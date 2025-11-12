このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
ワールドカップ 欧州予選
team-logoフランス
Parc des Princes
team-logoウクライナ
【11月14日】フランスvsウクライナのテレビ放送・ネット配信予定｜W杯欧州予選

2026年の北中米ワールドカップ欧州予選第5節、フランス代表対ウクライナ代表のTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

日本時間2025年11月14日(金)に行われる2026年の北中米ワールドカップ欧州予選で、フランス代表とウクライナ代表が対戦する。

本記事では、フランスvsウクライナの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

フランスvsウクライナ｜試合日程・キックオフ時間

フランスvsウクライナは、日本時間11月14日(金)にフランスのパリにある、パルク・デ・プランスで開催される。

  • 大会：2026年W杯欧州予選 第5節
  • 日時：2025年11月14日(金) 4:45キックオフ／日本時間
  • 対戦：フランス代表 vs ウクライナ代表
  • 会場：パルク・デ・プランス

フランスvsウクライナ｜放送・配信予定

W杯欧州予選のフランスvsウクライナは『DAZN』がライブ配信を行う。

DMM×DAZNホーダイ
(DAZN月額プラン最安値)		視聴はこちら
DAZN
(年間プランがおすすめ)		視聴はこちら

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

フランスvsウクライナのおすすめ視聴方法

W杯欧州予選は『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

フランスvsウクライナ チーム情報

フランス vs ウクライナ スタメン

フランスHome team crest

4-2-3-1

フォーメーション

5-3-2

Home team crestUKR
16
マイク・メニャン
4
ダヨ・ウパメカノ
3
リュカ・ディーニュ
5
ジュール・クンデ
17
ウィリアム・サリバ
13
エンゴロカンテ
20
ブラッドリー・バルコラ
14
ラヤン・シェルキ
11
マイケル・オリーセ
8
マヌ・コネ
10
C
キリアン・エンバペ
12
アントリン・トルビン
3
ボグダン・マイカリチェンコ
13
C
イリア・ザバルニー
21
アレクサンダー・カラバエフ
4
オレクサンドル・スヴァトク
22
T. Mykhavko
18
イェホル・ヤルモリュク
14
オレー・オチェレトコ
8
エゴールナザリーナ
9
ロマン・ヤレムチュク
11
オレクシ・・フツリャク

5-3-2

UKRAway team crest

FRA
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • ディディエ・デシャン

UKR
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • セルゲイ・レブロフ

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

成績

FRA
-直近成績

ゴールを許す
11/3
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
2/5

UKR
-直近成績

ゴールを許す
10/8
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
4/5

両チームの対戦成績

FRA

直近の 5 試合

UKR

3

勝利

2

引分け

0

勝利

14

得点

3
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
3/5

順位表

