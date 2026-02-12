FAカップ2025-26：抽選結果、試合日程、結果、各ラウンドガイド

2025-26シーズン、FAカップは145回目の開催を迎え、イングランドのトップクラブ（およびウェールズのクラブ数チーム）が、サッカー界で最も権威あるトロフィーの一つを手にするべく激突する。
サッカーピラミッドの全レベルからクラブが参加するFAカップは、弱小クラブに強豪との大一番、ひそかに言えば「番狂わせ」の可能性を頻繁に提供する。 前回優勝のクリスタル・パレスは3回戦で非リーグのマックルズフィールドFCに敗れたが、アーセナル、チェルシー、リヴァプール、マンチェスター・シティをはじめ、プレミアリーグ昇格を目指す意欲的なクラブたちが優勝を争う。
ここではGOALが、2025-26 FAカップの各ラウンド詳細（抽選結果・試合日程・結果・テレビ放送情報）を網羅的にお届けする。
FAカップ2025-26 第4ラウンド 抽選結果・試合日程・結果
抽選は2026年1月12日（月）に行われました。注目カードとしてはレックサム対イプスウィッチ・タウン戦が挙げられ、マンチェスター・シティは地元ライバルのサルフォード・シティと再戦します。英国ではBBCとTNT Sportsで生中継され、米国ではESPNネットワークで視聴可能です。
|日付
|試合日程
|テレビチャンネル
|2月13日
|レックサム対イプスウィッチ・タウン
|BBCウェールズ、ESPN+
|2月13日
|ハル・シティ対チェルシー
|BBC One、BBC iPlayer、TNT Sports 1、discovery+、ESPN2、ESPN Deportes、fubo
|2月14日
|バートン・アルビオン対ウェストハム
|TNTスポーツ1、discovery+、ESPN+
|2月14日
|サウサンプトン対レスター・シティ
|ESPN+
|2月14日
|バーンリー vs マンスフィールド・タウン
|ESPN+
|2月14日
|ノリッジ・シティ vs ウェスト・ブロムウィッチ
|ESPN+
|2月14日
|ポート・ヴェイルズ対ブリストル・シティ
|ESPN+
|2月14日
|マンチェスター・シティ vs サルフォード・シティ
|ESPNデポルテス、フボ、ESPN+
|2月14日
|アストン・ヴィラ vs ニューカッスル・ユナイテッド
|BBC One、BBC iPlayer、TNT Sports 3、discovery+、ESPN+
|2月14日
|リヴァプール vs ブライトン
|TNTスポーツ1、discovery+、ESPN+
|2月15日
|バーミンガム・シティ vs リーズ・ユナイテッド
|TNTスポーツ3、discovery+、ESPN2、ESPN+、fubo
|2月15日
|グリムズビー・タウン vs ウルブズ
|TNTスポーツ1、ディスカバリープラス、ESPN+
|2月15日
|ストーク・シティ vs フラム
|discovery+、ESPN+
|2月15日
|アーセナル vs ウィガン・アスレティック
|TNT Sports 1、discovery+、ESPN+
|2月15日
|オックスフォード・ユナイテッド vs サンダーランド
|discovery+、ESPN+
|2月16日
|マックルズフィールド対ブレントフォード
|TNTスポーツ1、discovery+、ESPN+
FAカップ2025-26シーズン第3ラウンド抽選結果・試合日程・結果
FAカップ3回戦抽選会は12月8日（月）、ブラックリー・タウン対バートン・アルビオン戦の直前に実施され、試合は1月9日から12日にかけて行われる。
