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JLPGA 大王製紙エリエールレディスオープン2023のテレビ放送/ネット配信予定・無料視聴方法｜JLPGAツアー

GOAL
erika-hara(C)Getty Images

「大王製紙エリエールレディスオープン2023」の日程スケジュール、テレビ中継/ネットライブ予定、無料視聴方法を紹介。

世界最高峰の女子ゴルフトーナメント「JLPGAツアー」は、11月16日(木)から19日(日)にかけて『大王製紙エリエールレディスオープン』が開催される。

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本記事では、2023年大王製紙エリエールレディスオープンの日程、放送/配信予定、無料視聴方法を紹介する。

大王製紙エリエールレディスオープン｜開催日程

日程ラウンド
11/16(木)第1ラウンド(予選)
11/17(金)第2ラウンド(予選)
11/18(土)第3ラウンド(決勝)
11/19(日)ファイナルラウンド(決勝)

大王製紙エリエールレディスオープン2023｜放送/配信予定

チャンネル放送・配信時間形態
U-NEXT
(無料体験あり) 		【11/16(木)】9:45-15:45(LIVE)
【11/17(金)】10:00-16:00(LIVE)
【11/18(土)】8:45-14:15(LIVE)【11/19(日)】8:45-14:45(LIVE)		ネット
DAZN【11/16(木)】9:45-15:45(LIVE)
【11/17(金)】10:00-16:00(LIVE)
【11/18(土)】8:45-14:15(LIVE)【11/19(日)】8:45-14:45(LIVE)		ネット
日テレジータス【11/17(金)】13:15-16:15(LIVE)
【11/18(土)】7:45-9:45(LIVE)
【11/19(日)】6:00-7:00(録画)7:45-9:45(LIVE)／21:00-22:30(録画)
【11/20(月)】17:00-19:00(録画)／19:30-21:00(録画)		CS放送
BS日テレ【11/18(土)】16:00-16:55(録画)BS放送
日本テレビ系全国31局ネット【11/19(日)】15:00-16:25(録画)地上波

大王製紙エリエールレディスオープン｜視聴方法

JLPGAツアーの大王製紙エリエールレディスオープンは、『U-NEXT』、Amazon Prime Videoチャンネルの『ゴルフネットワークプラス』などで配信される。

以下に続く

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