FAカップ第5回戦抽選結果：日程・時間・対戦カード・ライブ配信・視聴方法

今週末に2025-26シーズンFAカップ4回戦が行われる中、5回戦が目前に迫り、新たな組み合わせ抽選が待ち遠しくなっている。
32チームが最終16チームに絞られる中、強豪クラブは前ラウンドで敗退したマンチェスター・ユナイテッドやトッテナムのような運命を避けようと必死だ。
ここでは、2025-26シーズンFAカップ5回戦抽選会に先立ち、GOALが重要な情報を提供する。
FAカップ第5ラウンド抽選会 日時
- 2026年2月16日（月）
- 午後6時35分（GMT）／午後1時35分（ET）
FA（イングランドサッカー協会）は、FAカップ5回戦抽選会が2月16日（月）に実施されることを確認した。これはマクルズフィールド対ブレントフォードの4回戦最終戦中継の一環として行われる。抽選会はGMT午後6時35分（ET午後1時35分）頃に開始予定。
FAカップ5回戦抽選会のライブ配信＆テレビ放送
抽選会はTNT Sports公式YouTubeチャンネルおよび各種ソーシャルメディアプラットフォームで無料ライブ配信される。
英国ではTNTスポーツ1とdiscovery+で生中継され、米国ではESPN+が配信する。
世界各国のFAカップ放送局一覧
|アメリカ
|ESPNセレクト
|UK
|BBC
|オーストラリア
|スタン・スポーツ
|カナダ
|スポーツネット
|南アフリカ／サハラ以南アフリカ
|スーパースポーツ
|マレーシア
|アストロ
|中東
|beIN Sports MENA
FAカップ5回戦抽選の対象チームは？
FAカップ5回戦抽選の対象となるチームは以下の通り（抽選番号順）：
FAカップ5回戦抽選ボール番号
- リヴァプールまたはブライトン
- ストーク・シティまたはフラム
- オックスフォード・ユナイテッドまたはサンダーランド
- サウサンプトンまたはレスター・シティ
- レックサム
- アーセナルまたはウィガン・アスレティック
- チェルシー
- バートン・アルビオンまたはウェストハム
- バーンリーまたはマンスフィールド・タウン
- ノリッジ・シティまたはウェスト・ブロムウィッチ
- ポート・ヴェイルまたはブリストル・シティ
- グリムズビー・タウンまたはウルブズ
- アストン・ヴィラまたはニューカッスル・ユナイテッド
- マンチェスター・シティまたはサルフォード・シティ
- マックルズフィールドまたはブレントフォード
- バーミンガム・シティまたはリーズ・ユナイテッド
注： 16チーム中15チームは抽選時点で確定している。
FAカップ第4ラウンドの試合日程とテレビ放送情報
第4ラウンドの試合日程（テレビ放送チャンネル・ストリーミング配信を含む）は以下でご確認いただけます。
|日付
|試合日程
|テレビチャンネル
|2月13日
|レックサム対イプスウィッチ・タウン
|BBCウェールズ、ESPN+
|2月13日
|ハル・シティ対チェルシー
|BBC One、BBC iPlayer、TNT Sports 1、discovery+、ESPN2、ESPN Deportes、fubo
|2月14日
|バートン・アルビオン対ウェストハム
|TNT Sports 1、discovery+、ESPN+
|2月14日
|サウサンプトン対レスター・シティ
|ESPN+
|2月14日
|バーンリー vs マンスフィールド・タウン
|ESPN+
|2月14日
|ノリッジ・シティ vs ウェスト・ブロムウィッチ
|ESPN+
|2月14日
|ポート・ヴェイル vs ブリストル・シティ
|ESPN+
|2月14日
|マンチェスター・シティ vs サルフォード・シティ
|ESPN Deportes、 fubo、ESPN+
|2月14日
|アストン・ヴィラ vs ニューカッスル・ユナイテッド
|BBC One、BBC iPlayer、TNT Sports 3、discovery+、ESPN+
|2月14日
|リヴァプール vs ブライトン
|TNTスポーツ1、ディスカバリープラス、ESPNプラス
|2月15日
|バーミンガム・シティ vs リーズ・ユナイテッド
|TNTスポーツ3、discovery+、ESPN2、ESPN+、fubo
|2月15日
|グリムズビー・タウン vs ウルブズ
|TNTスポーツ1、discovery+、ESPN+
|2月15日
|ストーク・シティ vs フラム
|discovery+、ESPN+
|2月15日
|アーセナル vs ウィガン・アスレティック
|TNT Sports 1、discovery+、ESPN+
|2月15日
|オックスフォード・ユナイテッド vs サンダーランド
|discovery+、ESPN+
|2月16日
|マックルズフィールド対ブレントフォード
|TNTスポーツ1、discovery+、ESPN+
FAカップ5回戦の日程はいつ決まるのか？
抽選が終了すると、各チームには約1ヶ月の準備期間が与えられます。第5ラウンドの試合は、テレビ放送の選択とスケジュール調整に応じて、3月6日から3月9日にかけての週末に開催されます。
