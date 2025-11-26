このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
チャンピオンズ リーグ
team-logoフランクフルト
Deutsche Bank Park
team-logoアタランタ
Yuta Tokuma

【11月27日】フランクフルトvsアタランタのテレビ放送/ネット配信予定｜チャンピオンズリーグ2025-26リーグフェーズ第5節

【堂安律出場予定】11月27日開催のチャンピオンズリーグ(CL)リーグフェーズ第5節、フランクフルト対アタランタの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送予定を紹介。

2025-26シーズンのUFFAチャンピオンズリーグは、リーグフェーズ第5節が日本時間11月27日(木)に開催。堂安律の所属するフランクフルトと、アタランタが対戦する。

本記事では、フランクフルトvsアタランタのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

フランクフルトvsアタランタの試合日程・キックオフ時間

UEFAチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第5節のフランクフルトvsアタランタは、フランクフルトのホーム「ヴァルトシュタディオン」で開催される。

  • 大会：UEFAチャンピオンズリーグ リーグフェーズ第5節
  • 日程：2025年11月27日(木)5:00キックオフ／日本時間
  • カード：フランクフルト vs アタランタ
  • 会場：ヴァルトシュタディオン

フランクフルトvsアタランタの放送・配信予定

UEFAチャンピオンズリーグ、フランクフルトvsアタランタヘの試合は『WOWOW』がライブ配信するため、地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。

WOWOWオンデマンド視聴はこちら

チャンピオンズリーグ2025-26はWOWOWが独占中継・配信！

2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOWオンデマンド』で独占ライブ配信されるため、『DAZN』や『U-NEXT』などでは配信されないので注意が必要だ。

決勝トーナメントからは全試合をライブ配信。『WOWOWオンデマンド月額プラン』なら、面倒な手続き等なく即時視聴可能となる。

WOWOWオンデマンドはサッカーだけでなく、バスケットボールNBAやゴルフ、ボクシングなどを配信。映画やドラマといった多彩なジャンルのコンテンツも視聴できるのでおすすめだ。

【すぐ見られる！】WOWOWオンデマンドの視聴登録方法

wowow ondemand joinWOWOW

WOWOWオンデマンド公式サイトにアクセス
② お申し込みはこちらをタップ
③ メールアドレスを認証
④ 決済方法など必要情報を入力
⑤ 最後に確認して登録完了！WOWOWオンデマンドからすぐ視聴可能

フランクフルトvsアタランタ チーム情報

フランクフルト vs アタランタ 予想スタメン

フランクフルトHome team crest

4-2-3-1

フォーメーション

3-4-1-2

Home team crestATA
23
ミヒャエル・ツェッテラー
4
ロビン・コッホ
13
ラスムス・クリステンセン
3
アルトゥール・テアトル
21
ナサニエル・ブラウン
18
マフムド・ダフード
8
ファレス・チャイビ
20
堂安律
7
アンスガー・クナウフ
27
マリオ・ゲッツェ
9
ヨナタン・ブルカルト
29
マルコ・カルネセッキ
69
オネスト・アハノール
4
イサク・ヒエン
19
ベラト・ジムシティ
15
マルテン・デ・ローン
77
ダヴィデ・ザッパコスタ
8
マリオ・パシャリッチ
16
ラウル・ベッラノーヴァ
13
エデルソン
17
シャルル・デ・ケテラーレ
11
アデモラ・ルックマン

3-4-1-2

ATAAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ディノ・トップメラー

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • R. Palladino

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

SGE
-直近成績

ゴールを許す
7/5
2.5ゴール以上のゲーム
1/5
両チームが得点
3/5

ATA
-直近成績

ゴールを許す
3/8
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
2/5

両チームの対戦成績

SGE

直近の 2 試合

ATA

2

勝利

0

引分け

0

勝利

4

得点

4
2.5ゴール以上のゲーム
2/2
両チームが得点
2/2

順位表

