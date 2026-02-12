Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
FA Cup trophy FA Cup Crystal Palace celebrate FA Cup draw ballGetty/GOAL composite
Ryan Kelly

FAカップ2025-26：抽選結果、試合日程、結果、各ラウンドガイド

2025-26シーズンFAカップ完全ガイド：各ラウンドごとの詳細解説、試合の視聴方法など

2025-26シーズン、FAカップは145回目の開催を迎え、イングランドのトップクラブ（およびウェールズのクラブ数チーム）が、サッカー界で最も権威あるトロフィーの一つを手にするべく激突する。

サッカーピラミッドの全レベルからクラブが参加するFAカップは、弱小クラブに強豪との大一番、ひそかに言えば「番狂わせ」の可能性を頻繁に提供する。 前回優勝のクリスタル・パレスは3回戦で非リーグのマックルズフィールドFCに敗れたが、アーセナル、チェルシー、リヴァプール、マンチェスター・シティをはじめ、プレミアリーグ昇格を目指す意欲的なクラブたちが優勝を争う。

2025-26シーズンのFAカップ抽選結果と試合日程は、ファンが待ち焦がれるものだ。お気に入りのチームに賭けたい人にとって、使いやすいプラットフォームは不可欠である。 機能性を損なわないシンプルなベッティング体験を求めるなら、Bet9ja旧 モバイル版の利用を検討してみてほしい

ここではGOALが、2025-26 FAカップの各ラウンド詳細（抽選結果・試合日程・結果・テレビ放送情報）を網羅的にお届けする。

FAカップ2025-26 第4ラウンド 抽選結果・試合日程・結果

抽選は2026年1月12日（月）に行われました。注目カードとしてはレックサム対イプスウィッチ・タウン戦が挙げられ、マンチェスター・シティは地元ライバルのサルフォード・シティと再戦します。英国ではBBCとTNT Sportsで生中継され、米国ではESPNネットワークで視聴可能です。

日付試合日程テレビチャンネル
2月13日レックサム対イプスウィッチ・タウンBBCウェールズ、ESPN+
2月13日ハル・シティ対チェルシーBBC One、BBC iPlayer、TNT Sports 1discovery+、ESPN2、ESPN Deportes、fubo
2月14日バートン・アルビオン対ウェストハムTNTスポーツ1discovery+ESPN+
2月14日サウサンプトン対レスター・シティESPN+
2月14日バーンリー vs マンスフィールド・タウンESPN+
2月14日ノリッジ・シティ vs ウェスト・ブロムウィッチESPN+
2月14日ポート・ヴェイルズ対ブリストル・シティESPN+
2月14日マンチェスター・シティ vs サルフォード・シティESPNデポルテス、フボESPN+
2月14日アストン・ヴィラ vs ニューカッスル・ユナイテッドBBC One、BBC iPlayer、TNT Sports 3discovery+ESPN+
2月14日リヴァプール vs ブライトンTNTスポーツ1discovery+ESPN+
2月15日バーミンガム・シティ vs リーズ・ユナイテッドTNTスポーツ3discovery+、ESPN2、ESPN+fubo
2月15日グリムズビー・タウン vs ウルブズTNTスポーツ1ディスカバリープラスESPN+
2月15日ストーク・シティ vs フラムdiscovery+ESPN+
2月15日アーセナル vs ウィガン・アスレティックTNT Sports 1discovery+ESPN+
2月15日オックスフォード・ユナイテッド vs サンダーランドdiscovery+ESPN+
2月16日マックルズフィールド対ブレントフォードTNTスポーツ1discovery+ESPN+

