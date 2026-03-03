日本時間2026年3月4日(水)に行われるAFCチャンピオンズリーグエリート ラウンド16で、FCソウルとヴィッセル神戸が対戦する。
本記事では、FCソウルvsヴィッセル神戸の試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。
FCソウルvsヴィッセル神戸｜試合日程・キックオフ時間
FCソウルvsヴィッセル神戸は、日本時間3月4日(水)にFCソウルのホーム、ソウル・ワールドカップ・スタジアムで開催される。
- 大会：2025-26 AFCチャンピオンズリーグエリート ラウンド16
- 日時：2026年3月4日(水)19:00キックオフ／日本時間
- 対戦：FCソウル vs ヴィッセル神戸
- 会場：ソウル・ワールドカップ・スタジアム
FCソウルvsヴィッセル神戸｜放送・配信予定
AFCチャンピオンズリーグエリート ラウンド16のFCソウルvsヴィッセル神戸は『DAZN』がライブ配信を行う。
|DMM×DAZNホーダイ
(DAZN月額プラン最安値)
|視聴はこちら
|DAZN
(年間プランがおすすめ)
|視聴はこちら
※放送局・スケジュールは変更の可能性あり
FCソウルvsヴィッセル神戸のおすすめ視聴方法
2025-26シーズンのAFCチャンピオンズリーグエリートは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。
【DMM×DAZNホーダイ】DAZN月額最安値！W杯も全試合視聴可能！ポイント付与でお得DMM
DAZNを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。
「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。
現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。
▶DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから！DAZN加入中でも切り替えOK
※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可