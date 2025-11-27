UEFAヨーロッパリーグ(EL)2025-2026は、日本時間11月28日(金)にリーグフェーズ第5節の18試合が開催される。
本記事では、11月28日のELデイリースケジュール、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。
【11月28日】ヨーロッパリーグの試合日程・放送/配信予定
|日時
|対戦カード
|放送/配信予定
|11/28(金)
2:45
|アストン・ヴィラ vs ヤングボーイズ
|【放送】
-
【配信】
WOWOWオンデマンド
|11/28(金)
2:45
|フェネルバフチェ vs フェレンツヴァローシュ
|【放送】
-
【配信】
WOWOWオンデマンド
|11/28(金)
2:45
|ヴィクトリア・プルゼニ vs フライブルク
|【放送】
ｰ
【配信】
WOWOWオンデマンド
|11/28(金)
2:45
|FCポルト vs ニース
|【放送】
-
【配信】
WOWOWオンデマンド
|11/28(金)
2:45
|フェイエノールト vs セルティック
|【放送】
WOWOWプライム
【配信】
WOWOWオンデマンド
|11/28(金)
2:45
|ルドゴレツ vs セルタ
|【放送】
-
【配信】
WOWOWオンデマンド
|11/28(金)
2:45
|ローマ vs ミッティラン
|【放送】
-
【配信】
WOWOWオンデマンド
|11/28(金)
2:45/td>
|リール vs ディナモ・ザグレブ
|【放送】
-
【配信】
WOWOWオンデマンド
|11/28(金)
2:45
|PAOK vs ブラン
|【放送】
ｰ
【配信】
WOWOWオンデマンド
※ディレイ配信
|11/28(金)
5:00
|レンジャーズ vs ブラガ
|【放送】
ｰ
【配信】
WOWOWオンデマンド
※ディレイ配信
|11/28(金)
5:00
|ボローニャ vs ザルツブルク
|【放送】
WOWOWライブ
【配信】
WOWOWオンデマンド
|11/28(金)
5:00
|ヘンク vs バーゼル
|【放送】
WOWOWプライム
【配信】
WOWOWオンデマンド
|11/28(金)
5:00
|ゴーアヘッド vs シュトゥットガルト
|【放送】
-
【配信】
WOWOWオンデマンド
|11/28(金)
5:00
|マッカビ・テルアビブ vs リヨン
|【放送】
-
【配信】
WOWOWオンデマンド
|11/28(金)
5:00
|パナシナイコス vs シュトゥルム・グラーツ
|【放送】
-
【配信】
WOWOWオンデマンド
※ディレイ配信
|11/28(金)
5:00
|ノッティンガム・フォレスト vs マルメ
|【放送】
-
【配信】
WOWOWオンデマンド
|11/28(金)
5:00
|ツルヴェナ・ズヴェズダ vs FCSB
|【放送】
-
【配信】
WOWOWオンデマンド
※ディレイ配信
|11/28(金)
5:00
|ベティス vs ユトレヒト
|【放送】
-
【配信】
WOWOWオンデマンド
2025-26シーズンのUEFAヨーロッパリーグ(EL)は昨季同様に『WOWOW』が独占中継・ライブ配信。
『WOWOW』では、通常の「月額プラン」でCL・ELの生中継およびライブ配信を行っている。
各種視聴プランについて詳しくは「WOWOW公式サイト」をチェックしてみてほしい。
|サービス
|料金(税込)
|配信内容
|WOWOWオンデマンド
月額加入
|2,530円(月額)
|・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合
※一部ディレイ配信あり
【すぐ見られる！】WOWOWオンデマンドの視聴登録方法WOWOW
① WOWOWオンデマンド公式サイトにアクセス
② お申し込みはこちらをタップ
③ メールアドレスを認証
④ 決済方法など必要情報を入力
⑤ 最後に確認して登録完了！WOWOWオンデマンドからすぐ視聴可能