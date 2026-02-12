Goal.com
FAカップ第5ラウンド抽選：日程・時間・対戦カード・ライブ配信・視聴方法

FAカップ第5ラウンド抽選会のガイド：開催日時、ライブ視聴方法、出場チームなど

今週末に2025-26シーズンFAカップ4回戦が行われる中、5回戦が目前に迫り、新たな抽選会が待ち遠しくなっている。

32チームが最終16チームに絞られる中、強豪クラブは前ラウンドで敗退したマンチェスター・ユナイテッドやトッテナムのような運命を避けようと必死だ。

ここでは、2025-26シーズンFAカップ5回戦抽選会に先立ち、GOALが重要な情報を提供する。

FAカップ第5ラウンド抽選会 日時

FAは第5ラウンド抽選の正確な日時をまだ発表していないが、通常は最終戦開催日の放送中に実施される。今回は2026年2月16日（月）となる。抽選式は通常、生中継試合の前後に行われ、この月曜日の試合はマクルズフィールド対ブレントフォード戦だ。抽選日時が確定次第、本セクションを更新する。

FAカップ5回戦抽選会のライブ配信とテレビ放送

抽選会は公式FAカップYouTubeチャンネルおよび各種ソーシャルメディアプラットフォームで無料ライブ配信される見込みです。

英国ではTNT Sportsで生中継され、米国ではESPN+で配信されます。

英国ではTNT SportsでFAカップを生中継お得なプランを探す

アメリカではESPNでFAカップを観戦しよう登録する

世界各国のFAカップ放送局一覧

アメリカESPNセレクト
UKBBC
オーストラリアスタン・スポーツ
カナダスポーツネット
南アフリカ／サハラ以南アフリカスーパースポーツ
マレーシアアストロ
中東beIN Sports MENA

FAカップ5回戦進出チームは？

以下のチームがFAカップ5回戦の抽選対象となります：

  • レックサムまたはイプスウィッチ・タウン
  • ハル・シティまたはチェルシー
  • バートン・アルビオンまたはウェストハム
  • サウサンプトンまたはレスター・シティ
  • バーンリーまたはマンスフィールド・タウン
  • ノリッジ・シティ または ウェスト・ブロムウィッチ
  • ポート・ヴェイルまたはブリストル・シティ
  • マンチェスター・シティまたはサルフォード・シティ
  • アストン・ヴィラ または ニューカッスル・ユナイテッド
  • リヴァプールまたはブライトン
  • バーミンガム・シティまたはリーズ・ユナイテッド
  • グリムズビー・タウンまたはウルブズ
  • ストーク・シティまたはフラム
  • アーセナルまたはウィガン・アスレティック
  • オックスフォード・ユナイテッドまたはサンダーランド
  • マックルズフィールドまたはブレントフォード

FAカップ第4ラウンドの試合日程とテレビ放送情報

第4ラウンドの試合日程、テレビ放送チャンネル、ストリーミング情報は以下でご覧いただけます。

日付試合日程テレビチャンネル
2月13日レックサム対イプスウィッチ・タウンBBCウェールズ、ESPN+
2月13日ハル・シティ対チェルシーBBC One、BBC iPlayer、TNT Sports 1discovery+、ESPN2、ESPN Deportes、fubo
2月14日バートン・アルビオン対ウェストハムTNTスポーツ1discovery+ESPN+
2月14日サウサンプトン対レスター・シティESPN+
2月14日バーンリー vs マンスフィールド・タウンESPN+
2月14日ノリッジ・シティ vs ウェスト・ブロムウィッチESPN+
2月14日ポート・ヴェイル対ブリストル・シティESPN+
2月14日マンチェスター・シティ vs サルフォード・シティESPN Deportes、 fuboESPN+
2月14日アストン・ヴィラ vs ニューカッスル・ユナイテッドBBC One、BBC iPlayer、TNT Sports 3discovery+ESPN+
2月14日リヴァプール vs ブライトンTNTスポーツ1discovery+ESPN+
2月15日バーミンガム・シティ vs リーズ・ユナイテッドTNTスポーツ3discovery+、ESPN2、ESPN+fubo
2月15日グリムズビー・タウン vs ウルブズTNTスポーツ1ディスカバリープラスESPN+
2月15日ストーク・シティ vs フラムdiscovery+ESPN+
2月15日アーセナル vs ウィガン・アスレティックTNT Sports 1discovery+ESPN+
2月15日オックスフォード・ユナイテッド vs サンダーランドdiscovery+ESPN+
2月16日マックルズフィールド対ブレントフォードTNTスポーツ1discovery+ESPN+

FAカップ5回戦の日程はいつ行われますか？

抽選が終了すると、各チームは約1か月の準備期間を経て、第5ラウンドの試合は3月6日から9日にかけての週末に開催されます。

