明治安田Jリーグは2026年に「秋春制」に移行するため、2026-27シーズンを前に上半期を利用して特別大会「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」が開催される。
本記事では、J1百年構想リーグに出場するファジアーノ岡山の最新試合予定、テレビ放送/ネット配信予定、お得な視聴方法をまとめている。
ファジアーノ岡山｜最新試合予定・放送局
ファジアーノ岡山｜2026年登録選手・背番号一覧
|Pos
|背番号
|選手名
|備考
|GK
|1
|レナート モーザー
|コリングIF(デンマーク)／新加入
|GK
|13
|松田 駿
|青森山田高校／新加入
|GK
|52
|濵田 太郎
|大分／新加入
|GK
|77
|川浪 吾郎
|DF
|2
|工藤 孝太
|※背番号変更
|DF
|4
|阿部 海大
|DF
|6
|大森 博
|徳島／新加入
|DF
|18
|田上 大地
|DF
|26
|本山 遥
|DF
|31
|千田 遼
|DF
|43
|鈴木 喜丈
|DF
|48
|立田 悠悟
|DF
|51
|白井 康介
|FC東京／期限付き移籍
|DF
|55
|藤井 葉大
|讃岐／復帰
|MF
|3
|藤井 海和
|MF
|7
|竹内 涼
|MF
|8
|江坂 任
|MF
|14
|田部井 涼
|MF
|17
|末吉 塁
|MF
|24
|藤田 息吹
|MF
|27
|木村 太哉
|MF
|28
|松本 昌也
|MF
|32
|バイゴリア ユウト
|MF
|33
|神谷 優太
|MF
|41
|宮本 英治
|MF
|45
|ブラウン ノア 賢信
|MF
|66
|西川 潤
|C大阪／新加入
|88
|山根 永遠
|横浜FC／新加入
|FW
|22
|一美 和成
|FW
|30
|末宗 寛士郎
|FW
|35
|髙橋 旺良
|FW
|40
|河野 孝汰
|山口／新加入
|FW
|98
|ウェリック ポポ
|FW
|99
|ルカオ
ファジアーノ岡山戦のおすすめ視聴方法
ファジアーノ岡山が出場する明治安田J1百年構想リーグは『DAZN(ダゾーン)』が全試合ライブ配信している。
