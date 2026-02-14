Goal.com
fa cup trophyGetty Images
Ryan Kelly

翻訳者：

FAカップ第5回戦抽選結果：日程・時間・対戦カード・ライブ配信・視聴方法

今週末に2025-26シーズンFAカップ4回戦が行われる中、5回戦が目前に迫り、新たな組み合わせ抽選が待ち遠しくなっている。

32チームが最終16チームに絞られる中、強豪クラブは前ラウンドで敗退したマンチェスター・ユナイテッドやトッテナムのような運命を避けようと必死だ。

ここでは、2025-26シーズンFAカップ5回戦抽選会に先立ち、GOALが重要な情報を提供する。

FAカップ第5ラウンド抽選会 日時

  • 2026年2月16日（月）
  • 午後6時35分（GMT）／午後1時35分（ET）

FA（イングランドサッカー協会）は、FAカップ5回戦抽選会が2月16日（月）に実施されることを確認した。これはマクルズフィールド対ブレントフォードの4回戦最終戦中継の一環として行われる。抽選会はGMT午後6時35分（ET午後1時35分）頃に開始予定。

FAカップ5回戦抽選会のライブ配信＆テレビ放送

抽選会はTNT Sports公式YouTubeチャンネルおよび各種ソーシャルメディアプラットフォームで無料ライブ配信される。

英国ではTNTスポーツ1discovery+で生中継され、米国ではESPN+が配信する。

英国ではTNT SportsでFAカップを生中継お得なプランを閲覧

アメリカではESPNでFAカップを観戦しよう登録する

世界各国のFAカップ放送局一覧

アメリカESPNセレクト
UKBBC
オーストラリアスタン・スポーツ
カナダスポーツネット
南アフリカ／サハラ以南アフリカスーパースポーツ
マレーシアアストロ
中東beIN Sports MENA
  • 続きを読む： マンチェスター・シティ対サルフォード・シティ戦を世界中で視聴する方法
  • 続きを読む： アストン・ヴィラ対ニューカッスル・ユナイテッド戦を世界中で視聴する方法

FAカップ5回戦抽選の対象チームは？

FAカップ5回戦抽選の対象となるチームは以下の通り（抽選番号順）：

FAカップ5回戦抽選ボール番号

  1. リヴァプールまたはブライトン
  2. ストーク・シティまたはフラム
  3. オックスフォード・ユナイテッドまたはサンダーランド
  4. サウサンプトンまたはレスター・シティ
  5. レックサム
  6. アーセナルまたはウィガン・アスレティック
  7. チェルシー
  8. バートン・アルビオンまたはウェストハム
  9. バーンリーまたはマンスフィールド・タウン
  10. ノリッジ・シティまたはウェスト・ブロムウィッチ
  11. ポート・ヴェイルまたはブリストル・シティ
  12. グリムズビー・タウンまたはウルブズ
  13. アストン・ヴィラまたはニューカッスル・ユナイテッド
  14. マンチェスター・シティまたはサルフォード・シティ
  15. マックルズフィールドまたはブレントフォード
  16. バーミンガム・シティまたはリーズ・ユナイテッド

注： 16チーム中15チームは抽選時点で確定している。

FAカップ第4ラウンドの試合日程とテレビ放送情報

第4ラウンドの試合日程（テレビ放送チャンネル・ストリーミング配信を含む）は以下でご確認いただけます。

日付試合日程テレビチャンネル
2月13日レックサム対イプスウィッチ・タウンBBCウェールズ、ESPN+
2月13日ハル・シティ対チェルシーBBC One、BBC iPlayer、TNT Sports 1discovery+、ESPN2、ESPN Deportes、fubo
2月14日バートン・アルビオン対ウェストハムTNT Sports 1discovery+ESPN+
2月14日サウサンプトン対レスター・シティESPN+
2月14日バーンリー vs マンスフィールド・タウンESPN+
2月14日ノリッジ・シティ vs ウェスト・ブロムウィッチESPN+
2月14日ポート・ヴェイル vs ブリストル・シティESPN+
2月14日マンチェスター・シティ vs サルフォード・シティESPN Deportes、 fuboESPN+
2月14日アストン・ヴィラ vs ニューカッスル・ユナイテッドBBC One、BBC iPlayer、TNT Sports 3discovery+ESPN+
2月14日リヴァプール vs ブライトンTNTスポーツ1ディスカバリープラスESPNプラス
2月15日バーミンガム・シティ vs リーズ・ユナイテッドTNTスポーツ3discovery+、ESPN2、ESPN+fubo
2月15日グリムズビー・タウン vs ウルブズTNTスポーツ1discovery+ESPN+
2月15日ストーク・シティ vs フラムdiscovery+ESPN+
2月15日アーセナル vs ウィガン・アスレティックTNT Sports 1discovery+ESPN+
2月15日オックスフォード・ユナイテッド vs サンダーランドdiscovery+ESPN+
2月16日マックルズフィールド対ブレントフォードTNTスポーツ1discovery+ESPN+

FAカップ5回戦の日程はいつ決まるのか？

抽選が終了すると、各チームには約1ヶ月の準備期間が与えられます。第5ラウンドの試合は、テレビ放送の選択とスケジュール調整に応じて、3月6日から3月9日にかけての週末に開催されます。

