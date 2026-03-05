F1 2026は無料で見られる？FOD、フジテレビ以外の視聴方法は？

2026年シーズンのF1(フォーミュラ1)は、3月6日(金)から行われるオーストラリア・グランプリで開幕する。

本記事では、F1 2026年シーズンは無料で見られるのか。視聴方法について紹介する。

F1 2026の放送・配信

2026年から2030年までの5年間、日本でのF1放映権および配信権はフジテレビが独占的に保有することが決定。これにより、日本では、F1の放送および配信はフジテレビ系サービスに一本化されることとなる。2025年までF1をライブ配信してきた「DAZN」では視聴することはできない。

FOD、フジテレビ以外の視聴方法は？

前述の通り2026年から2030年のF1放送権および配信権はフジテレビが独占的に保有(独占オールライツ契約)するため、視聴手段はフジテレビ系サービスに一本化される。したがってFODやフジテレビ以外での視聴はできない。

2026年は、全24戦のフリー走行から予選、スプリント、決勝までを追うならCS放送のフジテレビNEXTライブ・プレミアム、もしくはネット視聴に対応するフジテレビNEXTsmartで生中継・配信される。

ネット配信ではFODでF1のライブ配信が初めて実施される予定。さらにFODとのパートナーシップを通じてF1公式ストリーミングF1 TVが日本で正式提供され、オンボード映像やチーム無線など多角的な視聴体験が可能になる。

無料視聴は可能？

2026年のF1はCSフジテレビで生中継。ネットのライブ配信はフジテレビNEXTsmart、FODとなる。これらは無料で視聴することはできない。

生中継ではないが、地上波・フジテレビ系列でも放送される予定。年間最大5戦程度がダイジェスト形式で放送となるが、こちらは無料で視聴することが可能だ。

視聴手段 サービス CS放送 フジテレビNEXT ライブ・プレミアム ネット配信 フジテレビNEXTsmart 動画配信 FOD 公式配信 F1 TV Pro 公式配信 F1 TV Premium 地上波 フジテレビ系列

FODの料金プランは？

F1™︎の2026年シーズンを視聴するには、2月26日(木)から提供が開始される「FOD F1™︎プラン」への加入が必要となる。通常のFODプレミアムではプレシーズンテストを除き本編レースは配信対象外となるため、契約前にプラン内容を確認しておきたい。

スターターコースでは、全セッションを日本語実況付きで視聴可能。基本的な観戦環境を求めるファンに適したプランとなる。

より多角的にレースを楽しみたい場合はプロコースが選択肢となる。公式配信サービス「F1® TV Pro」へのアクセスが含まれており、オンボードカメラやチームラジオ、F2・F3など関連カテゴリーの映像もチェックできる。

最上位のチャンピオンコースでは「F1® TV Premium」を利用でき、4K HDRの高画質配信や最大4画面のマルチビューに対応。臨場感を重視する視聴環境を求める場合に有力なプランと言える。

視聴スタイルや求める機能によって最適なコースは異なるため、機能と料金のバランスを比較しながら選びたい。

プラン名 月額料金(税込) 主な視聴内容 特徴 スターターコース 3,880円 全セッション(日本語実況) 基本機能を備えたスタンダードプラン プロコース 4,900円 F1® TV Proの機能を利用可能 オンボードカメラ / チームラジオ / F2・F3も視聴可能 チャンピオンコース 5,900円 F1® TV Premiumの機能を利用可能 4K HDR / 最大4画面マルチビュー対応

フジテレビNEXTsmartの登録方法

フジテレビNEXTsmartは、CS放送「フジテレビNEXTライブ・プレミアム」と同じ番組内容を、インターネット経由で視聴できる公式配信サービスだ。CSアンテナが不要なため、スマホ・PC・タブレットからF1を含む全コンテンツをライブ視聴できる点が特徴となっている。

テレビ環境が整っていない場合でも、安定したネット回線があれば自宅・外出先を問わず視聴が可能だ。

登録方法

フジテレビNEXTsmartの公式サイトにアクセス 「お申し込み」または「今すぐ登録」を選択 フジテレビIDでログイン、または新規登録 支払い方法を選択して登録完了

登録後は、PCやスマートフォン、タブレットからフジテレビNEXTと同内容のライブ配信を視聴できる。月額料金はフジテレビNEXTライブ・プレミアムと共通で、契約は自動更新となるため、解約のタイミングには注意が必要だ。