FAカップ2025-26：抽選結果、試合日程、結果、各ラウンドガイド

2025-26シーズン、FAカップは145回目の開催を迎え、イングランドのトップクラブ（およびウェールズのクラブ数チーム）が、サッカー界で最も権威あるトロフィーの一つを手にするべく激突する。

サッカーピラミッドの全レベルからクラブが参加するFAカップは、弱小クラブに強豪との大一番、ひそかに言えば「番狂わせ」の可能性を頻繁に提供する。 前回優勝のクリスタル・パレスは3回戦で非リーグのマックルズフィールドFCに敗れたが、アーセナル、チェルシー、リヴァプール、マンチェスター・シティをはじめ、プレミアリーグ昇格を目指す意欲的なクラブたちが優勝を争う。

ここではGOALが、2025-26 FAカップの各ラウンド詳細（抽選結果・試合日程・結果・テレビ放送情報）を網羅的にお届けする。

FAカップ2025-26 第4ラウンド 抽選結果・試合日程・結果

抽選は2026年1月12日（月）に行われました。注目カードとしてはレックサム対イプスウィッチ・タウン戦が挙げられ、マンチェスター・シティは地元ライバルのサルフォード・シティと再戦します。英国ではBBCとTNT Sportsで生中継され、米国ではESPNネットワークで視聴可能です。

FAカップ2025-26シーズン第3ラウンド抽選結果・試合日程・結果

FAカップ3回戦抽選会は12月8日（月）、ブラックリー・タウン対バートン・アルビオン戦の直前に実施され、試合は1月9日から12日にかけて行われる。

日付 試合日程 テレビチャンネル 1月9日 ポート・ヴェイル1-0 フリートウッド・タウン ディスカバリープラス、ESPNプラス 1月9日 プレストン・ノースエンド 0-1ウィガン ディスカバリー＋、ESPN＋ 1月9日 レックサム3-3 ノッティンガム・フォレスト（PK戦 4-3でレックサム勝利） TNTスポーツ1、ディスカバリー+、ESPN+ 1月9日 MKドーンズ 1-1オックスフォード・ユナイテッド（PK戦4-3でオックスフォード勝利） ディスカバリー＋、ESPN＋ 1月10日 ウルブズ6-1 シュルーズベリー・タウン ディスカバリー＋、ESPN＋ 1月10日 エバートン 1-1サンダーランド（PK戦でサンダーランドが3-0で勝利） ディスカバリー＋、ESPN＋ 1月10日 チェルトナム・タウン 0-2レスター・シティ ディスカバリー＋、ESPN＋ 1月10日 マックルズフィールドFC2-1 クリスタル・パレス BBC One、BBC iPlayer、TNT Sports 1、Discovery+、ESPN+ 1月10日 ドンカスター・ローヴァーズ 2-3サウサンプトン ハイライトのみ（英国）、ESPN+ 1月10日 イプスウィッチ・タウン2-1 ブラックプール ハイライトのみ（英国）、ESPN+ 1月10日 マンチェスター・シティ10-1 エクセター・シティ ハイライトのみ（英国）、ESPN+ 1月10日 シェフィールド・ウェンズデイ 0-2ブレントフォード ハイライトのみ（英国）、ESPN+ 1月10日 フラム3-1 ミドルズブラ ハイライトのみ（英国）、ESPN+ 1月10日 バーンリー5-1 ミルウォール ハイライトのみ（英国）、ESPN+ 1月10日 ボアハム・ウッド 0-5バートン・アルビオン ハイライトのみ（英国）、ESPN+ 1月10日 ニューカッスル・ユナイテッド3-3 ボーンマス（PK戦 ニューカッスル 7-6 勝利） ハイライトのみ（英国）、ESPN+ 1月10日 ストーク・シティ1-0 コヴェントリー・シティ ハイライトのみ（英国）、ESPN+ 1月10日 トッテナム 1-2アストン・ヴィラ BBC One、BBC iPlayer、TNT Sports 1、Discovery+、ESPN+ 1月10日 グリムズビー・タウン3-2 ウェストン・スーパー・メア ディスカバリー＋、ESPN＋ 1月10日 ケンブリッジ・ユナイテッド 2-3バーミンガム・シティ ディスカバリー＋、ESPN＋ 1月10日 ブリストル・シティ5-1 ワトフォード ディスカバリー＋、ESPN＋ 1月10日 チャールトン・アスレティック 1-5チェルシー TNTスポーツ1、ディスカバリー+、ESPN+ 1月11日 ダービー・カウンティ 1-3リーズ・ユナイテッド TNTスポーツ2、ディスカバリー+、ESPN+ 1月11日 ポーツマス 1-4アーセナル TNTスポーツ1、ディスカバリー+、ESPN+ 1月11日 ウェストハム2-1 QPR (延長戦) ディスカバリー＋、ESPN＋ 1月11日 ノリッジ・シティ5-1 ウォルソール ディスカバリー＋、ESPN＋ 1月11日 スウォンジー・シティ 2-2ウェスト・ブロム（PK戦 6-5でウェスト・ブロム勝利） ディスカバリー＋、ESPN＋ 1月11日 ハル・シティ0-0 ブラックバーン・ローヴァーズ（ハルがPK戦4-3で勝利） ディスカバリー＋、ESPN＋ 1月11日 シェフィールド・ユナイテッド 3-4マンスフィールド・タウン ディスカバリー＋、ESPN＋ 1月11日 マンチェスター・ユナイテッド 1-2ブライトン TNTスポーツ1、ディスカバリー+、ESPN+ 1月12日 リヴァプール4-1 バーンズリー TNTスポーツ1、ディスカバリー+、ESPN+ 1月20日 サルフォード・シティ3-2 スウィンドン・タウン ESPN+

