JLPGA 大王製紙エリエールレディスオープン2023のテレビ放送/ネット配信予定・無料視聴方法｜JLPGAツアー

世界最高峰の女子ゴルフトーナメント「JLPGAツアー」は、11月16日(木)から19日(日)にかけて『大王製紙エリエールレディスオープン』が開催される。
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本記事では、2023年大王製紙エリエールレディスオープンの日程、放送/配信予定、無料視聴方法を紹介する。
大王製紙エリエールレディスオープン｜開催日程
|日程
|ラウンド
|11/16(木)
|第1ラウンド(予選)
|11/17(金)
|第2ラウンド(予選)
|11/18(土)
|第3ラウンド(決勝)
|11/19(日)
|ファイナルラウンド(決勝)
大王製紙エリエールレディスオープン2023｜放送/配信予定
|チャンネル
|放送・配信時間
|形態
|U-NEXT
(無料体験あり)
|【11/16(木)】9:45-15:45(LIVE)
【11/17(金)】10:00-16:00(LIVE)
【11/18(土)】8:45-14:15(LIVE)【11/19(日)】8:45-14:45(LIVE)
|ネット
|DAZN
|【11/16(木)】9:45-15:45(LIVE)
【11/17(金)】10:00-16:00(LIVE)
【11/18(土)】8:45-14:15(LIVE)【11/19(日)】8:45-14:45(LIVE)
|ネット
|日テレジータス
|【11/17(金)】13:15-16:15(LIVE)
【11/18(土)】7:45-9:45(LIVE)
【11/19(日)】6:00-7:00(録画)7:45-9:45(LIVE)／21:00-22:30(録画)
【11/20(月)】17:00-19:00(録画)／19:30-21:00(録画)
|CS放送
|BS日テレ
|【11/18(土)】16:00-16:55(録画)
|BS放送
|日本テレビ系全国31局ネット
|【11/19(日)】15:00-16:25(録画)
|地上波
大王製紙エリエールレディスオープン｜視聴方法
JLPGAツアーの大王製紙エリエールレディスオープンは、『U-NEXT』、Amazon Prime Videoチャンネルの『ゴルフネットワークプラス』などで配信される。
以下に続く
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