FAカップ2025-26シーズン第3ラウンド抽選結果・試合日程・結果

FAカップ3回戦抽選会は12月8日（月）、ブラックリー・タウン対バートン・アルビオン戦の直前に実施され、試合は1月9日から12日にかけて行われる。

日付試合日程テレビチャンネル
1月9日ポート・ヴェイル1-0 フリートウッド・タウンディスカバリープラス、ESPNプラス
1月9日プレストン・ノースエンド 0-1ウィガンディスカバリー＋、ESPN＋
1月9日レックサム3-3 ノッティンガム・フォレスト（PK戦 4-3でレックサム勝利）TNTスポーツ1、ディスカバリー+、ESPN+
1月9日MKドーンズ 1-1オックスフォード・ユナイテッド（PK戦4-3でオックスフォード勝利）ディスカバリー＋、ESPN＋
1月10日ウルブズ6-1 シュルーズベリー・タウンディスカバリー＋、ESPN＋
1月10日エバートン 1-1サンダーランド（PK戦でサンダーランドが3-0で勝利）ディスカバリー＋、ESPN＋
1月10日チェルトナム・タウン 0-2レスター・シティディスカバリー＋、ESPN＋
1月10日マックルズフィールドFC2-1 クリスタル・パレスBBC One、BBC iPlayer、TNT Sports 1、Discovery+、ESPN+
1月10日ドンカスター・ローヴァーズ 2-3サウサンプトンハイライトのみ（英国）、ESPN+
1月10日イプスウィッチ・タウン2-1 ブラックプールハイライトのみ（英国）、ESPN+
1月10日マンチェスター・シティ10-1 エクセター・シティハイライトのみ（英国）、ESPN+
1月10日シェフィールド・ウェンズデイ 0-2ブレントフォードハイライトのみ（英国）、ESPN+
1月10日フラム3-1 ミドルズブラハイライトのみ（英国）、ESPN+
1月10日バーンリー5-1 ミルウォールハイライトのみ（英国）、ESPN+
1月10日ボアハム・ウッド 0-5バートン・アルビオンハイライトのみ（英国）、ESPN+
1月10日ニューカッスル・ユナイテッド3-3 ボーンマス（PK戦 ニューカッスル 7-6 勝利）ハイライトのみ（英国）、ESPN+
1月10日ストーク・シティ1-0 コヴェントリー・シティハイライトのみ（英国）、ESPN+
1月10日トッテナム 1-2アストン・ヴィラBBC One、BBC iPlayer、TNT Sports 1、Discovery+、ESPN+
1月10日グリムズビー・タウン3-2 ウェストン・スーパー・メアディスカバリー＋、ESPN＋
1月10日ケンブリッジ・ユナイテッド 2-3バーミンガム・シティディスカバリー＋、ESPN＋
1月10日ブリストル・シティ5-1 ワトフォードディスカバリー＋、ESPN＋
1月10日チャールトン・アスレティック 1-5チェルシーTNTスポーツ1、ディスカバリー+、ESPN+
1月11日ダービー・カウンティ 1-3リーズ・ユナイテッドTNTスポーツ2、ディスカバリー+、ESPN+
1月11日ポーツマス 1-4アーセナルTNTスポーツ1、ディスカバリー+、ESPN+
1月11日ウェストハム2-1 QPR (延長戦)ディスカバリー＋、ESPN＋
1月11日ノリッジ・シティ5-1 ウォルソールディスカバリー＋、ESPN＋
1月11日スウォンジー・シティ 2-2ウェスト・ブロム（PK戦 6-5でウェスト・ブロム勝利）ディスカバリー＋、ESPN＋
1月11日ハル・シティ0-0 ブラックバーン・ローヴァーズ（ハルがPK戦4-3で勝利）ディスカバリー＋、ESPN＋
1月11日シェフィールド・ユナイテッド 3-4マンスフィールド・タウンディスカバリー＋、ESPN＋
1月11日マンチェスター・ユナイテッド 1-2ブライトンTNTスポーツ1、ディスカバリー+、ESPN+
1月12日リヴァプール4-1 バーンズリーTNTスポーツ1、ディスカバリー+、ESPN+
1月20日サルフォード・シティ3-2 スウィンドン・タウンESPN+

