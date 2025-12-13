このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
J3 リーグ
team-logoFC大阪
team-logoテゲバジャーロ宮崎
【FC大阪vs宮崎を配信】Leminoプレミアム登録がおすすめ｜無料体験あり
Yuta Tokuma

【12月14日】FC大阪vsテゲバジャーロ宮崎のテレビ放送・ネット配信予定｜J2昇格プレーオフ2025決勝

【J2昇格PO放送予定】12月13日開催の明治安田J2昇格プレーオフ2025決勝、FC大阪対テゲバジャーロ宮崎のTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

2025年12月14日(日)に行われる2025シーズンのJ2昇格プレーオフ決勝で、FC大阪とテゲバジャーロ宮崎が対戦する。

LeminoでJ2昇格プレーオフ全試合をライブ配信！

本記事では、FC大阪vsテゲバジャーロ宮崎の試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

FC大阪vsテゲバジャーロ宮崎｜試合開催日程・キックオフ時間

FC大阪vsテゲバジャーロ宮崎は、12月14日(日)にFC大阪のホーム、Ａｘｉｓバードスタジアムで開催される。

  • 大会：J2昇格プレーオフ2025 決勝
  • 日時：2025年12月14日(日) 14:00キックオフ
  • 対戦：FC大阪 vs テゲバジャーロ宮崎
  • 会場：Ａｘｉｓバードスタジアム

LeminoでJ2昇格プレーオフ全試合をライブ配信！

FC大阪vsテゲバジャーロ宮崎｜テレビ放送・ネット配信予定

明治安田J2昇格プレーオフ2025決勝のFC大阪vsテゲバジャーロ宮崎は『Lemino』と『DAZN』がライブ配信を行う。また、地上波では『NHK宮崎』が放送を行う。 その他配信や地上波放送は予定されていない。

Lemino
(プレミアム登録がおすすめ)		視聴はこちら
DAZN
(無料配信)		視聴はこちら

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

LeminoでJ2昇格プレーオフ全試合をライブ配信！

FC大阪vsテゲバジャーロ宮崎のおすすめ視聴方法

明治安田J2昇格プレーオフ2025は『Lemino』と『DAZN』がライブ配信している。

【Lemino】J2昇格プレーオフを全試合無料ライブ配信！

lemino_premium_join_2025

Leminoでは、J2昇格プレーオフ全試合の無料ライブ配信および見逃し配信を行う。

J2昇格プレーオフは無料で視聴できるが、31日間無料トライアルがある『Leminoプレミアム』に登録すれば、過去の貴重な試合も見逃し視聴が可能に。映画やドラマなども見放題となるのでおすすめだ。

LeminoでJ2昇格プレーオフ全試合をライブ配信！

FC大阪vsテゲバジャーロ宮崎 チーム情報

成績

FCO
-直近成績

ゴールを許す
9/3
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
2/5

TM
-直近成績

ゴールを許す
7/5
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
3/5

両チームの対戦成績

FCO

直近の 5 試合

TM

1

Win

3

引分け

1

Win

5

得点

3
2.5ゴール以上のゲーム
1/5
両チームが得点
2/5

順位表

※本記事の配信情報は2025年12月時点のものです。配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください

0