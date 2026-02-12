エヴァートン、グリーリッシュ獲得へ50億円前後のオファーを準備か…長期離脱もマン・C時代のうっ憤晴らす活躍残す

エヴァートンがジャック・グリーリッシュの買い取りを検討しているようだ。イギリス『The i Paper』が伝えた。

2021年にクラブ史上最高額でアストン・ヴィラからマンチェスター・シティに加入したグリーリッシュ。しかし、同クラブで思うように出場機会を得られない中、昨夏にエヴァートンに期限付きで加入した。すると、同選手は息を吹き返し、8月のプレミアリーグ月間最優秀選手賞を受賞するなど、ここまで公式戦22試合に出場して2得点6アシストを記録する。

そんなグリーリッシュだが、1月中旬に足の疲労骨折で離脱。さらに、9日にはこの負傷に対しての手術を受け、シーズン中の復帰が絶望的であることを発表していた。

グリーリッシュが負傷による長期離脱でシーズン後半戦の大部分を欠場することが決まったものの、エヴァートンはどうやら同選手の完全移籍を計画しているようだ。

昨夏のエヴァートンとマンチェスター・Cのグリーリッシュの期限付き移籍の取引には、5000万ポンド（約104億円）とされる買取オプションが付帯すると報じられていた。しかし、『The i Paper』によると、エヴァートンはこのオプションを行使することはないが、完全移籍、もしくは再び期限付き移籍という形で同選手の引き留めを目指すようだ。

対するマンチェスター・Cもエヴァートンがグリーリッシュの獲得もしくは再度の期限付き移籍を望むのであれば、シーズン終了後に交渉の席に着く用意があるとされている。また、選手自身もヒル・ディキンソン・スタジアムでプレーを続けることに前向きなようだ。

なお、エヴァートンのグリーリッシュの評価額は2000万から2500万ポンド（約42億-52億円）で、この金額のオファーを提示することが予想されている。