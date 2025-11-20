F1第22戦ラスベガスGPのテレビ放送・ネット配信予定

2025シーズンのFormula1（F1）世界選手権第22戦のラスベガス・グランプリ（ラスベガスGP）が、11月21日(金)～11月23日(日)にラスベガスの市街地コースで開催される。
本記事では、F1ラスベガスGPのタイムスケジュールとテレビ放送予定を紹介する。
2025年F1第22戦ラスベガスグランプリ｜日程・スケジュール
|
日時（日本時間）
|
セッション
|
11月21日(金)
|
フリー走行1
|
11月21日(金)
|
フリー走行2
|
11月22日(土)
|
フリー走行3
|
11月22日(土)
|
予選
|
11月23日(日)
|
決勝
2025年F1第22戦ラスベガスグランプリ｜テレビ放送・ネット配信予定
2025年のF1第22戦ラスベガスGPは、DAZN、フジテレビNEXTで視聴することができる。
【DMM×DAZNホーダイ】DAZN月額プラン最安値！ポイント付与でさらにお得
DAZNでF1を視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった新プラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。
「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。
現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。
2025年F1ポイントランキング（第21戦ブラジルグランプリ終了時点）
|
順位
|
ドライバー名
|
チーム
|
ポイント
|
1
|
ランド・ノリス
|
マクラーレン
|
390
|
2
|
オスカー・ピアストリ
|
マクラーレン
|
366
|
3
|
マックス・フェルスタッペン
|
レッドブル
|
341
|
4
|
ジョージ・ラッセル
|
メルセデス
|
276
|
5
|
シャルル・ルクレール
|
フェラーリ
|
214
|
6
|
ルイス・ハミルトン
|
フェラーリ
|
148
|
7
|
アンドレア・キミ・アントネッリ
|
メルセデス
|
122
|
8
|
アレクサンダー・アルボン
|
ウィリアムズ
|
73
|
9
|
ニコ・ヒュルケンベルグ
|
キック・ザウバー
|
43
|
10
|
アイザック・ハジャー
|
レーシングブルズ
|
43
|
11
|
オリバー・ベアマン
|
ハース
|
40
|
12
|
フェルナンド・アロンソ
|
アストンマーティン
|
40
|
13
|
カルロス・サインツ
|
ウィリアムズ
|
38
|
14
|
リアム・ローソン
|
レーシングブルズ
|
36
|
15
|
ランス・ストロール
|
アストンマーティン
|
32
|
16
|
エステバン・オコン
|
ハース
|
30
|
17
|
角田裕毅
|
レッドブル
|
28
|
18
|
ピエール・ガスリー
|
アルピーヌ
|
22
|
19
|
ガブリエル・ボルトレト
|
キック・ザウバー
|
19
|
20
|
フランコ・コラピント
|
アルピーヌ
|
0
|
21
|
ジャック・ドゥーハン
|
アルピーヌ
|
0