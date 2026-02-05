Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
okayama-team photo-202511(C)Getty Images
Yuta Tokuma

ファジアーノ岡山 2026年試合日程・テレビ放送/ネット配信・登録メンバー｜J1百年構想リーグ

明治安田J1百年構想リーグに出場するファジアーノ岡山の2026年試合日程・テレビ放送・ネット配信予定・登録メンバーを紹介。

DMMプレミアムとDAZNがセットでお得

DMM×DAZNホーダイ

Jリーグ百年構想リーグをライブ配信！

「DMM×DAZNホーダイ」ならDMM TVとDAZNがセットになってお得！

月額プラン最安値！ポイント還元でさらににお得

DMM×DAZNホーダイ

Jリーグが月額プラン最安値で見られる

今すぐ視聴

明治安田Jリーグは2026年に「秋春制」に移行するため、2026-27シーズンを前に上半期を利用して特別大会「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」が開催される。

百年構想リーグの岡山戦を観るならDMM×DAZNホーダイがおすすめ！最安値＆ポイント還元DAZN月額最安値で登録

本記事では、J1百年構想リーグに出場するファジアーノ岡山の最新試合予定、テレビ放送/ネット配信予定、お得な視聴方法をまとめている。

ファジアーノ岡山｜最新試合予定・放送局

アビスパ福岡 対 ファジアーノ岡山
DMM×DAZNホーダイ

ライブ視聴

DMM×DAZNホーダイ
NHK(地域)
サンフレッチェ広島 対 ファジアーノ岡山
DMM×DAZNホーダイ

ライブ視聴

DMM×DAZNホーダイ
広島ホームテレビ
ファジアーノ岡山 対 ガンバ大阪
DMM×DAZNホーダイ
ファジアーノ岡山 対 名古屋グランパス
DMM×DAZNホーダイ

ファジアーノ岡山｜2026年登録選手・背番号一覧

Pos背番号選手名備考
GK1レナート　モーザーコリングIF(デンマーク)／新加入
GK13松田　駿青森山田高校／新加入
GK52濵田　太郎大分／新加入
GK77川浪　吾郎
DF2工藤　孝太※背番号変更
DF4阿部　海大
DF6大森　博徳島／新加入
DF18田上　大地
DF26本山　遥
DF31千田　遼
DF43鈴木　喜丈
DF48立田　悠悟
DF51白井　康介FC東京／期限付き移籍
DF55藤井　葉大讃岐／復帰
MF3藤井　海和
MF7竹内　涼
MF8江坂　任
MF14田部井　涼
MF17末吉　塁
MF24藤田　息吹
MF27木村　太哉
MF28松本　昌也
MF32バイゴリア　ユウト
MF33神谷　優太
MF41宮本　英治
MF45ブラウン　ノア　賢信
MF66西川　潤C大阪／新加入
88山根　永遠横浜FC／新加入
FW22一美　和成
FW30末宗　寛士郎
FW35髙橋　旺良
FW40河野　孝汰山口／新加入
FW98ウェリック　ポポ
FW99ルカオ

ファジアーノ岡山戦のおすすめ視聴方法

ファジアーノ岡山が出場する明治安田J1百年構想リーグは『DAZN(ダゾーン)』が全試合ライブ配信している。

【DMM×DAZNホーダイ】月額プラン最安値！W杯も観られる！ポイント還元でお得

dmm dazn plan 2026DMM

DAZNを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能となる。

DAZNは明治安田百年構想リーグ全試合、海外サッカー（ラ・リーガ、ブンデスリーガなど）をライブ配信しており、6月に開幕するFIFAワールドカップ2026の全試合ライブ配信も決定した。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

▶DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから！DAZN加入中でも切り替えOK

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

百年構想リーグ全試合をライブ配信！DMM×DAZNホーダイなら月額最安値＆ポイント還元あり！DAZN月額最安値で登録

広告
0