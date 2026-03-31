イングランド代表ではレギュラーに…23歳イングランド代表MF、W杯出場へ「高い基準を維持し必ず実現させなければ」

イングランド代表のMFエリオット・アンダーソンが日本代表戦に向けた記者会見に出席し、改めて代表チームへの思いを語った。『BBC』が伝えている。

イングランドにとって、31日の日本戦はワールドカップ前の最後のホームゲームに。本大会に向けてアピールを続けるアンダーソンは、「イングランド代表としてプレーする時はいつもビッグゲーム。本当に楽しみだね。ワールドカップ前の最後の試合なので、これまでの試合でやってきたことをそのまま続けるだけだ」と述べた。

大会開始時にチームに選ばれる自信があるかと問われたアンダーソンは、「そうなりたいとは思っているけど、フォレストでのシーズンはまだ残っているし、それまでにはたくさんの試合と時間がある。高い基準を維持し、必ず実現させなければならない」と話している。

今回はワールドカップメンバー発表前最後の試合となるが、国を代表して戦う試合以上のものとなるかと問われると、「結局のところ、どの試合も同じだ。僕はただピッチに出て、ベストを尽くし、着ているユニフォームのために戦う。それだけさ」と答えている。

昨年6月にイングランド代表デビューを飾ると、トーマス・トゥヘル監督の信頼を勝ち取って欧州予選5試合に出場（先発4試合）したアンダーソン。ワールドカップでもレギュラーの1人として活躍が期待されているが、大会に向けて改めて気を引き締めている。