日本時間2025年11月16日(日)～19日(水)に2026年の北中米ワールドカップ欧州予選グループステージ第10節の24試合が開催される。

本記事では、11月16日～19日のW杯欧州予選デイリースケジュール、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

【11月16日～19日】W杯欧州予選第10節の試合日程・放送/配信予定

日時 対戦カード 放送/配信予定 11/16(日)

23:00 ハンガリー vs アイルランド 【放送】ｰ

【配信】DAZN 11/16(日)

23:00 ポルトガル vs アルメニア 【放送】ｰ

【配信】DAZN 11/17(月)

2:00 ウクライナ vs アイスランド 【放送】ｰ

【配信】DAZN 11/17(月)

2:00 アゼルバイジャン vs フランス 【放送】ｰ

【配信】DAZN 11/17(月)

2:00 セルビア vs ラトビア 【放送】ｰ

【配信】DAZN 11/17(月)

2:00 アルバニア vs イングランド 【放送】ｰ

【配信】DAZN 11/17(月)

4:45 イタリア vs ノルウェー 【放送】ｰ

【配信】DAZN 11/17(月)

4:45 イスラエル vs モルドバ 【放送】ｰ

【配信】DAZN 11/18(火)

4:45 マルタ vs ポーランド 【放送】ｰ

【配信】DAZN 11/18(火)

4:45 チェコ vs ジブラルタル 【放送】ｰ

【配信】DAZN 11/18(火)

4:45 オランダ vs リトアニア 【放送】ｰ

【配信】DAZN 11/18(火)

4:45 ドイツ vs スロバキア 【放送】ｰ

【配信】DAZN 11/18(火)

4:45 北アイルランド vs ルクセンブルク 【放送】ｰ

【配信】DAZN 11/18(火)

4:45 モンテネグロ vs クロアチア 【放送】ｰ

【配信】DAZN 11/19(水)

4:45 ルーマニア vs サンマリノ 【放送】ｰ

【配信】DAZN 11/19(水)

4:45 ベラルーシ vs ギリシャ 【放送】ｰ

【配信】DAZN 11/19(水)

4:45 ブルガリア vs ジョージア 【放送】ｰ

【配信】DAZN 11/19(水)

4:45 スペイン vs トルコ 【放送】ｰ

【配信】DAZN 11/19(水)

4:45 スウェーデン vs スロベニア 【放送】ｰ

【配信】DAZN 11/19(水)

4:45 ウェールズ vs 北マケドニア 【放送】ｰ

【配信】DAZN 11/19(水)

4:45 コソボ vs スイス 【放送】ｰ

【配信】DAZN 11/19(水)

4:45 ベルギー vs リヒテンシュタイン 【放送】ｰ

【配信】DAZN 11/19(水)

4:45 オーストリア vs ボスニア・ヘルツェゴヴィナ 【放送】ｰ

【配信】DAZN 11/19(水)

4:45 スコットランド vs デンマーク 【放送】ｰ

【配信】DAZN

W杯欧州予選第10節｜放送・配信予定

W杯欧州予選グループステージ第10節は『DAZN』がライブ配信を行う。

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

W杯欧州予選第10節のおすすめ視聴方法

W杯欧州予選は『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

