2025シーズンF1全セッションをライブ＆見逃し配信！
F1第22戦ラスベガスGPはいつ？日程・サーキット情報

2025シーズンF1(Formula1)世界選手権第22戦ラスベガス・グランプリ(ラスベガスGP)の日程やサーキットを紹介。

レッドブル角田裕毅に注目！

2025シーズンのFormula1（F1）世界選手権第22戦のラスベガス・グランプリ（ラスベガスGP）が、11月21日(金)～11月23日(日)に開催される。

本記事では、2025年F1ラスベガスGPの日程やサーキットを紹介する。

F1第22戦ラスベガスGP｜日程

2025年のF1第22戦ラスベガスGPは、11月21日(金)～11月23日(日)に開催される。

ラスベガスGPの各セッション開始時刻

※日本時間

日時（日本時間）

セッション

11月21日(金)
9:30-10:30

フリー走行1

11月21日(金)
13:00-14:00

フリー走行2

11月22日(土)
9:30-10:30

フリー走行3

11月22日(土)
13:00-14:00

予選

11月23日(日)
13:00-

決勝

※表記は日本時間

F1第22戦ラスベガスGP｜サーキット

2025年のFIA-F1世界選手権ラスベガス・グランプリは、シリーズ第22戦として2025年11月22日(土)にラスベガス市街地コースでナイトレースが開催される。 初開催は2023年となっている。

F1第22戦ラスベガスGP｜放送/配信予定

2025年F1は、テレビ放送CS『フジテレビNEXT』、ネット配信『DAZN』で全戦全セッションライブ中継・配信される。その他の放送局での中継は予定されていない。

2025シーズンF1のおすすめ視聴方法