|日付
|試合日程
|テレビチャンネル
|1月9日
|ポート・ヴェイル1-0 フリートウッド・タウン
|ディスカバリープラス、ESPNプラス
|1月9日
|プレストン・ノースエンド 0-1ウィガン
|ディスカバリー＋、ESPN＋
|1月9日
|レックサム3-3 ノッティンガム・フォレスト（PK戦 4-3でレックサム勝利）
|TNTスポーツ1、ディスカバリー+、ESPN+
|1月9日
|MKドーンズ 1-1オックスフォード・ユナイテッド（PK戦4-3でオックスフォード勝利）
|ディスカバリー＋、ESPN＋
|1月10日
|ウルブズ6-1 シュルーズベリー・タウン
|ディスカバリー＋、ESPN＋
|1月10日
|エバートン 1-1サンダーランド（PK戦でサンダーランドが3-0で勝利）
|ディスカバリー＋、ESPN＋
|1月10日
|チェルトナム・タウン 0-2レスター・シティ
|ディスカバリー＋、ESPN＋
|1月10日
|マックルズフィールドFC2-1 クリスタル・パレス
|BBC One、BBC iPlayer、TNT Sports 1、Discovery+、ESPN+
|1月10日
|ドンカスター・ローヴァーズ 2-3サウサンプトン
|ハイライトのみ（英国）、ESPN+
|1月10日
|イプスウィッチ・タウン2-1 ブラックプール
|ハイライトのみ（英国）、ESPN+
|1月10日
|マンチェスター・シティ10-1 エクセター・シティ
|ハイライトのみ（英国）、ESPN+
|1月10日
|シェフィールド・ウェンズデイ 0-2ブレントフォード
|ハイライトのみ（英国）、ESPN+
|1月10日
|フラム3-1 ミドルズブラ
|ハイライトのみ（英国）、ESPN+
|1月10日
|バーンリー5-1 ミルウォール
|ハイライトのみ（英国）、ESPN+
|1月10日
|ボアハム・ウッド 0-5バートン・アルビオン
|ハイライトのみ（英国）、ESPN+
|1月10日
|ニューカッスル・ユナイテッド3-3 ボーンマス（PK戦 ニューカッスル 7-6 勝利）
|ハイライトのみ（英国）、ESPN+
|1月10日
|ストーク・シティ1-0 コヴェントリー・シティ
|ハイライトのみ（英国）、ESPN+
|1月10日
|トッテナム 1-2アストン・ヴィラ
|BBC One、BBC iPlayer、TNT Sports 1、Discovery+、ESPN+
|1月10日
|グリムズビー・タウン3-2 ウェストン・スーパー・メア
|ディスカバリー＋、ESPN＋
|1月10日
|ケンブリッジ・ユナイテッド 2-3バーミンガム・シティ
|ディスカバリー＋、ESPN＋
|1月10日
|ブリストル・シティ5-1 ワトフォード
|ディスカバリー＋、ESPN＋
|1月10日
|チャールトン・アスレティック 1-5チェルシー
|TNTスポーツ1、ディスカバリー+、ESPN+
|1月11日
|ダービー・カウンティ 1-3リーズ・ユナイテッド
|TNTスポーツ2、ディスカバリー+、ESPN+
|1月11日
|ポーツマス 1-4アーセナル
|TNTスポーツ1、ディスカバリー+、ESPN+
|1月11日
|ウェストハム2-1 QPR (延長戦)
|ディスカバリー＋、ESPN＋
|1月11日
|ノリッジ・シティ5-1 ウォルソール
|ディスカバリー＋、ESPN＋
|1月11日
|スウォンジー・シティ 2-2ウェスト・ブロム（PK戦 6-5でウェスト・ブロム勝利）
|ディスカバリー＋、ESPN＋
|1月11日
|ハル・シティ0-0 ブラックバーン・ローヴァーズ（ハルがPK戦4-3で勝利）
|ディスカバリー＋、ESPN＋
|1月11日
|シェフィールド・ユナイテッド 3-4マンスフィールド・タウン
|ディスカバリー＋、ESPN＋
|1月11日
