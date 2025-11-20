F1第22戦ラスベガスGPのテレビ放送・ネット配信予定

2025シーズンのFormula1（F1）世界選手権第22戦のラスベガス・グランプリ（ラスベガスGP）が、11月21日(金)～11月23日(日)にラスベガスの市街地コースで開催される。

本記事では、F1ラスベガスGPのタイムスケジュールとテレビ放送予定を紹介する。

2025年F1第22戦ラスベガスグランプリ｜日程・スケジュール

日時（日本時間） セッション 11月21日(金)

9:30-10:30 フリー走行1 11月21日(金)

13:00-14:00 フリー走行2 11月22日(土)

9:30-10:30 フリー走行3 11月22日(土)

13:00-14:00 予選 11月23日(日)

13:00- 決勝

2025年F1第22戦ラスベガスグランプリ｜テレビ放送・ネット配信予定

2025年のF1第22戦ラスベガスGPは、DAZN、フジテレビNEXTで視聴することができる。

