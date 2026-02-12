FAカップ第5ラウンド抽選：日程・時間・対戦カード・ライブ配信・視聴方法

今週末に2025-26シーズンFAカップ4回戦が行われる中、5回戦が目前に迫り、新たな抽選会が待ち遠しくなっている。
32チームが最終16チームに絞られる中、強豪クラブは前ラウンドで敗退したマンチェスター・ユナイテッドやトッテナムのような運命を避けようと必死だ。
ここでは、2025-26シーズンFAカップ5回戦抽選会に先立ち、GOALが重要な情報を提供する。
FAカップ第5ラウンド抽選会 日時
FAは第5ラウンド抽選の正確な日時をまだ発表していないが、通常は最終戦開催日の放送中に実施される。今回は2026年2月16日（月）となる。抽選式は通常、生中継試合の前後に行われ、この月曜日の試合はマクルズフィールド対ブレントフォード戦だ。抽選日時が確定次第、本セクションを更新する。
FAカップ5回戦抽選会のライブ配信とテレビ放送
抽選会は公式FAカップYouTubeチャンネルおよび各種ソーシャルメディアプラットフォームで無料ライブ配信される見込みです。
英国ではTNT Sportsで生中継され、米国ではESPN+で配信されます。
世界各国のFAカップ放送局一覧
|アメリカ
|ESPNセレクト
|UK
|BBC
|オーストラリア
|スタン・スポーツ
|カナダ
|スポーツネット
|南アフリカ／サハラ以南アフリカ
|スーパースポーツ
|マレーシア
|アストロ
|中東
|beIN Sports MENA
FAカップ5回戦進出チームは？
以下のチームがFAカップ5回戦の抽選対象となります：
- レックサムまたはイプスウィッチ・タウン
- ハル・シティまたはチェルシー
- バートン・アルビオンまたはウェストハム
- サウサンプトンまたはレスター・シティ
- バーンリーまたはマンスフィールド・タウン
- ノリッジ・シティ または ウェスト・ブロムウィッチ
- ポート・ヴェイルまたはブリストル・シティ
- マンチェスター・シティまたはサルフォード・シティ
- アストン・ヴィラ または ニューカッスル・ユナイテッド
- リヴァプールまたはブライトン
- バーミンガム・シティまたはリーズ・ユナイテッド
- グリムズビー・タウンまたはウルブズ
- ストーク・シティまたはフラム
- アーセナルまたはウィガン・アスレティック
- オックスフォード・ユナイテッドまたはサンダーランド
- マックルズフィールドまたはブレントフォード
FAカップ第4ラウンドの試合日程とテレビ放送情報
第4ラウンドの試合日程、テレビ放送チャンネル、ストリーミング情報は以下でご覧いただけます。
|日付
|試合日程
|テレビチャンネル
|2月13日
|レックサム対イプスウィッチ・タウン
|BBCウェールズ、ESPN+
|2月13日
|ハル・シティ対チェルシー
|BBC One、BBC iPlayer、TNT Sports 1、discovery+、ESPN2、ESPN Deportes、fubo
|2月14日
|バートン・アルビオン対ウェストハム
|TNTスポーツ1、discovery+、ESPN+
|2月14日
|サウサンプトン対レスター・シティ
|ESPN+
|2月14日
|バーンリー vs マンスフィールド・タウン
|ESPN+
|2月14日
|ノリッジ・シティ vs ウェスト・ブロムウィッチ
|ESPN+
|2月14日
|ポート・ヴェイル対ブリストル・シティ
|ESPN+
|2月14日
|マンチェスター・シティ vs サルフォード・シティ
|ESPN Deportes、 fubo、ESPN+
|2月14日
|アストン・ヴィラ vs ニューカッスル・ユナイテッド
|BBC One、BBC iPlayer、TNT Sports 3、discovery+、ESPN+
|2月14日
|リヴァプール vs ブライトン
|TNTスポーツ1、discovery+、ESPN+
|2月15日
|バーミンガム・シティ vs リーズ・ユナイテッド
|TNTスポーツ3、discovery+、ESPN2、ESPN+、fubo
|2月15日
|グリムズビー・タウン vs ウルブズ
|TNTスポーツ1、ディスカバリープラス、ESPN+
|2月15日
|ストーク・シティ vs フラム
|discovery+、ESPN+
|2月15日
|アーセナル vs ウィガン・アスレティック
|TNT Sports 1、discovery+、ESPN+
|2月15日
|オックスフォード・ユナイテッド vs サンダーランド
|discovery+、ESPN+
|2月16日
|マックルズフィールド対ブレントフォード
|TNTスポーツ1、discovery+、ESPN+
FAカップ5回戦の日程はいつ行われますか？
抽選が終了すると、各チームは約1か月の準備期間を経て、第5ラウンドの試合は3月6日から9日にかけての週末に開催されます。
