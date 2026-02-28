Goal.com
ブンデスリーガ
team-logoフランクフルト
Deutsche Bank Park
team-logoSCフライブルク
Yuta Tokuma

【3月2日】フランクフルトvsフライブルクのテレビ放送・ネット配信予定｜ブンデスリーガ第24節

【堂安律・小杉啓太／鈴木唯人所属】2025-26ブンデスリーガ第24節、アイントラハト・フランクフルト対SCフライブルクのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

2025-26シーズンのブンデスリーガ第24節が日本時間2026年3月2日(月)に開催され、堂安律・小杉啓太が所属するアイントラハト・フランクフルトと、鈴木唯人が所属するSCフライブルクが対戦する。

本記事では、フランクフルトvsフライブルクの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

フランクフルトvsフライブルク｜試合日程・キックオフ時間

フランクフルトvsフライブルクは、日本時間3月2日(月)にフランクフルトのホーム、ヴァルトシュタディオンで開催される。

  • 大会：2025-26ブンデスリーガ 第24節
  • 日時：2026年3月2日(月) 1:30キックオフ／日本時間
  • 対戦：アイントラハト・フランクフルト vs SCフライブルク
  • 会場：ヴァルトシュタディオン

フランクフルトvsフライブルク｜放送・配信予定

2025-26ブンデスリーガ第24節のフランクフルトvsフライブルクは『DAZN』と『ABEMA』がライブ配信を行う。

DMM×DAZNホーダイ
(DAZN月額プラン最安値)		視聴はこちら
ABEMA
(無料中継)		プレミアム登録がおすすめ
DAZN
(年間プランがおすすめ)		視聴はこちら

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

フランクフルトvsフライブルクのおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのブンデスリーガは『DAZN(ダゾーン)』が全試合をライブ配信する。

DAZNをお得に視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と、映画やアニメ、ドラマが見放題の「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。

さらに、今ならDMM×DAZNホーダイに登録および翌月継続すると、先着40,000名にPayPayポイント1,390ptをプレゼントするキャンペーンを実施している。キャンペーン期間は5月8日(金)18時までだが、先着での配布のためなくなり次第終了となる。

通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

【ABEMA】毎節注目の2試合を無料中継！

「ABEMA（アベマ）」では、2025-26シーズンのブンデスリーガを、毎節2試合を厳選して無料で生中継する。また注目試合のハイライト映像も無料で配信される。

無料中継で視聴することが可能だが、よりABEMAを楽しみたいなら「ABEMAプレミアム」への登録がおすすめ。映画やドラマ、オリジナル作品が見放題になるだけでなく、スポーツのプレミアム限定配信が視聴できたり、追っかけ再生、広告なし視聴（※広告なしプランの場合）といった便利な機能もついてくる。この機会にABEMAプレミアムに登録してみよう。

ブンデスリーガ25-26はABEMAで毎節2試合を無料中継！プレミアム登録がおすすめプレミアム会員なら広告なし

フランクフルトvsフライブルク チーム情報

フランクフルト vs SCフライブルク 予想スタメン

フランクフルトHome team crest

3-4-2-1

フォーメーション

4-2-3-1

Home team crestSCF
40
カウア
15
エリス・スキリ
5
オーレル・アメンダ
34
ナムディ・コリンズ
20
堂安律
16
ヒューゴ・ラーション
19
ジャン＝マテオ・バホヤ
21
ナサニエル・ブラウン
29
A. Amaimouni-Echghouyab
6
オスカル・ホイルンド
18
マフムド・ダフード
1
ノア・アトゥボル
28
マティアス・ギンター
43
ブルーノ・オグブス
30
クリスティアン・ギュンター
29
フィリップ・トレウ
14
鈴木唯人
32
ヴィンチェンツォ・グリフォ
6
パトリック・オスターヘッジ
8
マクシミリアン・エッゲシュタイン
26
マクシミリアン・フィリップ
31
イゴール・マタノヴィッチ

4-2-3-1

SCFAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • A. Riera

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ユリアン・シュスター

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

SGE
-直近成績

ゴールを許す
7/9
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
3/5

SCF
-直近成績

ゴールを許す
4/6
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
2/5

両チームの対戦成績

SGE

直近の 5 試合

SCF

2

勝利

2

引分け

1

Win

14

得点

12
2.5ゴール以上のゲーム
5/5
両チームが得点
5/5

順位表

