒマ・コナテ
4
フィルジル・ファン・ダイク
30
ジェレミー・フリンポン
6
ミロシュ・ケルケズ
38
ライアン・フラーフェンベルフ
18
コーディ・ガクポ
8
ドミニク・ソボスライ
11
モハメド・サラー
10
アレクシス・マクアリスター
22
ウーゴ・エキティケ

4-2-3-1

LIVAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • オカン・ブルク

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • アルネ・スロット

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

GAL
-直近成績

ゴールを許す
8/7
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
3/5

LIV
-直近成績

ゴールを許す
13/5
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
3/5

両チームの対戦成績

GAL

直近の 5 試合

LIV

3

勝利

1

Draw

1

Win

10

得点

6
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
3/5

順位表

