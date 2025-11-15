日本時間2025年11月16日(日)～19日(水)に2026年の北中米ワールドカップ欧州予選グループステージ第10節の24試合が開催される。
本記事では、11月16日～19日のW杯欧州予選デイリースケジュール、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。
【11月16日～19日】W杯欧州予選第10節の試合日程・放送/配信予定
|日時
|対戦カード
|放送/配信予定
|11/16(日)
23:00
|ハンガリー vs アイルランド
|【放送】ｰ
【配信】DAZN
|11/16(日)
23:00
|ポルトガル vs アルメニア
|【放送】ｰ
【配信】DAZN
|11/17(月)
2:00
|ウクライナ vs アイスランド
|【放送】ｰ
【配信】DAZN
|11/17(月)
2:00
|アゼルバイジャン vs フランス
|【放送】ｰ
【配信】DAZN
|11/17(月)
2:00
|セルビア vs ラトビア
|【放送】ｰ
【配信】DAZN
|11/17(月)
2:00
|アルバニア vs イングランド
|【放送】ｰ
【配信】DAZN
|11/17(月)
4:45
|イタリア vs ノルウェー
|【放送】ｰ
【配信】DAZN
|11/17(月)
4:45
|イスラエル vs モルドバ
|【放送】ｰ
【配信】DAZN
|11/18(火)
4:45
|マルタ vs ポーランド
|【放送】ｰ
【配信】DAZN
|11/18(火)
4:45
|チェコ vs ジブラルタル
|【放送】ｰ
【配信】DAZN
|11/18(火)
4:45
|オランダ vs リトアニア
|【放送】ｰ
【配信】DAZN
|11/18(火)
4:45
|ドイツ vs スロバキア
|【放送】ｰ
【配信】DAZN
|11/18(火)
4:45
|北アイルランド vs ルクセンブルク
|【放送】ｰ
【配信】DAZN
|11/18(火)
4:45
|モンテネグロ vs クロアチア
|【放送】ｰ
【配信】DAZN
|11/19(水)
4:45
|ルーマニア vs サンマリノ
|【放送】ｰ
【配信】DAZN
|11/19(水)
4:45
|ベラルーシ vs ギリシャ
|【放送】ｰ
【配信】DAZN
|11/19(水)
4:45
|ブルガリア vs ジョージア
|【放送】ｰ
【配信】DAZN
|11/19(水)
4:45
|スペイン vs トルコ
|【放送】ｰ
【配信】DAZN
|11/19(水)
4:45
|スウェーデン vs スロベニア
|【放送】ｰ
【配信】DAZN
|11/19(水)
4:45
|ウェールズ vs 北マケドニア
|【放送】ｰ
【配信】DAZN
|11/19(水)
4:45
|コソボ vs スイス
|【放送】ｰ
【配信】DAZN
|11/19(水)
4:45
|ベルギー vs リヒテンシュタイン
|【放送】ｰ
【配信】DAZN
|11/19(水)
4:45
|オーストリア vs ボスニア・ヘルツェゴヴィナ
|【放送】ｰ
【配信】DAZN
|11/19(水)
4:45
|スコットランド vs デンマーク
|【放送】ｰ
【配信】DAZN
W杯欧州予選第10節｜放送・配信予定
W杯欧州予選グループステージ第10節は『DAZN』がライブ配信を行う。
|DMM×DAZNホーダイ
(DAZN月額プラン最安値)
|視聴はこちら
|DAZN
(年間プランがおすすめ)
|視聴はこちら
※放送局・スケジュールは変更の可能性あり
W杯欧州予選第10節のおすすめ視聴方法
W杯欧州予選は『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。
【DMM×DAZNホーダイ】DAZN月額プラン最安値！ポイント付与でさらにお得
DAZNを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった新プラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。
「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。
現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。
▶DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから！DAZN加入中でも切り替えOK
※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可