【10月24日】UEFAヨーロッパリーグ リーグフェーズ第3節のテレビ放送・ネット配信予定・キックオフ時間

【欧州EL 放送予定】10月24日開催のヨーロッパリーグ2025-26リーグフェーズ第3節の試合日程・キックオフ時間・テレビ放送スケジュールを紹介。

UEFAヨーロッパリーグ(EL)2025-2026は、日本時間10月24日(金)にリーグフェーズ第3節の18試合が開催される。

本記事では、10月24日のELデイリースケジュール、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

【10月24日】ヨーロッパリーグの試合日程・放送/配信予定

日時対戦カード放送/配信予定
10/24(金)
1:45		ザルツブルク vs フェレンツヴァローシュ【放送】
-
【配信】
WOWOWオンデマンド
10/24(金)
1:45		ブラガ vs ツルヴェナ・ズヴェズダ【放送】
-
【配信】
WOWOWオンデマンド
※ディレイ配信
10/24(金)
1:45		フェネルバフチェ vs シュトゥットガルト【放送】

【配信】
WOWOWオンデマンド
10/24(金)
1:45		フェイエノールト vs パナシナイコス【放送】
WOWOWプライム
【配信】
WOWOWオンデマンド
10/24(金)
1:45		ブラン vs レンジャーズ【放送】

【配信】
WOWOWオンデマンド
※ディレイ配信
10/24(金)
1:45		ゴーアヘッド vs アストン・ヴィラ【放送】
-
【配信】
WOWOWオンデマンド
10/24(金)
1:45		ヘンク vs ベティス【放送】
-
【配信】
WOWOWオンデマンド
10/24(金)
1:45		FCSB vs ボローニャ【放送】
-
【配信】
WOWOWオンデマンド
10/24(金)
1:45		リヨン vs バーゼル【放送】

【配信】
WOWOWオンデマンド
10/24(金)
4:00		セルタ vs ニース【放送】

【配信】
WOWOWオンデマンド
10/24(金)
4:00		リール vs PAOK【放送】

【配信】
WOWOWオンデマンド
10/24(金)
4:00		マルメ vs ディナモ・ザグレブ【放送】
-
【配信】
WOWOWオンデマンド
※ディレイ配信
10/24(金)
4:00		ヤングボーイズ vs ルドゴレツ【放送】
-
【配信】
WOWOWオンデマンド
10/24(金)
4:00		フライブルク vs ユトレヒト【放送】
WOWOWライブ
【配信】
WOWOWオンデマンド
10/24(金)
4:00		セルティック vs シュトゥルム・グラーツ【放送】
WOWOWプライム
【配信】
WOWOWオンデマンド
10/24(金)
4:00		マッカビ・テルアビブ vs ミッティラン【放送】
-
【配信】
WOWOWオンデマンド
※ディレイ配信
10/24(金)
4:00		ノッティンガム・フォレスト vs FCポルト【放送】
-
【配信】
WOWOWオンデマンド
10/24(金)
4:00		ローマ vs ヴィクトリア・プルゼニ【放送】
-
【配信】
WOWOWオンデマンド

2025-26シーズンのUEFAヨーロッパリーグ(EL)は昨季同様に『WOWOW』が独占中継・ライブ配信。

『WOWOW』では、通常の「月額プラン」でCL・ELの生中継およびライブ配信を行っている。

各種視聴プランについて詳しくは「WOWOW公式サイト」をチェックしてみてほしい。

サービス料金(税込)配信内容
WOWOWオンデマンド
月額加入		2,530円(月額)・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合

※一部ディレイ配信あり

【すぐ見られる！】WOWOWオンデマンドの視聴登録方法

wowow ondemand joinWOWOW

WOWOWオンデマンド公式サイトにアクセス
② お申し込みはこちらをタップ
③ メールアドレスを認証
④ 決済方法など必要情報を入力
⑤ 最後に確認して登録完了！WOWOWオンデマンドからすぐ視聴可能

