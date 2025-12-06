2025年12月7日(日)に行われる2025シーズンのJ2昇格プレーオフ準決勝で、FC大阪とツエーゲン金沢が対戦する。

本記事では、FC大阪vsツエーゲン金沢の試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

FC大阪vsツエーゲン金沢｜試合日程・キックオフ時間

FC大阪vsツエーゲン金沢は、12月7日(日)にFC大阪のホーム、Ａｘｉｓバードスタジアムで開催される。

大会：J2昇格プレーオフ2025 準決勝

日時：2025年12月7日(日) 14:00キックオフ

対戦：FC大阪 vs ツエーゲン金沢

会場：Ａｘｉｓバードスタジアム

FC大阪vsツエーゲン金沢｜放送・配信予定

明治安田J2昇格プレーオフ2025準決勝のFC大阪vsツエーゲン金沢は『Lemino』と『DAZN』がライブ配信を行う。その他配信や地上波放送は予定されていない。

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

FC大阪vsツエーゲン金沢のおすすめ視聴方法

明治安田J2昇格プレーオフ2025は『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

【DMM×DAZNホーダイ】DAZN月額プラン最安値！ポイント付与でさらにお得

DMM

DAZNを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった新プラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。J1昇格プレーオフ、J2昇格プレーオフ、J3・JFL入れ替え戦の全試合が視聴可能となる。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

▶DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから！DAZN加入中でも切り替えOK

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

【Lemino】J2昇格プレーオフを全試合無料ライブ配信！

Leminoでは、J2昇格プレーオフ全試合の無料ライブ配信および見逃し配信を行う。

J2昇格プレーオフは無料で視聴できるが、31日間無料トライアルがある『Leminoプレミアム』に登録すれば、過去の貴重な試合も見逃し視聴が可能に。映画やドラマなども見放題となるのでおすすめだ。

FC大阪vsツエーゲン金沢 チーム情報

成績

両チームの対戦成績

順位表

※本記事の配信情報は2025年12月時点のものです。配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください