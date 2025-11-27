2025-26シーズンのUFFAヨーロッパリーグは、リーグフェーズ第5節が日本時間11月28日(金)に開催。上田綺世・渡辺剛が所属するフェイエノールトと、前田大然・旗手怜央・山田新・稲村隼翔の所属するセルティックが対戦する。
本記事では、フェイエノールトvsセルティックのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。
フェイエノールトvsセルティックの試合日程・キックオフ時間
UEFAヨーロッパリーグ・リーグフェーズ第5節のフェイエノールトvsセルティックは、フェイエノールトのホーム「フェイエノールト・スタジアム」で開催される。
- 大会：UEFAヨーロッパリーグ リーグフェーズ第5節
- 日程：2025年11月28日(金)5:00キックオフ／日本時間
- カード：フェイエノールト vs セルティック
- 会場：フェイエノールト・スタジアム
フェイエノールトvsセルティックの放送・配信予定
UEFAヨーロッパリーグ、フェイエノールトvsセルティックの試合は『WOWOW』がライブ配信、その他地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。
ヨーロッパリーグのおすすめ視聴方法
2025-26シーズンのUEFAヨーロッパリーグ(EL)は昨季同様に『WOWOW』が中継・ライブ配信。
各種視聴プランについて詳しくは「WOWOW公式サイト」をチェックしてみてほしい。
|サービス
|料金(税込)
|配信内容
|WOWOWオンデマンド
月額加入
|2,530円(月額)
|・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合
※一部ディレイ配信あり