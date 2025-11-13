このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
GOAL

【11月14-16日】W杯欧州予選グループステージ第9節のテレビ放送・ネット配信予定・キックオフ時間

11月14日～16日に開催される2026年の北中米ワールドカップ欧州予選第9節の試合日程・キックオフ時間・テレビ放送スケジュールを紹介。

2026年W杯欧州予選はいよいよ佳境！11月に第9節・最終節が開催

日本時間2025年11月14日(金)～16日(日)に2026年の北中米ワールドカップ欧州予選グループステージ第9節の24試合が開催される。

本記事では、11月14日～16日のW杯欧州予選デイリースケジュール、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

【11月14日～16日】W杯欧州予選第9節の試合日程・放送/配信予定

日時対戦カード放送/配信予定
11/14(金)
2:00		ノルウェー vs エストニア【放送】ｰ
【配信】DAZN
11/14(金)
2:00		アルメニア vs ハンガリー【放送】ｰ
【配信】DAZN
11/14(金)
2:00		アゼルバイジャン vs アイスランド【放送】ｰ
【配信】DAZN
11/14(金)
4:45		イングランド vs セルビア【放送】ｰ
【配信】DAZN
11/14(金)
4:45		モルドバ vs イタリア【放送】ｰ
【配信】DAZN
11/14(金)
4:45		アイルランド vs ポルトガル【放送】ｰ
【配信】DAZN
11/14(金)
4:45		フランス vs ウクライナ【放送】ｰ
【配信】DAZN
11/14(金)
4:45		アンドラ vs アルバニア【放送】ｰ
【配信】DAZN
11/15(土)
2:00		フィンランド vs マルタ【放送】ｰ
【配信】DAZN
11/15(土)
4:45		クロアチア vs フェロー諸島【放送】ｰ
【配信】DAZN
11/15(土)
4:45		スロバキア vs 北アイルランド【放送】ｰ
【配信】DAZN
11/15(土)
4:45		ルクセンブルク vs ドイツ【放送】ｰ
【配信】DAZN
11/15(土)
4:45		ジブラルタル vs モンテネグロ【放送】ｰ
【配信】DAZN
11/15(土)
4:45		ポーランド vs オランダ【放送】ｰ
【配信】DAZN
11/15(土)
23:00		カザフスタン vs ベルギー【放送】ｰ
【配信】DAZN
11/16(日)
2:00		トルコ vs ブルガリア【放送】ｰ
【配信】DAZN
11/16(日)
2:00		リヒテンシュタイン vs ウェールズ【放送】ｰ
【配信】DAZN
11/16(日)
2:00		ジョージア vs スペイン【放送】ｰ
【配信】DAZN
11/16(日)
2:00		キプロス vs オーストリア【放送】ｰ
【配信】DAZN
11/16(日)
4:45		ボスニア・ヘルツェゴヴィナ vs ルーマニア【放送】ｰ
【配信】DAZN
11/16(日)
4:45		デンマーク vs ベラルーシ【放送】ｰ
【配信】DAZN
11/16(日)
4:45		スロベニア vs コソボ【放送】ｰ
【配信】DAZN
11/16(日)
4:45		ギリシャ vs スコットランド【放送】ｰ
【配信】DAZN
11/16(日)
4:45		スイス vs スウェーデン【放送】ｰ
【配信】DAZN

W杯欧州予選第9節｜放送・配信予定

W杯欧州予選グループステージ第9節は『DAZN』がライブ配信を行う。

DMM×DAZNホーダイ
(DAZN月額プラン最安値)		視聴はこちら
DAZN
(年間プランがおすすめ)		視聴はこちら

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

W杯欧州予選第9節のおすすめ視聴方法

W杯欧州予選は『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

【DMM×DAZNホーダイ】DAZN月額プラン最安値！ポイント付与でさらにお得

dmm dazn hodai new plan

DAZNを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった新プラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

▶DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから！DAZN加入中でも切り替えOK

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

