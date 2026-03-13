F1第2戦中国GPのテレビ放送／ネット配信予定

2026シーズンのFormula1（F1）世界選手権第2戦の中国・グランプリ（中国GP）が、3月13日(金)～3月15日(日)に開催される。

本記事では、F1中国GPのタイムスケジュールとテレビ放送予定を紹介する。

2026年F1第2戦中国グランプリ｜日程・スケジュール

日時（日本時間） セッション 3月13日(金)

12:30 - 13:30 フリー走行1 3月13日(金)

16:30 - 17:30 SQ 3月14日(土)

12:00 - 13:00 SR 3月14日(土)

16:00 - 17:00 予選 3月15日(日)

16:00- 決勝

2026年F1第2戦中国グランプリ｜テレビ放送・ネット配信予定

2026年シーズンのF1は、日本国内の視聴環境が大きく変わる。2026年から2030年までの5年間、F1の放送権および配信権はフジテレビが独占的に保有(独占オールライツ契約)する。

2026年以降は、全24戦のフリー走行から予選、スプリント、決勝までをCS放送『フジテレビNEXTライブ・プレミアム』、もしくはネット『フジテレビNEXTsmart』で放送・配信される。さらに、フジテレビの配信プラットフォーム『FOD』でもF1のライブ配信が実施。また、今シーズンからF1公式ストリーミング『F1 TV』が日本で正式提供を開始され、オンボード映像やチーム無線など多角的な視聴体験が可能になる。

その他、地上波『フジテレビ系列』が11年ぶりにF1放送を再開する予定。年間5戦程度がダイジェスト形式で放送される見込みだ。

なお、ネット『DAZN』でのF1配信は、2025年シーズンで終了した。

視聴手段 サービス CS放送 フジテレビNEXT ライブ・プレミアム ネット配信 フジテレビNEXTsmart 動画配信 FOD 公式配信 F1 TV Pro 公式配信 F1 TV Premium 地上波 フジテレビ系列 配信終了 DAZN

フジテレビNEXTsmartの登録方法

フジテレビNEXTsmartは、CS放送「フジテレビNEXTライブ・プレミアム」と同じ番組内容を、インターネット経由で視聴できる公式配信サービスだ。CSアンテナが不要なため、スマホ・PC・タブレットからF1を含む全コンテンツをライブ視聴できる点が特徴となっている。

テレビ環境が整っていない場合でも、安定したネット回線があれば自宅・外出先を問わず視聴が可能だ。

登録方法

フジテレビNEXTsmartの公式サイトにアクセス 「お申し込み」または「今すぐ登録」を選択 フジテレビIDでログイン、または新規登録 支払い方法を選択して登録完了

登録後は、PCやスマートフォン、タブレットからフジテレビNEXTと同内容のライブ配信を視聴できる。月額料金はフジテレビNEXTライブ・プレミアムと共通で、契約は自動更新となるため、解約のタイミングには注意が必要だ。

FODの料金プランは？

F1™︎の2026年シーズンを視聴するには、2月26日(木)から提供が開始される「FOD F1™︎プラン」への加入が必要となる。通常のFODプレミアムではプレシーズンテストを除き本編レースは配信対象外となるため、契約前にプラン内容を確認しておきたい。

スターターコースでは、全セッションを日本語実況付きで視聴可能。基本的な観戦環境を求めるファンに適したプランとなる。

より多角的にレースを楽しみたい場合はプロコースが選択肢となる。公式配信サービス「F1® TV Pro」へのアクセスが含まれており、オンボードカメラやチームラジオ、F2・F3など関連カテゴリーの映像もチェックできる。

最上位のチャンピオンコースでは「F1® TV Premium」を利用でき、4K HDRの高画質配信や最大4画面のマルチビューに対応。臨場感を重視する視聴環境を求める場合に有力なプランと言える。

視聴スタイルや求める機能によって最適なコースは異なるため、機能と料金のバランスを比較しながら選びたい。

プラン名 月額料金(税込) 主な視聴内容 特徴 スターターコース 3,880円 全セッション(日本語実況) 基本機能を備えたスタンダードプラン プロコース 4,900円 F1® TV Proの機能を利用可能 オンボードカメラ / チームラジオ / F2・F3も視聴可能 チャンピオンコース 5,900円 F1® TV Premiumの機能を利用可能 4K HDR / 最大4画面マルチビュー対応

Amazonの「FODチャンネル」は、自分でキャンセル手続きを行わない限り自動更新となるため注意が必要だ。料金は月額1,320円(税込)となっている。

2026年F1ポイントランキング（第1戦オーストラリアグランプリ終了時点）

