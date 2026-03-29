イングランド代表のトーマス・トゥヘル監督は、チームの守備陣について語った。

60年ぶりのワールドカップ制覇に向けて準備を進めるイングランド。昨年からチームを指揮するトゥヘル監督は、大会前最後となる3月のインターナショナルブレイクで35選手を招集した。その中には、マンチェスター・ユナイテッドで復調を見せるハリー・マグワイアが同指揮官の下で初招集され、27日の1-1で終わったウルグアイ戦では後半からキャプテンマークを巻いて安定したパフォーマンスを見せていた。

マグワイアがワールドカップに出場できるか注目が集まる中、トゥヘル監督は31日の日本戦を前に、同選手について「堅実なセンターバックのプレーだった。それが彼の持ち味だ。ボール扱いが非常に上手く、落ち着いていて、空中戦にも強い。そして、セットプレーでは大きな武器になる」と評価するも、序列は低いままであると語った。

「先発で起用したい選手が他にもいるし、異なるタイプで彼より上だと思う選手もいる。エズリ・コンサは彼より上で、マーク・グエイもそうだ。機動力の面ではトレヴォ・チャロバーもわずかに上だ。それからジョン・ストーンズもだ。彼（ストーンズ）は出場時間こそ多くはないが、試合理解のレベルが非常に高い。私は彼のファンで、チームにもたらす個性や姿勢、そして高い試合理解の質があることを知っている」

「チーム内でどう振る舞うかを直接見る必要があった。これからチームの中でどう行動するかを見るのが楽しみだ。さっきも言ったように、彼にはもちろん強みがある。決勝トーナメントでリードを守る時やクロスやロングスロー、セットプレーで追い上げる場面では非常に重要な存在になり得る」

「もし明日メンバーを発表しなければならないなら、ケガ人が多いから彼が入る可能性はある。センターバックに他に誰がいるんだ？」