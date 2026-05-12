イングランド代表、55名のW杯予備登録メンバーを選出…アーノルドやショーも含める

トーマス・トゥヘル監督はワールドカップに向けたイングランド代表の暫定メンバーを発表した。ルーク・ショー、ダニー・ウェルベック、アレックス・スコットらが選出されたとみられている。『BBC』などが伝えた。

サッカーの国際統括団体であるFIFAは、参加国に対し、6月11日に開幕する大会に向けて、月曜日の深夜までに55名の選手からなるラージリストを提出することを許可した。イングランドサッカー協会（FA）からは暫定代表メンバーに関する公式発表はまだなく、統括団体は5月22日（金）に大会に向けたイングランド代表の最終メンバーを発表する予定だ。

ラージリストでは、レアル・マドリーのDFトレント・アレクサンダー＝アーノルドも予備リストに名を連ねているとみられる。アレクサンダー＝アーノルド、ショー、ウェルベック、スコットは、トゥヘル監督が前回発表したウルグアイと日本代表との親善試合のメンバーからは外れていたが、来月の大西洋横断遠征メンバー入りする可能性はまだ残っている。

右サイドバックではアーノルドのほかに、ジャレル・クアンサーやリース・ジェームズらもおり、ポジション争いは激化。また、EURO2024決勝以来イングランド代表でのプレーがないショーだが、今シーズンはクラブで36試合に出場している。