FAカップ2025-26シーズン 2回戦 組み合わせ・日程・結果

2025-26シーズンFAカップ2回戦抽選会は2025年11月3日（月）に実施され、試合は12月5日から8日にかけて行われる予定である。

日付 試合日程 テレビチャンネル 12月5日 サルフォード・シティ4-0 レイトン・オリエント TNTスポーツ1、ディスカバリー+/ESPNセレクト 12月6日 アクリングトン・スタンレー2-2 (延長戦+PK 3-1) マンスフィールド・タウン ハイライトのみ 12月6日 チェルムズフォード・シティ 0-2ウェストン・スーパー・メア ハイライトのみ 12月6日 チェルトナム・タウン6-2 バクストン ハイライトのみ 12月6日 エクセター・シティ4-0 ワイコム・ワンダラーズ ハイライトのみ 12月6日 ピーターバラ 0-1バーンズリー ハイライトのみ 12月6日 フリートウッド・タウン2-2 (延長戦+PK 4-2) ルートン・タウン ハイライトのみ 12月6日 グリムズビー・タウン4-0 ウィールドストーン ハイライトのみ 12月6日 ミルトン・キーンズ・ドンズ3-1 オールドハム・アスレティック ハイライトのみ 12月6日 ピーターバラ・ユナイテッド 0-1バーンズリー ハイライトのみ 12月6日 ポート・ヴェイル1-0 ブリストル・ローヴァーズ ハイライトのみ 12月6日 ストックポート・カウンティ0-0 (延長戦+PK 5-4) ケンブリッジ・ユナイテッド ハイライトのみ 12月6日 スウィンドン・タウン4-0 ボルトン・ワンダラーズ ハイライトのみ 12月6日 ウィガン・アスレティック2-2 (延長戦+PK 4-3) バロー ハイライトのみ 12月6日 サットン・ユナイテッド 1-2シュルーズベリー・タウン BBC Two、iPlayer、TNT Sports 2 / ESPN Select 12月6日 チェスターフィールド 1-2ドンカスター・ローヴァーズ TNTスポーツ1とdiscovery+ / ESPNセレクト 12月7日 スロー・タウン 1-3マックルズフィールド TNTスポーツ2とdiscovery+ / ESPNセレクト 12月7日 ボアハム・ウッド3-0 ニューポート・カウンティ BBC Two、iPlayer、TNT Sports 1 / ESPN Select 12月7日 ゲーツヘッド 0-2ウォルソール TNTスポーツ2とdiscovery+ / ESPNセレクト 12月7日 ブラックプール4-1 カーライル・ユナイテッド TNTスポーツ1およびdiscovery+ / ESPNセレクト 12月8日 ブラックリー・タウン 1-3 バートン・アルビオン TNTスポーツ1、discovery+ / ESPNセレクト

