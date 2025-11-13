日本時間2025年11月14日(金)～16日(日)に2026年の北中米ワールドカップ欧州予選グループステージ第9節の24試合が開催される。
本記事では、11月14日～16日のW杯欧州予選デイリースケジュール、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。
【11月14日～16日】W杯欧州予選第9節の試合日程・放送/配信予定
|日時
|対戦カード
|放送/配信予定
|11/14(金)
2:00
|ノルウェー vs エストニア
|【放送】ｰ
【配信】DAZN
|11/14(金)
2:00
|アルメニア vs ハンガリー
|【放送】ｰ
【配信】DAZN
|11/14(金)
2:00
|アゼルバイジャン vs アイスランド
|【放送】ｰ
【配信】DAZN
|11/14(金)
4:45
|イングランド vs セルビア
|【放送】ｰ
【配信】DAZN
|11/14(金)
4:45
|モルドバ vs イタリア
|【放送】ｰ
【配信】DAZN
|11/14(金)
4:45
|アイルランド vs ポルトガル
|【放送】ｰ
【配信】DAZN
|11/14(金)
4:45
|フランス vs ウクライナ
|【放送】ｰ
【配信】DAZN
|11/14(金)
4:45
|アンドラ vs アルバニア
|【放送】ｰ
【配信】DAZN
|11/15(土)
2:00
|フィンランド vs マルタ
|【放送】ｰ
【配信】DAZN
|11/15(土)
4:45
|クロアチア vs フェロー諸島
|【放送】ｰ
【配信】DAZN
|11/15(土)
4:45
|スロバキア vs 北アイルランド
|【放送】ｰ
【配信】DAZN
|11/15(土)
4:45
|ルクセンブルク vs ドイツ
|【放送】ｰ
【配信】DAZN
|11/15(土)
4:45
|ジブラルタル vs モンテネグロ
|【放送】ｰ
【配信】DAZN
|11/15(土)
4:45
|ポーランド vs オランダ
|【放送】ｰ
【配信】DAZN
|11/15(土)
23:00
|カザフスタン vs ベルギー
|【放送】ｰ
【配信】DAZN
|11/16(日)
2:00
|トルコ vs ブルガリア
|【放送】ｰ
【配信】DAZN
|11/16(日)
2:00
|リヒテンシュタイン vs ウェールズ
|【放送】ｰ
【配信】DAZN
|11/16(日)
2:00
|ジョージア vs スペイン
|【放送】ｰ
【配信】DAZN
|11/16(日)
2:00
|キプロス vs オーストリア
|【放送】ｰ
【配信】DAZN
|11/16(日)
4:45
|ボスニア・ヘルツェゴヴィナ vs ルーマニア
|【放送】ｰ
【配信】DAZN
|11/16(日)
4:45
|デンマーク vs ベラルーシ
|【放送】ｰ
【配信】DAZN
|11/16(日)
4:45
|スロベニア vs コソボ
|【放送】ｰ
【配信】DAZN
|11/16(日)
4:45
|ギリシャ vs スコットランド
|【放送】ｰ
【配信】DAZN
|11/16(日)
4:45
|スイス vs スウェーデン
|【放送】ｰ
【配信】DAZN
W杯欧州予選第9節｜放送・配信予定
W杯欧州予選グループステージ第9節は『DAZN』がライブ配信を行う。
|DMM×DAZNホーダイ
(DAZN月額プラン最安値)
|視聴はこちら
|DAZN
(年間プランがおすすめ)
|視聴はこちら
※放送局・スケジュールは変更の可能性あり
W杯欧州予選第9節のおすすめ視聴方法
W杯欧州予選は『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。
【DMM×DAZNホーダイ】DAZN月額プラン最安値！ポイント付与でさらにお得
DAZNを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった新プラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。
「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。
現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。
▶DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから！DAZN加入中でも切り替えOK
※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可