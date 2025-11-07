フランス代表、W杯本戦出場権を懸けた11月の代表戦メンバー決定！カンテが1年ぶりに復帰。負傷デンベレは落選

フランス代表の11月のインターナショナルブレイクに向けたメンバーが決定した。
2026年ワールドカップ欧州予選を戦うフランス。グループDでここまで3勝1分けで首位に立つチームは、11月のインターナショナルブレイクでホームでウクライナと、敵地でアゼルバイジャンと対戦する。
そして6日、2大会連続ワールドカップファイナリストのフランスは2026年大会本戦出場権獲得に向けた重要な2試合を前にメンバーを発表した。
主将キリアン・エンバペやバイエルンのマイケル・オリース、リヴァプールのウーゴ・エキティケらが順当に名を連ね、2018年のワールドカップ優勝を知るアル・イテハドのヌゴロ・カンテも1年ぶりに復帰した。その一方で、負傷離脱中のパリ・サンジェルマンの2選手、ウスマヌ・デンベレとデレジ・ドゥエはメンバーから落選している。
11月のインターナショナルブレイクに臨むフランス代表は以下の通り。
▼GK
リュカ・シュバリエ (パリ・サンジェルマン)
マイク・メニャン (ミラン／イタリア)
ブリス・サンバ (レンヌ)
▼DF
リュカ・ディーニュ (アストン・ヴィラ／イングランド)
マロ・ギュスト (チェルシー／イングランド)
リュカ・エルナンデス（パリ・サンジェルマン／フランス）
テオ・エルナンデス（アル・ヒラル／サウジアラビア）
イブラヒマ・コナテ (リヴァプール／イングランド)
ジュール・クンデ (バルセロナ／スペイン)
ウィリアム・サリバ (アーセナル／イングランド)
ダヨ・ウパメカノ (バイエルン・ミュンヘン／バイエルン・ミュンヘン)
▼MF
エドゥアルド・カマヴィンガ（レアル・マドリー／スペイン）
ヌゴロ・カンテ（アル・イテハド／サウジアラビア）
マヌ・コネ（ローマ／イタリア)
マイケル・オリーセ（バイエルン・ミュンヘン／フランス）
ウォーレン・ザイール＝エメリ（パリ・サンジェルマン）
▼FW
マグネス・アクリウシュ（モナコ）
ブラッドリー・バルコラ（パリ・サンジェルマン）
ラヤン・シェルキ（マンチェスター・シティ／イングランド）
ウーゴ・エキティケ（リヴァプール／イングランド）
ランダル・コロ・ムアニ（トッテナム／イングランド）
ジャン＝フィリップ・マテタ（クリスタル・パレス／イングランド）
キリアン・エンバペ（レアル・マドリー／スペイン）
クリストファー・エンクンク（ミラン／イタリア）