|マンチェスター・ユナイテッド 1-2ブライトン
|TNTスポーツ1、ディスカバリー+、ESPN+
|1月12日
|リヴァプール4-1 バーンズリー
|TNTスポーツ1、ディスカバリー+、ESPN+
|1月20日
|サルフォード・シティ3-2 スウィンドン・タウン
|ESPN+
FAカップ2025-26シーズン 2回戦 組み合わせ・日程・結果
2025-26シーズンFAカップ2回戦抽選会は2025年11月3日（月）に実施され、試合は12月5日から8日にかけて行われる予定である。
|日付
|試合日程
|テレビチャンネル
|12月5日
|サルフォード・シティ4-0 レイトン・オリエント
|TNTスポーツ1、ディスカバリー+/ESPNセレクト
|12月6日
|アクリングトン・スタンレー2-2 (延長戦+PK 3-1) マンスフィールド・タウン
|ハイライトのみ
|12月6日
|チェルムズフォード・シティ 0-2ウェストン・スーパー・メア
|ハイライトのみ
|12月6日
|チェルトナム・タウン6-2 バクストン
|ハイライトのみ
|12月6日
|エクセター・シティ4-0 ワイコム・ワンダラーズ
|ハイライトのみ
|12月6日
|ピーターバラ 0-1バーンズリー
|ハイライトのみ
|12月6日
|フリートウッド・タウン2-2 (延長戦+PK 4-2) ルートン・タウン
|ハイライトのみ
|12月6日
|グリムズビー・タウン4-0 ウィールドストーン
|ハイライトのみ
|12月6日
|ミルトン・キーンズ・ドンズ3-1 オールドハム・アスレティック
|ハイライトのみ
|12月6日
|ピーターバラ・ユナイテッド 0-1バーンズリー
|ハイライトのみ
|12月6日
|ポート・ヴェイル1-0 ブリストル・ローヴァーズ
|ハイライトのみ
|12月6日
|ストックポート・カウンティ0-0 (延長戦+PK 5-4) ケンブリッジ・ユナイテッド
|ハイライトのみ
|12月6日
|スウィンドン・タウン4-0 ボルトン・ワンダラーズ
|ハイライトのみ
|12月6日
|ウィガン・アスレティック2-2 (延長戦+PK 4-3) バロー
|ハイライトのみ
|12月6日
|サットン・ユナイテッド 1-2シュルーズベリー・タウン
|BBC Two、iPlayer、TNT Sports 2 / ESPN Select
|12月6日
|チェスターフィールド 1-2ドンカスター・ローヴァーズ
|TNTスポーツ1とdiscovery+ / ESPNセレクト
|12月7日
|スロー・タウン 1-3マックルズフィールド
|TNTスポーツ2とdiscovery+ / ESPNセレクト
|12月7日
|ボアハム・ウッド3-0 ニューポート・カウンティ
|BBC Two、iPlayer、TNT Sports 1 / ESPN Select
|12月7日
|ゲーツヘッド 0-2ウォルソール
|TNTスポーツ2とdiscovery+ / ESPNセレクト
|12月7日
|ブラックプール4-1 カーライル・ユナイテッド
|TNTスポーツ1およびdiscovery+ / ESPNセレクト
|12月8日
|ブラックリー・タウン 1-3 バートン・アルビオン
|TNTスポーツ1、discovery+ / ESPNセレクト
FAカップ2025-26 1回戦 組み合わせ・日程・結果
2025-26シーズンFAカップ1回戦は、2025年10月31日から11月3日にかけて開催されました。抽選会は2025年10月13日（月）に行われました。
|日付
|試合日程
|テレビチャンネル
|10月31日
|ルートン・タウン4-3 フォレスト・グリーン・ローヴァーズ
|TNTスポーツ1 / ESPNセレクト
|11月1日
|チェルムズフォード・シティ4-1 ブレイントリー・タウン
