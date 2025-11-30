このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
J1 リーグ
team-logoアビスパ福岡
Best Denki Stadium
team-logoガンバ大阪
Yuta Tokuma

【11月30日】アビスパ福岡vsガンバ大阪の地上波テレビ放送・ネット配信予定・キックオフ時間｜明治安田J1リーグ第37節

【J1 2025放送予定】明治安田J1リーグ2025第37節、アビスパ福岡対ガンバ大阪のTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

2025年11月30日(日)に行われる2025シーズンの明治安田J1リーグ第37節で、アビスパ福岡とガンバ大阪が対戦する。

本記事では、アビスパ福岡vsガンバ大阪の試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

アビスパ福岡vsガンバ大阪｜試合日程・キックオフ時間

アビスパ福岡vsガンバ大阪は、11月30日(日)に福岡のホーム、ベスト電器スタジアムで開催される。

  • 大会：2025 明治安田J1リーグ 第37節
  • 日時：2025年11月30日(日) 14:00キックオフ
  • 対戦：アビスパ福岡 vs ガンバ大阪
  • 会場：ベスト電器スタジアム

アビスパ福岡vsガンバ大阪｜放送・配信予定

明治安田J1リーグ第37節のアビスパ福岡vsガンバ大阪は『DAZN』が独占ライブ配信を行う。その他配信や地上波放送はない。

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

アビスパ福岡vsガンバ大阪のおすすめ視聴方法

2025シーズンの明治安田J1リーグは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

アビスパ福岡vsガンバ大阪 チーム情報

アビスパ福岡 vs ガンバ大阪 スタメン

アビスパ福岡Home team crest

3-4-2-1

フォーメーション

4-2-3-1

Home team crestGOS
24
小畑裕馬
29
前嶋洋太
20
安藤智哉
3
奈良竜樹
14
名古新太郎
11
見木友哉
88
松岡大起
47
橋本悠
22
藤本一輝
6
重見柾斗
27
碓井聖生
22
一森純
4
黒川圭介
2
福岡将太
20
中谷進之介
3
半田陸
17
山下諒也
13
安部柊斗
44
奥抜侃志
27
美藤倫
51
満田誠
23
デニス・ヒュメット

4-2-3-1

GOSAway team crest

AVF
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • 金明輝

GOS
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • ダニエル・ポヤトス

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

成績

AVF
-直近成績

ゴールを許す
3/2
2.5ゴール以上のゲーム
1/5
両チームが得点
1/5

GOS
-直近成績

ゴールを許す
12/2
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
2/5

両チームの対戦成績

AVF

直近の 5 試合

GOS

2

勝利

1

Draw

2

勝利

7

得点

7
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
4/5

順位表

0