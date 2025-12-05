F1第24戦アブダビGPのタイムスケジュール

2025シーズンのFormula1（F1）世界選手権第24戦のアブダビ・グランプリ（アブダビGP）が、12月5日(金)～12月7日(日)にヤス・マリーナサーキットで開催される。
本記事では、2025年F1アブダビGPのタイムスケジュールを紹介する。
F1第24戦アブダビGP｜タイムスケジュール
2025年のF1第24戦アブダビGPは、12月5日(金)～12月7日(日)に開催される。
アブダビGPの各セッション開始時刻
※日本時間
|日時（日本時間）
|セッション
|12月5日(金)
18:30-19:30
|フリー走行1
|12月5日(金)
22:00-23:00
|フリー走行2
|12月6日(土)
18:30-19:30
|フリー走行3
|12月6日(土)
23:00-24:00
|予選
|12月7日(日)
22:00-
|決勝
※表記は日本時間
F1第24戦アブダビGP｜放送/配信予定
2025年F1は、テレビ放送CS『フジテレビNEXT』、ネット配信『DAZN』で全戦全セッションライブ中継・配信される。その他の放送局での中継は予定されていない。
2025シーズンF1のおすすめ視聴方法
【DMM×DAZNホーダイ】DAZN月額プラン最安値！最大1,650ポイント付与でさらにお得
DAZNを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった新プラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。
「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。
現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。
※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可