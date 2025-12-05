F1第24戦アブダビGPのタイムスケジュール

2025シーズンのFormula1（F1）世界選手権第24戦のアブダビ・グランプリ（アブダビGP）が、12月5日(金)～12月7日(日)にヤス・マリーナサーキットで開催される。

本記事では、2025年F1アブダビGPのタイムスケジュールを紹介する。

F1第24戦アブダビGP｜タイムスケジュール

2025年のF1第24戦アブダビGPは、12月5日(金)～12月7日(日)に開催される。

アブダビGPの各セッション開始時刻

※日本時間

日時（日本時間） セッション 12月5日(金)

18:30-19:30 フリー走行1 12月5日(金)

22:00-23:00 フリー走行2 12月6日(土)

18:30-19:30 フリー走行3 12月6日(土)

23:00-24:00 予選 12月7日(日)

22:00- 決勝

※表記は日本時間

F1第24戦アブダビGP｜放送/配信予定

2025年F1は、テレビ放送CS『フジテレビNEXT』、ネット配信『DAZN』で全戦全セッションライブ中継・配信される。その他の放送局での中継は予定されていない。

2025シーズンF1のおすすめ視聴方法

