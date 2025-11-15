このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
【11月16-19日】W杯欧州予選グループステージ第10節のテレビ放送・ネット配信予定・キックオフ時間

11月16日～19日に開催される2026年の北中米ワールドカップ欧州予選第10節の試合日程・キックオフ時間・テレビ放送スケジュールを紹介。

2026年W杯欧州予選はいよいよ佳境！11月に第9節・最終節が開催

日本時間2025年11月16日(日)～19日(水)に2026年の北中米ワールドカップ欧州予選グループステージ第10節の24試合が開催される。

本記事では、11月16日～19日のW杯欧州予選デイリースケジュール、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

【11月16日～19日】W杯欧州予選第10節の試合日程・放送/配信予定

日時対戦カード放送/配信予定
11/16(日)
23:00		ハンガリー vs アイルランド【放送】ｰ
【配信】DAZN
11/16(日)
23:00		ポルトガル vs アルメニア【放送】ｰ
【配信】DAZN
11/17(月)
2:00		ウクライナ vs アイスランド【放送】ｰ
【配信】DAZN
11/17(月)
2:00		アゼルバイジャン vs フランス【放送】ｰ
【配信】DAZN
11/17(月)
2:00		セルビア vs ラトビア【放送】ｰ
【配信】DAZN
11/17(月)
2:00		アルバニア vs イングランド【放送】ｰ
【配信】DAZN
11/17(月)
4:45		イタリア vs ノルウェー【放送】ｰ
【配信】DAZN
11/17(月)
4:45		イスラエル vs モルドバ【放送】ｰ
【配信】DAZN
11/18(火)
4:45		マルタ vs ポーランド【放送】ｰ
【配信】DAZN
11/18(火)
4:45		チェコ vs ジブラルタル【放送】ｰ
【配信】DAZN
11/18(火)
4:45		オランダ vs リトアニア【放送】ｰ
【配信】DAZN
11/18(火)
4:45		ドイツ vs スロバキア【放送】ｰ
【配信】DAZN
11/18(火)
4:45		北アイルランド vs ルクセンブルク【放送】ｰ
【配信】DAZN
11/18(火)
4:45		モンテネグロ vs クロアチア【放送】ｰ
【配信】DAZN
11/19(水)
4:45		ルーマニア vs サンマリノ【放送】ｰ
【配信】DAZN
11/19(水)
4:45		ベラルーシ vs ギリシャ【放送】ｰ
【配信】DAZN
11/19(水)
4:45		ブルガリア vs ジョージア【放送】ｰ
【配信】DAZN
11/19(水)
4:45		スペイン vs トルコ【放送】ｰ
【配信】DAZN
11/19(水)
4:45		スウェーデン vs スロベニア【放送】ｰ
【配信】DAZN
11/19(水)
4:45		ウェールズ vs 北マケドニア【放送】ｰ
【配信】DAZN
11/19(水)
4:45		コソボ vs スイス【放送】ｰ
【配信】DAZN
11/19(水)
4:45		ベルギー vs リヒテンシュタイン【放送】ｰ
【配信】DAZN
11/19(水)
4:45		オーストリア vs ボスニア・ヘルツェゴヴィナ【放送】ｰ
【配信】DAZN
11/19(水)
4:45		スコットランド vs デンマーク【放送】ｰ
【配信】DAZN

W杯欧州予選第10節｜放送・配信予定

W杯欧州予選グループステージ第10節は『DAZN』がライブ配信を行う。

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

W杯欧州予選第10節のおすすめ視聴方法

W杯欧州予選は『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

0