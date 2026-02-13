元U-20イングランド代表MF、オーストリア代表入りを検討か…W杯に向けて“補強”へ

オーストリアサッカー連盟（OFB）は、アンダー世代ではイングランド代表として出場歴のあるMFを、同国のA代表に招集しようと動いているようだ。ドイツ紙『ビルト』が報じている。

報道によると、昨年2月にチェルシーからボルシア・ドルトムントに加入したカーニー・チュクエメカは、今後オーストリア代表入りする可能性があるという。ナイジェリア人の親を持つ22歳の同選手はイングランド育ちだが、実はオーストリア生まれで、ナイジェリア、イングランド、オーストリアの3カ国の国籍を有している。

オーストリア代表のラルフ・ラングニック監督は、U－17からU－20までイングランド代表に招集されていたチュクエメカについて、2023年時点で「私たちの知る限りでは、彼はオーストリアではなくイングランドの選手としてのプレーを望んでいる」とコメントしていた。しかし、イングランドのA代表にはまだ招集されていないため、OFBが再度アプローチしたところ、チュクエメカ本人は最終的な決断を下していないものの、「その一歩を踏み出すことも十分考えられる」と伝えられている。

また、また、同紙によれば、先日のヴォルフスブルク戦後、ドルトムントのドイツ代表MFフェリックス・ヌメチャは、オーストリア代表MFパトリック・ヴィマーに向けて「もうすぐカーニーもそっちに加わるだろう」と冗談交じりに発言。今夏のワールドカップを前に、チュクエメカがオーストリア代表を選ぶかどうか注目される。