FAカップ2025-26 1回戦 組み合わせ・日程・結果

2025-26シーズンFAカップ1回戦は、2025年10月31日から11月3日にかけて開催されました。抽選会は2025年10月13日（月）に行われました。

日付 試合日程 テレビチャンネル 10月31日 ルートン・タウン4-3 フォレスト・グリーン・ローヴァーズ TNTスポーツ1 / ESPNセレクト 11月1日 チェルムズフォード・シティ4-1 ブレイントリー・タウン TNTスポーツ1＆3 / ESPNセレクト 11月1日 ウェストン・スーパー・メア2-1 (延長戦) アルダーショット・タウン ハイライトのみ 11月1日 サルフォード・シティ1-1 (PK戦 4-2) リンカーン・シティ ハイライトのみ 11月1日 コルチェスター・ユナイテッド 2-3MKドーンズ ハイライトのみ 11月1日 トランメア・ローヴァーズ 1-3ストックポート・カウンティ ハイライトのみ 11月1日 ウィガン・アスレティック1-1 (PK戦 5-3) ヘメル・ヘンプステッド・タウン ハイライトのみ 11月1日 ニューポート・カウンティ2-2 (PK 4-3) ジリンガム ハイライトのみ 11月1日 チェルトナム・タウン1-0 ブラッドフォード・シティ ハイライトのみ 11月1日 バーンズリー3-2 ヨーク・シティ ハイライトのみ 11月1日 レディング 2-3 (延長戦)カーライル・ユナイテッド ハイライトのみ 11月1日 ブロムリー 1-2ブリストル・ローヴァーズ ハイライトのみ 11月1日 ピーターバラ・ユナイテッド1-0 カーディフ・シティ ハイライトのみ 11月1日 オールドハム・アスレティック3-1 ノーサンプトン・タウン ハイライトのみ 11月1日 クルー・アレクサンドラ 1-2ドンカスター・ローヴァーズ ハイライトのみ 11月1日 スティーブニッジ 0-1チェスターフィールド ハイライトのみ 11月1日 ボアハム・ウッド3-0 クローリー・タウン ハイライトのみ 11月1日 サットン・ユナイテッド2-1 AFCテルフォード・ユナイテッド ハイライトのみ 11月1日 ボルトン・ワンダラーズ2-1 ハダースフィールド・タウン ハイライトのみ 11月1日 スペニームーア・タウン 0-2バロー ハイライトのみ 11月1日 ワイコム・ワンダラーズ2-0 プリマス・アーガイル ハイライトのみ 11月1日 FCハリファックスタウン 0-2エクセターシティ ハイライトのみ 11月1日 スロー・タウン2-1 アルトリンチャム ハイライトのみ 11月1日 ウィールドストーン1-0 サウサンプトン・ユナイテッド ハイライトのみ 11月1日 ロザラム・ユナイテッド 1-2 (延長戦)スウィンドン・タウン ハイライトのみ 11月1日 グリムズビー・タウン3-1 エブスフリート・ユナイテッド ハイライトのみ 11月1日 バクストン2-1 (延長戦) チャタム・タウン ハイライトのみ 11月1日 バートン・アルビオン6-0 セント・オールバンズ・シティ ハイライトのみ 11月1日 ブラックプール1-0 スカントープ・ユナイテッド ハイライトのみ 11月1日 ケンブリッジ・ユナイテッド3-0 チェスター ハイライトのみ 11月1日 AFCウィンブルドン 0-2ゲーツヘッド ハイライトのみ 11月1日 マンスフィールド・タウン3-2 ハロゲート・タウン ハイライトのみ 11月1日 マックルズフィールド6-3 AFCトットン ハイライトのみ 11月1日 フリートウッド・タウン2-1 バーネット ハイライトのみ 11月1日 ブラックリー・タウン2-2 (PK戦 4-3) ノッツ・カウンティ BBC Two / TNT Sports 3 / ESPN Select 11月2日 サウス・シールズ 1-3シュルーズベリー・タウン TNTスポーツ1 / ESPNセレクト 11月2日 イーストリー 0-3ウォルソール BBC Two / TNT Sports 2 / ESPN Select 11月2日 ポート・ヴェイル5-1 マルドン＆ティプツリー TNTスポーツ1 / ESPNセレクト 11月2日 ゲインズバラ・トリニティ 1-2 (延長戦)アクリントン・スタンレー TNTスポーツ1 / ESPNセレクト 11月3日 タムワース 0-1レイトン・オリエント TNTスポーツ1 / ESPNセレクト

