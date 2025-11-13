このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
ワールドカップ 欧州予選
team-logoイングランド
Wembley
team-logoセルビア
【11月14日】イングランドvsセルビアのテレビ放送・ネット配信予定｜W杯欧州予選

2026年の北中米ワールドカップ欧州予選第9節、イングランド代表対セルビア代表のTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

2026年W杯欧州予選はいよいよ佳境！11月に第9節・最終節が開催

日本時間2025年11月14日(金)に行われる2026年の北中米ワールドカップ欧州予選で、イングランド代表とセルビア代表が対戦する。

本記事では、イングランドvsセルビアの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

イングランドvsセルビア｜試合日程・キックオフ時間

イングランドvsセルビアは、日本時間11月14日(金)にイングランドのロンドンにある、ウェンブリー・スタジアムで開催される。

  • 大会：2026年W杯欧州予選 第9節
  • 日時：2025年11月14日(金) 4:45キックオフ／日本時間
  • 対戦：イングランド代表 vs セルビア代表
  • 会場：ウェンブリー・スタジアム

イングランドvsセルビア｜放送・配信予定

W杯欧州予選のイングランドvsセルビアは『DAZN』がライブ配信を行う。

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

イングランドvsセルビアのおすすめ視聴方法

W杯欧州予選は『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

イングランドvsセルビア チーム情報

イングランド vs セルビア スタメン

イングランドHome team crest

4-2-3-1

フォーメーション

4-2-3-1

Home team crestSER
1
ジョーダン・ピックフォード
2
エズリ・コンサ
5
ジョン・ストーンズ
3
リース・ジェームズ
18
ニコ・オライリー
15
モーガン・ロジャーズ
4
デクラン・ライス
21
エリオット・アンダーソン
11
マーカス・ラッシュフォード
7
ブカヨ・サカ
9
C
ハリー・ケイン
1
プレドラグ・ライコビッチ
22
アレクサ・テルジッチ
4
ニコラ・ミレンコビッチ
2
O. Mimovic
3
ストラヒニャ・パヴロヴィッチ
6
ネマニャ・グデリ
10
サシャ・ルキッチ
14
アンドリヤ・ジヴコビッチ
17
イヴァン・イリッチ
11
C
フィリップ・コスティッチ
23
ドゥシャン・ヴラホヴィッチ

4-2-3-1

SERAway team crest

ENG
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • トーマス・トゥヘル

SER
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • ヴェリコ・パウノヴィッチ

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

成績

ENG
-直近成績

ゴールを許す
16/3
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
1/5

SER
-直近成績

ゴールを許す
7/7
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
1/5

両チームの対戦成績

ENG

直近の 3 試合

SER

3

勝利

0

引分け

0

勝利

8

得点

1
2.5ゴール以上のゲーム
2/3
両チームが得点
1/3

順位表

