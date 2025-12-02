日本時間2025年12月4日(木)に行われる2025-26シーズンのDFBポカール ラウンド16で、鈴木唯人の所属するSCフライブルクと、秋山裕紀の所属するダルムシュタットが対戦する。

本記事では、フライブルクvsダルムシュタットの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

フライブルクvsダルムシュタット｜試合日程・キックオフ時間

SCフライブルクvsダルムシュタットは、日本時間12月4日(木)にフライブルクのホーム、オイローパ＝パルク・スタディオンで開催される。

大会：2025-26 DFBポカール ラウンド16

日時：2025年12月4日(木) 2:00キックオフ／日本時間

対戦：SCフライブルク vs ダルムシュタット

会場：オイローパ＝パルク・スタディオン

フライブルクvsダルムシュタット｜放送・配信予定

DFBポカール ラウンド16のフライブルクvsダルムシュタットは『DAZN』がライブ配信を行う。

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

2025-26シーズンのDFBポカールは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

フライブルクvsダルムシュタット チーム情報

SCフライブルク vs ダルムシュタット 予想スタメン 予想スタメン 控え選手 マネージャー ユリアン・シュスター 予想スタメン 控え選手 マネージャー フロリアン・コーフェルト

負傷者および出場停止選手 負傷者および出場停止 欠場選手なし 負傷者および出場停止 欠場選手なし

成績

両チームの対戦成績

順位表