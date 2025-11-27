このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
ヨーロッパリーグ
team-logoフェイエノールト
de Kuip
team-logoセルティック
フェイエノールトvsセルティックはWOWOWオンデマンドで独占ライブ配信
Yuta Tokuma

【11月28日】フェイエノールトvsセルティックのテレビ放送/ネット配信予定｜ヨーロッパリーグ2025-26リーグフェーズ第5節

【EL放送予定】11月28日開催のヨーロッパリーグ(EL)グループフェーズ第5節、フェイエノールト対セルティックの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送予定を紹介。

2025-26シーズンのUFFAヨーロッパリーグは、リーグフェーズ第5節が日本時間11月28日(金)に開催。上田綺世・渡辺剛が所属するフェイエノールトと、前田大然・旗手怜央・山田新・稲村隼翔の所属するセルティックが対戦する。

本記事では、フェイエノールトvsセルティックのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

フェイエノールトvsセルティックの試合日程・キックオフ時間

UEFAヨーロッパリーグ・リーグフェーズ第5節のフェイエノールトvsセルティックは、フェイエノールトのホーム「フェイエノールト・スタジアム」で開催される。

  • 大会：UEFAヨーロッパリーグ リーグフェーズ第5節
  • 日程：2025年11月28日(金)5:00キックオフ／日本時間
  • カード：フェイエノールト vs セルティック
  • 会場：フェイエノールト・スタジアム

フェイエノールトvsセルティックの放送・配信予定

UEFAヨーロッパリーグ、フェイエノールトvsセルティックの試合は『WOWOW』がライブ配信、その他地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。

ヨーロッパリーグのおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのUEFAヨーロッパリーグ(EL)は昨季同様に『WOWOW』が中継・ライブ配信。

各種視聴プランについて詳しくは「WOWOW公式サイト」をチェックしてみてほしい。

サービス料金(税込)配信内容
WOWOWオンデマンド
月額加入		2,530円(月額)・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合

※一部ディレイ配信あり

フェイエノールトvsセルティック チーム情報

フェイエノールト vs セルティック スタメン

フェイエノールトHome team crest

4-3-3

フォーメーション

4-2-3-1

Home team crestCEL
22
ティモン・ヴェレンロイター
4
渡辺剛
21
アネル・アフメドジッチ
5
ハイス・スマル
30
ジョルダン・ロトンバ
14
セム・スタイン
28
ウサマ・タルガリン
40
ルシアーノ・ヴァレンテ
23
アニス ・ハジ ムーサ
9
上田綺世
16
レオ・ザウアー
1
カスパー・シュマイケル
51
コルビー・ドノバン
5
リアム・スケールズ
63
キーラン・ティアニー
6
オーストン・トラスティー
42
カラム・マグレガー
13
ヤン・ヒョンジュン
41
旗手怜央
27
アルネ・エンゲルス
14
ルーク・マッコーワン
38
前田大然

4-2-3-1

CELAway team crest

FEY
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • ロビン・ファン・ペルシー

CEL
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • マーティン・オニール

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

成績

FEY
-直近成績

ゴールを許す
8/12
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
4/5

CEL
-直近成績

ゴールを許す
13/4
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
2/5

両チームの対戦成績

FEY

直近の 3 試合

CEL

1

Win

0

引分け

2

勝利

4

得点

5
2.5ゴール以上のゲーム
2/3
両チームが得点
2/3

順位表

0