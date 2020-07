ヨーロッパリーグ準々決勝組み合わせ決定!鎌田&長谷部所属フランクフルトは1回戦突破ならドイツ勢対決の可能性

【欧州・海外サッカー ニュース】ヨーロッパリーグの準々決勝組み合わせ決定。鎌田大地と長谷部誠所属のフランクフルトは、1回戦を突破すればヴォルフスブルクと激突する可能性がある。

欧州サッカー連盟(UEFA)は10日、ヨーロッパリーグ(EL)準々決勝・準決勝の組み合わせ抽選会を行った。

新型コロナウイルスによる影響を受け、3月から中断されていたEL。 8月5日~6日にかけてラウンド16セカンドレグの残りを消化することになる。なお、ファーストレグの時点で延期になっていたインテル対ヘタフェ、セビージャ対ローマは、1試合で勝敗を決する。

そして10日、準々決勝以降の組み合わせ抽選会が行われた。8月10日から11日に準々決勝、16日と17日に準決勝、21日に決勝戦が開催。計7試合はドイツのケルン、デュイスブルク、デュッセルドルフ、ゲルゼンキルヒェンの複数会場で集中的に開催される。通常のホーム&アウェイ方式ではなく、一発勝負となった。なお決着がつかない場合、延長戦・PK戦が行われる。

準々決勝組み合わせは以下の通り。

シャフタール対ヴォルフスブルクの勝者 vs バーゼル対フランクフルトの勝者:1

マンチェスター・U対LASKの勝者 vs コペンハーゲン対バシャクシェヒルの勝者:2

ヘタフェ対インテルの勝者 vs レヴァークーゼン対レンジャーズの勝者:3

ウォルバーハンプトン対オリンピアコスの勝者 vs ローマ対セビージャの勝者:4

準決勝の組み合わせは以下の通り。

4の勝者 vs 2の勝者:5

3の勝者 vs 1の勝者:6

決勝戦の組み合わせは以下の通り。

5の勝者 vs 6の勝者