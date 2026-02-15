林穂之香が決勝点！日本人5選手出場した一戦でエヴァートンがウェストハムを撃破

エヴァートンの林穂之香がウェストハム・ユナイテッド戦で決勝点をマークした。

15日に行われたウィメンズ・スーパーリーグ第16節でエヴァートンはホームでウェストハムと対戦。エヴァートンの林は中盤で先発出場し、籾木結花は中盤右サイド、北川ひかるは左サイドバックでスタートからピッチに立つ。石川璃音はベンチスタートとなった。対するウェストハムは、遠藤優が3バックの右サイドで、植木理子が3トップの中央で先発出場した。

ホームのエヴァートンが早々に試合を動かす。籾木が右サイドでボールを持つと、オーバーラップするハンナ・ブランデルにパス。同選手がゴール前に低い弾道のクロスを送ると、ファーサイドでフリーだった林が落ち着いてゴールに押し込んでチームに先制点をもたらした。

その後、エヴァートンペースで試合が進むが、インマ・ガバーロのシュートは相手GKの好守に遭って追加点とはならず。反対にウェストハムはカウンターからチャンスを見出すが、ゴールには迫れず、前半を終える。

後半に入ると、エヴァートンにチャンスが訪れるも、ガバーロのシュートは再び相手GKの好守に防がれる。その後、徐々にウェストハムがチャンスを作り出して、ケイティ・ゼレムやヴィヴィアン・アッセイが惜しいシュートを放つも同点には至らず。

試合はこのまま終わり、林の得点が唯一のゴールとなった一戦はエヴァートンが1-0でウェストハムを下した。