|TNTスポーツ1＆3 / ESPNセレクト
|11月1日
|ウェストン・スーパー・メア2-1 (延長戦) アルダーショット・タウン
|ハイライトのみ
|11月1日
|サルフォード・シティ1-1 (PK戦 4-2) リンカーン・シティ
|ハイライトのみ
|11月1日
|コルチェスター・ユナイテッド 2-3MKドーンズ
|ハイライトのみ
|11月1日
|トランメア・ローヴァーズ 1-3ストックポート・カウンティ
|ハイライトのみ
|11月1日
|ウィガン・アスレティック1-1 (PK戦 5-3) ヘメル・ヘンプステッド・タウン
|ハイライトのみ
|11月1日
|ニューポート・カウンティ2-2 (PK 4-3) ジリンガム
|ハイライトのみ
|11月1日
|チェルトナム・タウン1-0 ブラッドフォード・シティ
|ハイライトのみ
|11月1日
|バーンズリー3-2 ヨーク・シティ
|ハイライトのみ
|11月1日
|レディング 2-3 (延長戦)カーライル・ユナイテッド
|ハイライトのみ
|11月1日
|ブロムリー 1-2ブリストル・ローヴァーズ
|ハイライトのみ
|11月1日
|ピーターバラ・ユナイテッド1-0 カーディフ・シティ
|ハイライトのみ
|11月1日
|オールドハム・アスレティック3-1 ノーサンプトン・タウン
|ハイライトのみ
|11月1日
|クルー・アレクサンドラ 1-2ドンカスター・ローヴァーズ
|ハイライトのみ
|11月1日
|スティーブニッジ 0-1チェスターフィールド
|ハイライトのみ
|11月1日
|ボアハム・ウッド3-0 クローリー・タウン
|ハイライトのみ
|11月1日
|サットン・ユナイテッド2-1 AFCテルフォード・ユナイテッド
|ハイライトのみ
|11月1日
|ボルトン・ワンダラーズ2-1 ハダースフィールド・タウン
|ハイライトのみ
|11月1日
|スペニームーア・タウン 0-2バロー
|ハイライトのみ
|11月1日
|ワイコム・ワンダラーズ2-0 プリマス・アーガイル
|ハイライトのみ
|11月1日
|FCハリファックスタウン 0-2エクセターシティ
|ハイライトのみ
|11月1日
|スロー・タウン2-1 アルトリンチャム
|ハイライトのみ
|11月1日
|ウィールドストーン1-0 サウサンプトン・ユナイテッド
|ハイライトのみ
|11月1日
|ロザラム・ユナイテッド 1-2 (延長戦)スウィンドン・タウン
|ハイライトのみ
|11月1日
|グリムズビー・タウン3-1 エブスフリート・ユナイテッド
|ハイライトのみ
|11月1日
|バクストン2-1 (延長戦) チャタム・タウン
|ハイライトのみ
|11月1日
|バートン・アルビオン6-0 セント・オールバンズ・シティ
|ハイライトのみ
|11月1日
|ブラックプール1-0 スカントープ・ユナイテッド
|ハイライトのみ
|11月1日
|ケンブリッジ・ユナイテッド3-0 チェスター
|ハイライトのみ
|11月1日
|AFCウィンブルドン 0-2ゲーツヘッド
|ハイライトのみ
|11月1日
|マンスフィールド・タウン3-2 ハロゲート・タウン
|ハイライトのみ
|11月1日
|マックルズフィールド6-3 AFCトットン
|ハイライトのみ
|11月1日
|フリートウッド・タウン2-1 バーネット
|ハイライトのみ
|11月1日
|ブラックリー・タウン2-2 (PK戦 4-3) ノッツ・カウンティ
|BBC Two / TNT Sports 3 / ESPN Select
|11月2日
|サウス・シールズ 1-3シュルーズベリー・タウン
|TNTスポーツ1 / ESPNセレクト
|11月2日
|イーストリー 0-3ウォルソール
|BBC Two / TNT Sports 2 / ESPN Select
|11月2日
