【10月24日】UEFAヨーロッパリーグ リーグフェーズ第3節のテレビ放送・ネット配信予定・キックオフ時間

UEFAヨーロッパリーグ(EL)2025-2026は、日本時間10月24日(金)にリーグフェーズ第3節の18試合が開催される。
本記事では、10月24日のELデイリースケジュール、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。
【10月24日】ヨーロッパリーグの試合日程・放送/配信予定
|日時
|対戦カード
|放送/配信予定
|10/24(金)
1:45
|ザルツブルク vs フェレンツヴァローシュ
|【放送】
-
【配信】
WOWOWオンデマンド
|10/24(金)
1:45
|ブラガ vs ツルヴェナ・ズヴェズダ
|【放送】
-
【配信】
WOWOWオンデマンド
※ディレイ配信
|10/24(金)
1:45
|フェネルバフチェ vs シュトゥットガルト
|【放送】
ｰ
【配信】
WOWOWオンデマンド
|10/24(金)
1:45
|フェイエノールト vs パナシナイコス
|【放送】
WOWOWプライム
【配信】
WOWOWオンデマンド
|10/24(金)
1:45
|ブラン vs レンジャーズ
|【放送】
ｰ
【配信】
WOWOWオンデマンド
※ディレイ配信
|10/24(金)
1:45
|ゴーアヘッド vs アストン・ヴィラ
|【放送】
-
【配信】
WOWOWオンデマンド
|10/24(金)
1:45
|ヘンク vs ベティス
|【放送】
-
【配信】
WOWOWオンデマンド
|10/24(金)
1:45
|FCSB vs ボローニャ
|【放送】
-
【配信】
WOWOWオンデマンド
|10/24(金)
1:45
|リヨン vs バーゼル
|【放送】
ｰ
【配信】
WOWOWオンデマンド
|10/24(金)
4:00
|セルタ vs ニース
|【放送】
ｰ
【配信】
WOWOWオンデマンド
|10/24(金)
4:00
|リール vs PAOK
|【放送】
ｰ
【配信】
WOWOWオンデマンド
|10/24(金)
4:00
|マルメ vs ディナモ・ザグレブ
|【放送】
-
【配信】
WOWOWオンデマンド
※ディレイ配信
|10/24(金)
4:00
|ヤングボーイズ vs ルドゴレツ
|【放送】
-
【配信】
WOWOWオンデマンド
|10/24(金)
4:00
|フライブルク vs ユトレヒト
|【放送】
WOWOWライブ
【配信】
WOWOWオンデマンド
|10/24(金)
4:00
|セルティック vs シュトゥルム・グラーツ
|【放送】
WOWOWプライム
【配信】
WOWOWオンデマンド
|10/24(金)
4:00
|マッカビ・テルアビブ vs ミッティラン
|【放送】
-
【配信】
WOWOWオンデマンド
※ディレイ配信
|10/24(金)
4:00
|ノッティンガム・フォレスト vs FCポルト
|【放送】
-
【配信】
WOWOWオンデマンド
|10/24(金)
4:00
|ローマ vs ヴィクトリア・プルゼニ
|【放送】
-
【配信】
WOWOWオンデマンド
2025-26シーズンのUEFAヨーロッパリーグ(EL)は昨季同様に『WOWOW』が独占中継・ライブ配信。
『WOWOW』では、通常の「月額プラン」でCL・ELの生中継およびライブ配信を行っている。
各種視聴プランについて詳しくは「WOWOW公式サイト」をチェックしてみてほしい。
|サービス
|料金(税込)
|配信内容
|WOWOWオンデマンド
月額加入
|2,530円(月額)
|・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合
※一部ディレイ配信あり