FAカップ2025-26シーズン 2回戦 組み合わせ・日程・結果

2025-26シーズンFAカップ2回戦抽選会は2025年11月3日（月）に実施され、試合は12月5日から8日にかけて行われる予定である。

日付試合日程テレビチャンネル
12月5日サルフォード・シティ4-0 レイトン・オリエント TNTスポーツ1、ディスカバリー+/ESPNセレクト
12月6日アクリングトン・スタンレー2-2 (延長戦+PK 3-1) マンスフィールド・タウン ハイライトのみ
12月6日チェルムズフォード・シティ 0-2ウェストン・スーパー・メアハイライトのみ
12月6日チェルトナム・タウン6-2 バクストン ハイライトのみ
12月6日エクセター・シティ4-0 ワイコム・ワンダラーズ ハイライトのみ
12月6日ピーターバラ 0-1バーンズリー ハイライトのみ
12月6日フリートウッド・タウン2-2 (延長戦+PK 4-2) ルートン・タウン ハイライトのみ
12月6日グリムズビー・タウン4-0 ウィールドストーン ハイライトのみ
12月6日ミルトン・キーンズ・ドンズ3-1 オールドハム・アスレティック ハイライトのみ
12月6日ピーターバラ・ユナイテッド 0-1バーンズリーハイライトのみ
12月6日ポート・ヴェイル1-0 ブリストル・ローヴァーズ ハイライトのみ
12月6日ストックポート・カウンティ0-0 (延長戦+PK 5-4) ケンブリッジ・ユナイテッド ハイライトのみ
12月6日スウィンドン・タウン4-0 ボルトン・ワンダラーズ ハイライトのみ
12月6日ウィガン・アスレティック2-2 (延長戦+PK 4-3) バロー ハイライトのみ
12月6日サットン・ユナイテッド 1-2シュルーズベリー・タウンBBC Two、iPlayer、TNT Sports 2 / ESPN Select
12月6日チェスターフィールド 1-2ドンカスター・ローヴァーズTNTスポーツ1とdiscovery+ / ESPNセレクト
12月7日スロー・タウン 1-3マックルズフィールドTNTスポーツ2とdiscovery+ / ESPNセレクト
12月7日ボアハム・ウッド3-0 ニューポート・カウンティ BBC Two、iPlayer、TNT Sports 1 / ESPN Select
12月7日ゲーツヘッド 0-2ウォルソールTNTスポーツ2とdiscovery+ / ESPNセレクト
12月7日ブラックプール4-1 カーライル・ユナイテッド TNTスポーツ1およびdiscovery+ / ESPNセレクト
12月8日ブラックリー・タウン 1-3 バートン・アルビオン TNTスポーツ1、discovery+ / ESPNセレクト

FAカップ2025-26 1回戦 組み合わせ・日程・結果

2025-26シーズンFAカップ1回戦は、2025年10月31日から11月3日にかけて開催されました。抽選会は2025年10月13日（月）に行われました。

日付試合日程テレビチャンネル
10月31日ルートン・タウン4-3 フォレスト・グリーン・ローヴァーズTNTスポーツ1 / ESPNセレクト
11月1日チェルムズフォード・シティ4-1 ブレイントリー・タウンTNTスポーツ1＆3 / ESPNセレクト
11月1日ウェストン・スーパー・メア2-1 (延長戦) アルダーショット・タウンハイライトのみ
11月1日サルフォード・シティ1-1 (PK戦 4-2) リンカーン・シティハイライトのみ
11月1日コルチェスター・ユナイテッド 2-3MKドーンズハイライトのみ
11月1日トランメア・ローヴァーズ 1-3ストックポート・カウンティハイライトのみ
11月1日ウィガン・アスレティック1-1 (PK戦 5-3) ヘメル・ヘンプステッド・タウンハイライトのみ
11月1日ニューポート・カウンティ2-2 (PK 4-3) ジリンガムハイライトのみ
11月1日チェルトナム・タウン1-0 ブラッドフォード・シティハイライトのみ
11月1日バーンズリー3-2 ヨーク・シティハイライトのみ
11月1日レディング 2-3 (延長戦)カーライル・ユナイテッドハイライトのみ
11月1日ブロムリー 1-2ブリストル・ローヴァーズハイライトのみ
11月1日ピーターバラ・ユナイテッド1-0 カーディフ・シティハイライトのみ
11月1日オールドハム・アスレティック3-1 ノーサンプトン・タウンハイライトのみ
11月1日クルー・アレクサンドラ 1-2ドンカスター・ローヴァーズハイライトのみ
11月1日スティーブニッジ 0-1チェスターフィールドハイライトのみ
11月1日ボアハム・ウッド3-0 クローリー・タウンハイライトのみ
11月1日サットン・ユナイテッド2-1 AFCテルフォード・ユナイテッドハイライトのみ
11月1日ボルトン・ワンダラーズ2-1 ハダースフィールド・タウンハイライトのみ
11月1日スペニームーア・タウン 0-2バローハイライトのみ
11月1日ワイコム・ワンダラーズ2-0 プリマス・アーガイルハイライトのみ
11月1日FCハリファックスタウン 0-2エクセターシティハイライトのみ
11月1日スロー・タウン2-1 アルトリンチャムハイライトのみ
11月1日ウィールドストーン1-0 サウサンプトン・ユナイテッドハイライトのみ
11月1日ロザラム・ユナイテッド 1-2 (延長戦)スウィンドン・タウンハイライトのみ
11月1日グリムズビー・タウン3-1 エブスフリート・ユナイテッドハイライトのみ
11月1日バクストン2-1 (延長戦) チャタム・タウンハイライトのみ
11月1日バートン・アルビオン6-0 セント・オールバンズ・シティハイライトのみ
11月1日ブラックプール1-0 スカントープ・ユナイテッドハイライトのみ
11月1日ケンブリッジ・ユナイテッド3-0 チェスターハイライトのみ
11月1日AFCウィンブルドン 0-2ゲーツヘッドハイライトのみ
11月1日マンスフィールド・タウン3-2 ハロゲート・タウンハイライトのみ
11月1日マックルズフィールド6-3 AFCトットンハイライトのみ
11月1日フリートウッド・タウン2-1 バーネットハイライトのみ
11月1日ブラックリー・タウン2-2 (PK戦 4-3) ノッツ・カウンティBBC Two / TNT Sports 3 / ESPN Select
11月2日サウス・シールズ 1-3シュルーズベリー・タウンTNTスポーツ1 / ESPNセレクト
11月2日イーストリー 0-3ウォルソールBBC Two / TNT Sports 2 / ESPN Select
11月2日ポート・ヴェイル5-1 マルドン＆ティプツリーTNTスポーツ1 / ESPNセレクト
11月2日ゲインズバラ・トリニティ 1-2 (延長戦)アクリントン・スタンレーTNTスポーツ1 / ESPNセレクト
11月3日 タムワース 0-1レイトン・オリエントTNTスポーツ1 / ESPNセレクト