|ポート・ヴェイル5-1 マルドン＆ティプツリー
|TNTスポーツ1 / ESPNセレクト
|11月2日
|ゲインズバラ・トリニティ 1-2 (延長戦)アクリントン・スタンレー
|TNTスポーツ1 / ESPNセレクト
|11月3日
|タムワース 0-1レイトン・オリエント
|TNTスポーツ1 / ESPNセレクト
FAカップ 2025-26 テレビ放送局＆ストリーミング配信
|国
|テレビチャンネル
|イギリス
|TNT Sports、discovery+、BBC
|アメリカ合衆国
|ESPN
イギリス
TNTスポーツ、ディスカバリー+、BBCは、2025-26シーズンのFAカップにおける英国での放送パートナーです。TNTスポーツは、第1ラウンドと第2ラウンドの選抜試合に加え、第3ラウンド以降の全試合を放送します（ただし、土曜午後3時からの放送禁止時間帯にキックオフする試合を除く）。 一方、BBCは14試合の生中継をTNT Sportsと共同で放送します。準々決勝までの各ラウンドで2試合ずつ、さらに準決勝1試合と決勝戦を放送します。
アメリカ合衆国
アメリカでは、FAカップの試合はESPNおよびそのネットワークチャンネル（ESPNセレクトを含む）でライブ視聴・ストリーミングが可能となります。
FAカップ2025-26シーズン 各ラウンド日程
FAカップ予選ラウンドは2025年8月から開始され、いわゆる「本戦第1ラウンド」は10月下旬から11月上旬に開幕します。この段階ではEFL所属の48チーム（リーグ1から24チーム、リーグ2から24チーム）が参加します。
プレミアリーグとチャンピオンシップのチームは第3ラウンドから参加し、これは2026年1月上旬に開催予定。各ラウンドの日程、参加チーム、試合数については下記を参照。
|ラウンド
|主な日程
|参加チーム
|試合数
|第1ラウンド
|2025年11月1日
|リーグ1の24チーム + リーグ2の24チーム
|40
|第2ラウンド
|2025年12月6日
|なし
|20
|第3ラウンド
|2026年1月10日
|プレミアリーグ20チーム + チャンピオンシップ24チーム
|32
|第4ラウンド
|2026年2月14日
|なし
|16
|第5ラウンド
|2026年3月7日
|なし
|8
|準々決勝
|2026年4月4日
|なし
|4
|準決勝
|2026年4月25日
|なし
|2
|決勝
|2026年5月16日
|なし
|1
FAカップ2025-26シーズンの賞金はいくらですか？
FAカップの賞金はラウンドごとに異なり、1回戦勝者には各45,000ポンド（約60,000ドル）が授与され、敗者には各15,000ポンド（約20,000ドル）が支払われる。 ラウンドが進むにつれて賞金は大幅に増加するが、同時にリスクも高まる。第4ラウンド、第5ラウンド、準々決勝では敗者への賞金は存在しない。単独の試合として、決勝戦の勝者には200万ポンド（260万ドル）が、準優勝チームには100万ポンド（130万ドル）が授与される。
第1ラウンドから出場しFAカップを制した場合、チームは総額400万ポンド（約530万ドル）超の賞金を獲得する。第3ラウンドから出場するプレミアリーグチームがFAカップで獲得可能な最高賞金は390万ポンド（約520万ドル）である。
|ラウンド
|勝者賞金
|敗者賞金
|1回戦
|45,000ポンド
|£15,000
|第2ラウンド
|75,000ポンド
|£20,000
|第三ラウンド
|115,000ポンド
|£25,000
|第4ラウンド
|120,000ポンド
|なし
|第五ラウンド
|225,000ポンド
|なし
|準々決勝
|450,000ポンド
|なし
|準決勝
|1,000,000ポンド
|50万ポンド
|決勝
|2,000,000ポンド
|1,000,000ポンド