FAカップ第5回戦抽選結果：日程・時間・対戦カード・ライブ配信・視聴方法

今週末に2025-26シーズンFAカップ4回戦が行われる中、5回戦が目前に迫り、新たな組み合わせ抽選が待ち遠しくなっている。

32チームが最終16チームに絞られる中、強豪クラブは前ラウンドで敗退したマンチェスター・ユナイテッドやトッテナムのような運命を避けようと必死だ。

ここでは、2025-26シーズンFAカップ5回戦抽選会に先立ち、GOALが重要な情報を提供する。

FAカップ第5ラウンド抽選会 日時

2026年2月16日（月）

午後6時35分（GMT）／午後1時35分（ET）

FA（イングランドサッカー協会）は、FAカップ5回戦抽選会が2月16日（月）に実施されることを確認した。これはマクルズフィールド対ブレントフォードの4回戦最終戦中継の一環として行われる。抽選会はGMT午後6時35分（ET午後1時35分）頃に開始予定。

FAカップ5回戦抽選会のライブ配信＆テレビ放送

抽選会はTNT Sports公式YouTubeチャンネルおよび各種ソーシャルメディアプラットフォームで無料ライブ配信される。

英国ではTNTスポーツ1とdiscovery+で生中継され、米国ではESPN+が配信する。

世界各国のFAカップ放送局一覧

FAカップ5回戦抽選の対象チームは？

FAカップ5回戦抽選の対象となるチームは以下の通り（抽選番号順）：

FAカップ5回戦抽選ボール番号

リヴァプールまたはブライトン ストーク・シティまたはフラム オックスフォード・ユナイテッドまたはサンダーランド サウサンプトンまたはレスター・シティ レックサム アーセナルまたはウィガン・アスレティック チェルシー バートン・アルビオンまたはウェストハム バーンリーまたはマンスフィールド・タウン ノリッジ・シティまたはウェスト・ブロムウィッチ ポート・ヴェイルまたはブリストル・シティ グリムズビー・タウンまたはウルブズ アストン・ヴィラまたはニューカッスル・ユナイテッド マンチェスター・シティまたはサルフォード・シティ マックルズフィールドまたはブレントフォード バーミンガム・シティまたはリーズ・ユナイテッド

注： 16チーム中15チームは抽選時点で確定している。

FAカップ第4ラウンドの試合日程とテレビ放送情報

第4ラウンドの試合日程（テレビ放送チャンネル・ストリーミング配信を含む）は以下でご確認いただけます。

FAカップ5回戦の日程はいつ決まるのか？

抽選が終了すると、各チームには約1ヶ月の準備期間が与えられます。第5ラウンドの試合は、テレビ放送の選択とスケジュール調整に応じて、3月6日から3月9日にかけての週末に開催されます。