FAカップ 2025-26 テレビ放送局＆ストリーミング配信

国 テレビチャンネル イギリス TNT Sports、discovery+、BBC アメリカ合衆国 ESPN

イギリス

TNTスポーツ、ディスカバリー+、BBCは、2025-26シーズンのFAカップにおける英国での放送パートナーです。TNTスポーツは、第1ラウンドと第2ラウンドの選抜試合に加え、第3ラウンド以降の全試合を放送します（ただし、土曜午後3時からの放送禁止時間帯にキックオフする試合を除く）。 一方、BBCは14試合の生中継をTNT Sportsと共同で放送します。準々決勝までの各ラウンドで2試合ずつ、さらに準決勝1試合と決勝戦を放送します。

アメリカ合衆国

アメリカでは、FAカップの試合はESPNおよびそのネットワークチャンネル（ESPNセレクトを含む）でライブ視聴・ストリーミングが可能となります。

FAカップ2025-26シーズン 各ラウンド日程

FAカップ予選ラウンドは2025年8月から開始され、いわゆる「本戦第1ラウンド」は10月下旬から11月上旬に開幕します。この段階ではEFL所属の48チーム（リーグ1から24チーム、リーグ2から24チーム）が参加します。

プレミアリーグとチャンピオンシップのチームは第3ラウンドから参加し、これは2026年1月上旬に開催予定。各ラウンドの日程、参加チーム、試合数については下記を参照。

ラウンド 主な日程 参加チーム 試合数 第1ラウンド 2025年11月1日 リーグ1の24チーム + リーグ2の24チーム 40 第2ラウンド 2025年12月6日 なし 20 第3ラウンド 2026年1月10日 プレミアリーグ20チーム + チャンピオンシップ24チーム 32 第4ラウンド 2026年2月14日 なし 16 第5ラウンド 2026年3月7日 なし 8 準々決勝 2026年4月4日 なし 4 準決勝 2026年4月25日 なし 2 決勝 2026年5月16日 なし 1

FAカップ2025-26シーズンの賞金はいくらですか？

FAカップの賞金はラウンドごとに異なり、1回戦勝者には各45,000ポンド（約60,000ドル）が授与され、敗者には各15,000ポンド（約20,000ドル）が支払われる。 ラウンドが進むにつれて賞金は大幅に増加するが、同時にリスクも高まる。第4ラウンド、第5ラウンド、準々決勝では敗者への賞金は存在しない。単独の試合として、決勝戦の勝者には200万ポンド（260万ドル）が、準優勝チームには100万ポンド（130万ドル）が授与される。

第1ラウンドから出場しFAカップを制した場合、チームは総額400万ポンド（約530万ドル）超の賞金を獲得する。第3ラウンドから出場するプレミアリーグチームがFAカップで獲得可能な最高賞金は390万ポンド（約520万ドル）である。