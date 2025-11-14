フランスサッカー連盟（FFF）は、キリアン・エンバペが負傷のためにフランス代表キャンプから離脱し、精密検査を受けるためクラブに戻ることを発表した。

フランス代表に再び激震が走った。現在26歳のエンバペは木曜日にパリで行われたウクライナ戦で2ゴールを挙げ、フランス代表の2026年ワールドカップ出場権獲得を決定づけたばかりだった。

ただ、このウクライナ戦での2ゴールでキャリア通算400ゴールを達成したエンバペは、日曜日にアゼルバイジャンで行われる試合には出場しないことが決まった。ディディエ・デシャン監督とレアル・マドリーの医療スタッフは、「足首がまだ腫れており、痛みが続いている」という事実に基づき、彼の帰国を決定したようだ。

この足首の状態は、しばらくの間継続していたものだという。エンバペは金曜日遅くにレアル・マドリーでスキャン検査を受ける予定だが、『ESPN』によると、怪我について深刻な懸念はないと伝えている。

エンバペのニュースは、同じくレアル・マドリー所属のエドゥアルド・カマヴィンガが軽度の筋肉の怪我でフランス代表の合宿を離脱したことが確認された直後に伝えられた。レアル・マドリーは、11月23日にエルチェと対戦した後、11月26日のチャンピオンズリーグでオリンピアコスと対戦するため、重要な連戦に向けて二人の状況が心配される。