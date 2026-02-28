2025-26シーズンのブンデスリーガ第24節が日本時間2026年3月2日(月)に開催され、堂安律・小杉啓太が所属するアイントラハト・フランクフルトと、鈴木唯人が所属するSCフライブルクが対戦する。
本記事では、フランクフルトvsフライブルクの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。
フランクフルトvsフライブルク｜試合日程・キックオフ時間
フランクフルトvsフライブルクは、日本時間3月2日(月)にフランクフルトのホーム、ヴァルトシュタディオンで開催される。
- 大会：2025-26ブンデスリーガ 第24節
- 日時：2026年3月2日(月) 1:30キックオフ／日本時間
- 対戦：アイントラハト・フランクフルト vs SCフライブルク
- 会場：ヴァルトシュタディオン
フランクフルトvsフライブルク｜放送・配信予定
2025-26ブンデスリーガ第24節のフランクフルトvsフライブルクは『DAZN』と『ABEMA』がライブ配信を行う。
※放送局・スケジュールは変更の可能性あり
フランクフルトvsフライブルクのおすすめ視聴方法
2025-26シーズンのブンデスリーガは『DAZN(ダゾーン)』が全試合をライブ配信する。
DAZNをお得に視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。
「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と、映画やアニメ、ドラマが見放題の「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。
さらに、今ならDMM×DAZNホーダイに登録および翌月継続すると、先着40,000名にPayPayポイント1,390ptをプレゼントするキャンペーンを実施している。キャンペーン期間は5月8日(金)18時までだが、先着での配布のためなくなり次第終了となる。
通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。
※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可
「ABEMA（アベマ）」では、2025-26シーズンのブンデスリーガを、毎節2試合を厳選して無料で生中継する。また注目試合のハイライト映像も無料で配信される。
無料中継で視聴することが可能だが、よりABEMAを楽しみたいなら「ABEMAプレミアム」への登録がおすすめ。映画やドラマ、オリジナル作品が見放題になるだけでなく、スポーツのプレミアム限定配信が視聴できたり、追っかけ再生、広告なし視聴（※広告なしプランの場合）といった便利な機能もついてくる。この機会にABEMAプレミアムに登録してみよう。