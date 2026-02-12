FAカップ第5ラウンド抽選：日程・時間・対戦カード・ライブ配信・視聴方法

今週末に2025-26シーズンFAカップ4回戦が行われる中、5回戦が目前に迫り、新たな抽選会が待ち遠しくなっている。

32チームが最終16チームに絞られる中、強豪クラブは前ラウンドで敗退したマンチェスター・ユナイテッドやトッテナムのような運命を避けようと必死だ。

ここでは、2025-26シーズンFAカップ5回戦抽選会に先立ち、GOALが重要な情報を提供する。

FAカップ第5ラウンド抽選会 日時

FAは第5ラウンド抽選の正確な日時をまだ発表していないが、通常は最終戦開催日の放送中に実施される。今回は2026年2月16日（月）となる。抽選式は通常、生中継試合の前後に行われ、この月曜日の試合はマクルズフィールド対ブレントフォード戦だ。抽選日時が確定次第、本セクションを更新する。

FAカップ5回戦抽選会のライブ配信とテレビ放送

抽選会は公式FAカップYouTubeチャンネルおよび各種ソーシャルメディアプラットフォームで無料ライブ配信される見込みです。

英国ではTNT Sportsで生中継され、米国ではESPN+で配信されます。

世界各国のFAカップ放送局一覧

FAカップ5回戦進出チームは？

以下のチームがFAカップ5回戦の抽選対象となります：

レックサムまたはイプスウィッチ・タウン

ハル・シティまたはチェルシー

バートン・アルビオンまたはウェストハム

サウサンプトンまたはレスター・シティ

バーンリーまたはマンスフィールド・タウン

ノリッジ・シティ または ウェスト・ブロムウィッチ

ポート・ヴェイルまたはブリストル・シティ

マンチェスター・シティまたはサルフォード・シティ

アストン・ヴィラ または ニューカッスル・ユナイテッド

リヴァプールまたはブライトン

バーミンガム・シティまたはリーズ・ユナイテッド

グリムズビー・タウンまたはウルブズ

ストーク・シティまたはフラム

アーセナルまたはウィガン・アスレティック

オックスフォード・ユナイテッドまたはサンダーランド

マックルズフィールドまたはブレントフォード

FAカップ第4ラウンドの試合日程とテレビ放送情報

第4ラウンドの試合日程、テレビ放送チャンネル、ストリーミング情報は以下でご覧いただけます。

FAカップ5回戦の日程はいつ行われますか？

抽選が終了すると、各チームは約1か月の準備期間を経て、第5ラウンドの試合は3月6日から9日にかけての週末に開催されます。