FAカップ 2025-26 テレビ放送局＆ストリーミング配信

テレビチャンネル
イギリスTNT Sportsdiscovery+、BBC
アメリカ合衆国ESPN

イギリス

TNTスポーツディスカバリー+BBCは、2025-26シーズンのFAカップにおける英国での放送パートナーです。TNTスポーツは、第1ラウンドと第2ラウンドの選抜試合に加え、第3ラウンド以降の全試合を放送します（ただし、土曜午後3時からの放送禁止時間帯にキックオフする試合を除く）。 一方、BBCは14試合の生中継をTNT Sportsと共同で放送します。準々決勝までの各ラウンドで2試合ずつ、さらに準決勝1試合と決勝戦を放送します。

アメリカ合衆国

アメリカでは、FAカップの試合はESPNおよびそのネットワークチャンネル（ESPNセレクトを含む）でライブ視聴・ストリーミングが可能となります。

FAカップ2025-26シーズン 各ラウンド日程

FAカップ予選ラウンドは2025年8月から開始され、いわゆる「本戦第1ラウンド」は10月下旬から11月上旬に開幕します。この段階ではEFL所属の48チーム（リーグ1から24チーム、リーグ2から24チーム）が参加します。

プレミアリーグとチャンピオンシップのチームは第3ラウンドから参加し、これは2026年1月上旬に開催予定。各ラウンドの日程、参加チーム、試合数については下記を参照。

ラウンド主な日程参加チーム試合数
第1ラウンド2025年11月1日リーグ1の24チーム + リーグ2の24チーム40
第2ラウンド2025年12月6日なし20
第3ラウンド2026年1月10日プレミアリーグ20チーム + チャンピオンシップ24チーム32
第4ラウンド2026年2月14日なし16
第5ラウンド2026年3月7日なし8
準々決勝2026年4月4日なし4
準決勝2026年4月25日なし2
決勝2026年5月16日なし1

FAカップ2025-26シーズンの賞金はいくらですか？

FAカップの賞金はラウンドごとに異なり、1回戦勝者には各45,000ポンド（約60,000ドル）が授与され、敗者には各15,000ポンド（約20,000ドル）が支払われる。 ラウンドが進むにつれて賞金は大幅に増加するが、同時にリスクも高まる。第4ラウンド、第5ラウンド、準々決勝では敗者への賞金は存在しない。単独の試合として、決勝戦の勝者には200万ポンド（260万ドル）が、準優勝チームには100万ポンド（130万ドル）が授与される。

第1ラウンドから出場しFAカップを制した場合、チームは総額400万ポンド（約530万ドル）超の賞金を獲得する。第3ラウンドから出場するプレミアリーグチームがFAカップで獲得可能な最高賞金は390万ポンド（約520万ドル）である。

ラウンド勝者賞金敗者賞金
1回戦45,000ポンド£15,000
第2ラウンド75,000ポンド£20,000
第三ラウンド115,000ポンド£25,000
第4ラウンド120,000ポンドなし
第五ラウンド225,000ポンドなし
準々決勝450,000ポンドなし
準決勝1,000,000ポンド50万ポンド
決勝2,000,000ポンド1,000,000ポンド

GOAL-eによる自動翻訳

広告
0