2025年12月14日(日)に行われる2025シーズンのJ2昇格プレーオフ決勝で、FC大阪とテゲバジャーロ宮崎が対戦する。

本記事では、FC大阪vsテゲバジャーロ宮崎の試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

FC大阪vsテゲバジャーロ宮崎｜試合開催日程・キックオフ時間

FC大阪vsテゲバジャーロ宮崎は、12月14日(日)にFC大阪のホーム、Ａｘｉｓバードスタジアムで開催される。

大会：J2昇格プレーオフ2025 決勝

日時：2025年12月14日(日) 14:00キックオフ

対戦：FC大阪 vs テゲバジャーロ宮崎

会場：Ａｘｉｓバードスタジアム

FC大阪vsテゲバジャーロ宮崎｜テレビ放送・ネット配信予定

明治安田J2昇格プレーオフ2025決勝のFC大阪vsテゲバジャーロ宮崎は『Lemino』と『DAZN』がライブ配信を行う。また、地上波では『NHK宮崎』が放送を行う。 その他配信や地上波放送は予定されていない。

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

FC大阪vsテゲバジャーロ宮崎のおすすめ視聴方法

明治安田J2昇格プレーオフ2025は『Lemino』と『DAZN』がライブ配信している。

【Lemino】J2昇格プレーオフを全試合無料ライブ配信！

Leminoでは、J2昇格プレーオフ全試合の無料ライブ配信および見逃し配信を行う。

J2昇格プレーオフは無料で視聴できるが、31日間無料トライアルがある『Leminoプレミアム』に登録すれば、過去の貴重な試合も見逃し視聴が可能に。映画やドラマなども見放題となるのでおすすめだ。

FC大阪vsテゲバジャーロ宮崎 チーム情報

成績

両チームの対戦成績

順位表

