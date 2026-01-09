このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
フォーミュラE世界選手権2026第2戦はAmazon「J SPORTS」でライブ配信！
フォーミュラE世界選手権2026第2戦のテレビ放送・ネット配信予定

2026年フォーミュラE世界選手権の放送・中継予定、タイムスケジュール、無料視聴方法を紹介。

Amazonでライブ視聴可能

Amazon「J SPORTS」なら14日間無料トライアルで視聴可能！

フォーミュラEをライブ配信！

Amazon J SPORTSチャンネル

14日間無料で視聴

「フォーミュラE世界選手権2026第2戦メキシコシティ」が、日本時間1月10、11日(土、日)に行われる。

Amazon「J SPORTS」で全セッション配信！月額制でいつでも解約可能こちらから

本記事では、「フォーミュラE世界選手権2026第2戦」の放送予定や視聴方法などを紹介する。

フォーミュラE世界選手権2026第2戦日程

「フォーミュラE世界選手権2026第2戦」は予選が10日、決勝が11日に開催される。

フォーミュラE世界選手権2026第2戦 ｜放送・配信予定

「フォーミュラE世界選手権2026第2戦」は衛星放送の『J SPORTS』と、ネットの『J SPORTSオンデマンド』、Formula公式アプリと公式YouTubeチャンネル（※フリー走行のみ）などで配信される。

『J SPORTS』については、衛星放送『J SPORTS』では決勝、ネット『J SPORTSオンデマンド』では予選と決勝を視聴することができる。

また、『J SPORTS』はAmazonプライムビデオチャンネルからも視聴可能だが、『J SPORTSチャンネル』のみ14日間の無料体験期間が設けられている。

■フォーミュラE第15、16戦ベルリングランプリ 放送/配信日程

日時放送内容テレビネット
1/10(土)
0:30-2:30		予選J SPORTS 1J SPORTS(Amazon無料体験あり)
J SPORTSオンデマンド
1/11(日)
4:30-7:00		決勝
J SPORTS 1J SPORTS(Amazon無料体験あり)
J SPORTSオンデマンド

フォーミュラE世界選手権2026第2戦｜視聴方法

前述の通り、「フォーミュラE世界選手権2026第2戦」は、Amazonプライムビデオの『J SPORTSチャンネル』でも視聴することができる。

『J SPORTS』はAmazonプライムビデオチャンネルから視聴可能だ。

まずはAmazonのJ SPORTSチャンネルページにアクセス

  1. 「詳細を見る」をタップ。
  2. 支払い方法はクレジットカード、デビットカード、ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済、あと払いペイディに対応
  3. これで登録完了！すぐに視聴開始

なお、J SPORTSオンデマンドの登録は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。

