J1 リーグ
team-logoFC東京
Ajinomoto Stadium
team-logoアルビレックス新潟
Yuta Tokuma

【12月6日】FC東京vsアルビレックス新潟の地上波テレビ放送・ネット配信予定・キックオフ時間｜明治安田J1リーグ第38節

【J1 2025放送予定】明治安田J1リーグ2025第38節、FC東京対アルビレックス新潟のTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

2025年12月6日(土)に行われる2025シーズンの明治安田J1リーグ第38節で、FC東京とアルビレックス新潟が対戦する。

【J1第38節】FC東京vs新潟をライブ配信！DMM×DAZNホーダイなら月額最安値＆ポイント還元あり！DAZN月額プラン最安値で登録録

本記事では、FC東京vsアルビレックス新潟の試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

FC東京vsアルビレックス新潟｜試合日程・キックオフ時間

FC東京vsアルビレックス新潟は、12月6日(土)にFC東京のホーム、味の素スタジアムで開催される。

  • 大会：2025 明治安田J1リーグ 第38節
  • 日時：2025年12月6日(土) 14:00キックオフ
  • 対戦：FC東京 vs アルビレックス新潟
  • 会場：味の素スタジアム

FC東京vsアルビレックス新潟｜放送・配信予定

明治安田J1リーグ第38節のFC東京vsアルビレックス新潟は、地上波では『NHK新潟』が生中継を行い、ネットでは『DAZN』がライブ配信を行う。その他配信や放送はない。

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

FC東京vsアルビレックス新潟のおすすめ視聴方法

2025シーズンの明治安田J1リーグは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

FC東京vsアルビレックス新潟 チーム情報

FC東京 vs アルビレックス新潟 予想スタメン

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • 松橋力蔵

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • 入江徹

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

成績

FCT
-直近成績

ゴールを許す
4/3
2.5ゴール以上のゲーム
1/5
両チームが得点
1/5

ANI
-直近成績

ゴールを許す
6/12
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
4/5

両チームの対戦成績

FCT

直近の 5 試合

ANI

4

勝利

1

Draw

0

勝利

10

得点

4
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
3/5

順位表

