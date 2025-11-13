日本時間2025年11月14日(金)～16日(日)に2026年の北中米ワールドカップ欧州予選グループステージ第9節の24試合が開催される。

本記事では、11月14日～16日のW杯欧州予選デイリースケジュール、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

【11月14日～16日】W杯欧州予選第9節の試合日程・放送/配信予定

日時 対戦カード 放送/配信予定 11/14(金)

2:00 ノルウェー vs エストニア 【放送】ｰ

【配信】DAZN 11/14(金)

2:00 アルメニア vs ハンガリー 【放送】ｰ

【配信】DAZN 11/14(金)

2:00 アゼルバイジャン vs アイスランド 【放送】ｰ

【配信】DAZN 11/14(金)

4:45 イングランド vs セルビア 【放送】ｰ

【配信】DAZN 11/14(金)

4:45 モルドバ vs イタリア 【放送】ｰ

【配信】DAZN 11/14(金)

4:45 アイルランド vs ポルトガル 【放送】ｰ

【配信】DAZN 11/14(金)

4:45 フランス vs ウクライナ 【放送】ｰ

【配信】DAZN 11/14(金)

4:45 アンドラ vs アルバニア 【放送】ｰ

【配信】DAZN 11/15(土)

2:00 フィンランド vs マルタ 【放送】ｰ

【配信】DAZN 11/15(土)

4:45 クロアチア vs フェロー諸島 【放送】ｰ

【配信】DAZN 11/15(土)

4:45 スロバキア vs 北アイルランド 【放送】ｰ

【配信】DAZN 11/15(土)

4:45 ルクセンブルク vs ドイツ 【放送】ｰ

【配信】DAZN 11/15(土)

4:45 ジブラルタル vs モンテネグロ 【放送】ｰ

【配信】DAZN 11/15(土)

4:45 ポーランド vs オランダ 【放送】ｰ

【配信】DAZN 11/15(土)

23:00 カザフスタン vs ベルギー 【放送】ｰ

【配信】DAZN 11/16(日)

2:00 トルコ vs ブルガリア 【放送】ｰ

【配信】DAZN 11/16(日)

2:00 リヒテンシュタイン vs ウェールズ 【放送】ｰ

【配信】DAZN 11/16(日)

2:00 ジョージア vs スペイン 【放送】ｰ

【配信】DAZN 11/16(日)

2:00 キプロス vs オーストリア 【放送】ｰ

【配信】DAZN 11/16(日)

4:45 ボスニア・ヘルツェゴヴィナ vs ルーマニア 【放送】ｰ

【配信】DAZN 11/16(日)

4:45 デンマーク vs ベラルーシ 【放送】ｰ

【配信】DAZN 11/16(日)

4:45 スロベニア vs コソボ 【放送】ｰ

【配信】DAZN 11/16(日)

4:45 ギリシャ vs スコットランド 【放送】ｰ

【配信】DAZN 11/16(日)

4:45 スイス vs スウェーデン 【放送】ｰ

【配信】DAZN

W杯欧州予選第9節｜放送・配信予定

W杯欧州予選グループステージ第9節は『DAZN』がライブ配信を行う。

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

W杯欧州予選第9節のおすすめ視聴方法

W杯欧州予選は『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

