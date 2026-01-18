フェイエノールト上田綺世のダービー欠場理由は？指揮官ファン・ペルシ「軽いケガと言うつもりはないが…」

フェイエノールトのロビン・ファン・ペルシ監督は、上田綺世がスパルタ・ロッテルダム戦を欠場した理由を明かした。

18日に行われたエールディヴィジ第19節でフェイエノールトはホームでスパルタとのダービーを迎えた。55分までに2点のリードを許したフェイエノールトだが、64分にファン・インボムが1点を返す。その後三戸舜介に1点を奪われるも、終盤にシャキール・ファン・ペルシが2得点を挙げて同点とする。しかし、後半アディショナルタイムに決勝点を奪われ、フェイエノールトは3-4でスパルタに敗れた。

この試合ではリーグトップとなる18得点を挙げる上田が欠場。同選手の不在を痛感することになった一戦の前にファン・ペルシ監督はオランダ『ESPN』で日本代表FWの欠場理由を明かした。

「アヤセは理想的なトレーニングの1週間を過ごせてはいなかった。昨日1度だけトレーニングしたのみで、フルトレーニングだったが、トレーニング後に彼は完全に自由に動けるわけではないと伝えてきた」

「今朝も通常どおりトレーニングしたから、彼が軽いケガを負っていると言うつもりはない。ただ、選手が身体が自由に動かないと伝えてきたとき、つまりは今日100パーセントでプレーできるかどうか怪しいということでもあり、我々は簡単に判断することができる」