2025年12月7日(日)に行われる2025シーズンのJ2昇格プレーオフ準決勝で、FC大阪とツエーゲン金沢が対戦する。
本記事では、FC大阪vsツエーゲン金沢の試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。
FC大阪vsツエーゲン金沢｜試合日程・キックオフ時間
FC大阪vsツエーゲン金沢は、12月7日(日)にFC大阪のホーム、Ａｘｉｓバードスタジアムで開催される。
- 大会：J2昇格プレーオフ2025 準決勝
- 日時：2025年12月7日(日) 14:00キックオフ
- 対戦：FC大阪 vs ツエーゲン金沢
- 会場：Ａｘｉｓバードスタジアム
FC大阪vsツエーゲン金沢｜放送・配信予定
明治安田J2昇格プレーオフ2025準決勝のFC大阪vsツエーゲン金沢は『Lemino』と『DAZN』がライブ配信を行う。その他配信や地上波放送は予定されていない。
|Lemino
|視聴はこちら
|DMM×DAZNホーダイ
(DAZN月額プラン最安値)
|視聴はこちら
|DAZN
(年間プランがお得)
|視聴はこちら
※放送局・スケジュールは変更の可能性あり
FC大阪vsツエーゲン金沢のおすすめ視聴方法
明治安田J2昇格プレーオフ2025は『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。
【DMM×DAZNホーダイ】DAZN月額プラン最安値！ポイント付与でさらにお得DMM
DAZNを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった新プラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。
「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。J1昇格プレーオフ、J2昇格プレーオフ、J3・JFL入れ替え戦の全試合が視聴可能となる。
現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。
▶DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから！DAZN加入中でも切り替えOK
※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可
【Lemino】J2昇格プレーオフを全試合無料ライブ配信！
Leminoでは、J2昇格プレーオフ全試合の無料ライブ配信および見逃し配信を行う。
J2昇格プレーオフは無料で視聴できるが、31日間無料トライアルがある『Leminoプレミアム』に登録すれば、過去の貴重な試合も見逃し視聴が可能に。映画やドラマなども見放題となるのでおすすめだ。
FC大阪vsツエーゲン金沢 チーム情報
※本記事の配信情報は2025年12月時点のものです。配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください