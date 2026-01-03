このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
プレミアリーグ
team-logoフラム
Craven Cottage
team-logoリヴァプール
フラムvsリヴァプールを独占配信！U-NEXTの31日間無料体験登録でサッカーパックがお得に
Yuta Tokuma

【1月5日】フラム対リヴァプールのテレビ放送/ネット配信予定｜プレミアリーグ第20節

【遠藤航所属】2025-26プレミアリーグ第20節、フラムvsリヴァプールのテレビ放送/ネット配信予定・試合日程・キックオフ時間を紹介。

プレミアリーグを全試合独占配信

U-NEXT

プレミアリーグ2025-26はU-NEXTで全試合独占ライブ配信！

「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要

特設ページから31日間無料トライアルに登録すると初月がお得に！

U-NEXTサッカーパック

無料体験登録でパックがお得

特設ページはコチラ

2025-26シーズンのプレミアリーグ第20節が日本時間1月5日(月)に開催。フラムと、遠藤航の所属するリヴァプールが対戦する。

【遠藤航所属】フラムvsリヴァプールはU-NEXT独占配信！無料体験登録で月額割引特典ありまずは31日間無料体験に登録

本記事では、フラムvsリヴァプールの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

フラム対リヴァプールの試合日程・キックオフ時間

フラムvsリヴァプールは、日本時間2026年1月5日(月)にフラムのホーム、クレイヴン・コテージで開催される。

  • 大会：2025-26プレミアリーグ第20節
  • 日時：2026年1月5日(月) 0:00キックオフ／日本時間
  • 対戦：フラム vs リヴァプール
  • 会場：クレイヴン・コテージ

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

【遠藤航所属】フラムvsリヴァプールはU-NEXT独占配信！無料体験登録で月額割引特典ありまずは31日間無料体験に登録

フラム対リヴァプールのテレビ放送・ネット配信予定

U-NEXT特設ページから視聴登録
(特典あり)

【遠藤航所属】フラムvsリヴァプールはU-NEXT独占配信！無料体験登録で月額割引特典ありまずは31日間無料体験に登録

フラム対リヴァプールのU-NEXT視聴方法

u-next-soccer-pack-japanese-2025U-NEXT

2025-26シーズンのイングランド・プレミアリーグは、『U-NEXT』が全試合独占で配信を行う。プレミアリーグの視聴には「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要となる。

U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常600ポイント付与のところ1,200ポイントがもらえる。

このポイントをサッカーパックに充てることで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月1,400円で楽しめるのでおすすめだ。

U-NEXTサッカーパックをお得に登録する手順

  1. U-NEXTサッカーパック特設ページ」へアクセス
  2. 「サッカーパックを始める」をタップ
  3. 「お得なセットで登録（初月1,400円）」をタップ
  4. 必要情報を入力して登録完了！

※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。

▶U-NEXTサッカーパックでプレミアリーグ2025-26を視聴！特設ページからの登録でパックがお得に

プレミアリーグ2025-26はU-NEXTが全試合独占ライブ配信！無料体験登録で月額割引特典ありまずは31日間無料体験に登録

フラム対リヴァプールの予想スタメンは？

フラム vs リヴァプール 予想スタメン

フラムHome team crest

4-2-3-1

フォーメーション

4-2-3-1

Home team crestLIV
1
ベルント・レノ
15
ホルヘ・クエンカ
5
ヨアキム・アンデルセン
33
アントニー・ロビンソン
21
ティモシー・カスターニュ
16
サンデル・ベルゲ
22
ケヴィン
20
サシャ・ルキッチ
8
ハリー・ウィルソン
32
エミール・スミス・ロウ
7
ラウール・ヒメネス
1
アリソン・ベッカー
5
イブラヒマ・コナテ
4
フィルジル・ファン・ダイク
12
コナー・ブラッドリー
26
アンドリュー・ロバートソン
17
カーティス・ジョーンズ
30
ジェレミー・フリンポン
7
フロリアン・ヴィルツ
38
ライアン・フラーフェンベルフ
8
ドミニク・ソボスライ
22
ウーゴ・エキティケ

4-2-3-1

LIVAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • マルコ・シウバ

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • アルネ・スロット

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

FUL
-直近成績

ゴールを許す
7/5
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
3/5

LIV
-直近成績

ゴールを許す
7/2
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
2/5

両チームの対戦成績

FUL

直近の 5 試合

LIV

1

Win

2

引分け

2

勝利

8

得点

10
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
5/5

順位表

※本ページの情報は2025年12月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0