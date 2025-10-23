【10月24日】UEFAヨーロッパリーグ リーグフェーズ第3節のテレビ放送・ネット配信予定・キックオフ時間

UEFAヨーロッパリーグ(EL)2025-2026は、日本時間10月24日(金)にリーグフェーズ第3節の18試合が開催される。

本記事では、10月24日のELデイリースケジュール、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

【10月24日】ヨーロッパリーグの試合日程・放送/配信予定

日時 対戦カード 放送/配信予定 10/24(金)

1:45 ザルツブルク vs フェレンツヴァローシュ 【放送】

-

【配信】

WOWOWオンデマンド 10/24(金)

1:45 ブラガ vs ツルヴェナ・ズヴェズダ 【放送】

-

【配信】

WOWOWオンデマンド

※ディレイ配信 10/24(金)

1:45 フェネルバフチェ vs シュトゥットガルト 【放送】

ｰ

【配信】

WOWOWオンデマンド 10/24(金)

1:45 フェイエノールト vs パナシナイコス 【放送】

WOWOWプライム

【配信】

WOWOWオンデマンド 10/24(金)

1:45 ブラン vs レンジャーズ 【放送】

ｰ

【配信】

WOWOWオンデマンド

※ディレイ配信 10/24(金)

1:45 ゴーアヘッド vs アストン・ヴィラ 【放送】

-

【配信】

WOWOWオンデマンド 10/24(金)

1:45 ヘンク vs ベティス 【放送】

-

【配信】

WOWOWオンデマンド 10/24(金)

1:45 FCSB vs ボローニャ 【放送】

-

【配信】

WOWOWオンデマンド 10/24(金)

1:45 リヨン vs バーゼル 【放送】

ｰ

【配信】

WOWOWオンデマンド 10/24(金)

4:00 セルタ vs ニース 【放送】

ｰ

【配信】

WOWOWオンデマンド 10/24(金)

4:00 リール vs PAOK 【放送】

ｰ

【配信】

WOWOWオンデマンド 10/24(金)

4:00 マルメ vs ディナモ・ザグレブ 【放送】

-

【配信】

WOWOWオンデマンド

※ディレイ配信 10/24(金)

4:00 ヤングボーイズ vs ルドゴレツ 【放送】

-

【配信】

WOWOWオンデマンド 10/24(金)

4:00 フライブルク vs ユトレヒト 【放送】

WOWOWライブ

【配信】

WOWOWオンデマンド 10/24(金)

4:00 セルティック vs シュトゥルム・グラーツ 【放送】

WOWOWプライム

【配信】

WOWOWオンデマンド 10/24(金)

4:00 マッカビ・テルアビブ vs ミッティラン 【放送】

-

【配信】

WOWOWオンデマンド

※ディレイ配信 10/24(金)

4:00 ノッティンガム・フォレスト vs FCポルト 【放送】

-

【配信】

WOWOWオンデマンド 10/24(金)

4:00 ローマ vs ヴィクトリア・プルゼニ 【放送】

-

【配信】

WOWOWオンデマンド

2025-26シーズンのUEFAヨーロッパリーグ(EL)は昨季同様に『WOWOW』が独占中継・ライブ配信。

『WOWOW』では、通常の「月額プラン」でCL・ELの生中継およびライブ配信を行っている。

各種視聴プランについて詳しくは「WOWOW公式サイト」をチェックしてみてほしい。

サービス 料金(税込) 配信内容 WOWOWオンデマンド

月額加入 2,530円(月額) ・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合

・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合

・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合

※一部ディレイ配信あり

【すぐ見られる！】WOWOWオンデマンドの視聴登録方法

WOWOW

① WOWOWオンデマンド公式サイトにアクセス

② お申し込みはこちらをタップ

③ メールアドレスを認証

④ 決済方法など必要情報を入力

⑤ 最後に確認して登録完了！WOWOWオンデマンドからすぐ視聴可能

▶ヨーロッパリーグをWOWOWオンデマンドで視聴！公式サイトから今すぐ登録