GOAL

【2月8日】FC大阪vsカマタマーレ讃岐のテレビ放送・ネット配信予定・キックオフ時間｜J2･J3百年構想リーグ第1節

【J2･J3 2026放送予定】明治安田J2･J3百年構想リーグ地域リーグラウンド第1節、FC大阪対カマタマーレ讃岐のTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

2026年2月8日(日)に行われる2026シーズンの明治安田J2･J3百年構想リーグ第1節で、FC大阪とカマタマーレ讃岐が対戦する。

本記事では、FC大阪vsカマタマーレ讃岐の試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

FC大阪vsカマタマーレ讃岐｜試合日程・キックオフ時間

FC大阪vsカマタマーレ讃岐は、2月8日(日)にFC大阪のホーム、東大阪市花園ラグビー場で開催される。

  • 大会：2026 明治安田J2･J3百年構想リーグ 第1節
  • 日時：2026年2月8日(日) 14:00キックオフ
  • 対戦：FC大阪vsカマタマーレ讃岐
  • 会場：東大阪市花園ラグビー場

FC大阪vsカマタマーレ讃岐｜放送・配信予定

明治安田J2･J3百年構想リーグ第1節のFC大阪vsカマタマーレ讃岐は『DAZN』が独占ライブ配信を行う。その他配信や地上波放送はない。

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

FC大阪vsカマタマーレ讃岐のおすすめ視聴方法

2026シーズンの明治安田J2･J3百年構想リーグは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

