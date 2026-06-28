南アフリカvsカナダはいつ？何時から？試合日程・地上波中継予定

2026年北中米ワールドカップ(W杯)のラウンド32で、南アフリカ代表とカナダ代表が対戦する。
本記事では、南アフリカvsカナダのテレビ放送・ネット配信予定、開催日時、視聴方法を紹介する。
南アフリカvsカナダは何時から？試合日程・キックオフ時刻
FIFAワールドカップ・ラウンド32の南アフリカvsカナダは、日本時間2026年6月29日(月)午前4:00にキックオフを予定している。
グループA2位通過の南アフリカと、グループB2位通過のカナダが、ベスト16を賭け激突する。
|大会・ラウンド
|開始日時
|対戦カード
|会場
|FIFAワールドカップ2026
ラウンド32
|2026/6/29(月)
4:00
|南アフリカvsカナダ
|ロサンゼルス・スタジアム
(イングルウッド／アメリカ)
※すべて日本時間。
南アフリカvsカナダのテレビ放送予定｜地上波テレビ中継はある？
南アフリカvsカナダは、ネット『DAZN』がライブ＆配信を実施。地上波テレビNHK総合で生中継される。
その他、衛星放送『NHK BSプレミアム4K』では地上波同時放送を実施する。
ラウンド32・南アフリカvsカナダの中継予定
|チャンネル
|形態
|放送予定
|DAZN
|ネット
|ライブ＆見逃し配信
|NHK総合
|地上波
|生中継
|NHK BSプレミアム4K
|衛星放送
|生中継
|日本テレビ
|地上波
|×
|フジテレビ
|地上波
|×
|TVer
|ネット
|×
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