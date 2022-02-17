Amazonオリジナルの完全ワイヤレスイヤホン「Echo Buds」の価格・スペックは？ノイキャン付き、期間限定で2,500円割引に
Amazon(アマゾン)は2月16日、完全ワイヤレスイヤホン「Echo Buds（第2世代）」の日本での販売開始を発表した。
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本記事では新型「Echo Buds（第2世代）」の販売価格、スペック、出荷開始時期などを紹介する。
Echo Buds(第2世代)のスペック
サイズ
イヤホン: 20.0 mm x 19.1 mm x 19.1 mm (イヤーチップ、ウイングチップを含まず)
カラー
ブラック
重量
イヤホン: 5.7 g (イヤーチップ、ウイングチップを除く)
スマホの互換性
Alexa機能へのアクセスは
プロセッサ
Realtek RTL8763C
オーディオ
5.7 mm ダイナミックドライバー
アクティブノイズキャンセリング
搭載
ボイスアシスタント (ハンズフリー)
Alexa
ボイスアシスタント (タップ)
Alexa、Google アシスタント、Siri
マイク
片側3つ (外側に2つのビームフォーミングマイク、内側にも1つのマイク）
耐水性能
IPX4等級 (イヤホンのみ)
センサー
加速度、近接、タッチ、ホール (充電ケース)
再生時間 (1回の充電で)
最大5時間 (ANCとAlexaハンズフリーオフで6.5時間)
再生時間 (充電ケースを使用した場合)
最大15時間 (ANCとAlexaハンズフリーオフで19.5時間)
クイックチャージ
15分の充電で最大2時間再生
Echo Buds(第2世代)の価格
Echo Buds(第2世代)は2種類の展開がある。
2月23日(水)23:59までの注文で「USB-C充電ケース付き」が2,500円引きの10,480円(税込)、「ワイヤレス充電対応ケース付き」が3,500円引きの11,480円(税込)で購入可能だ。
|商品
|価格
|商品ページ
USB-C充電ケース付き
12,980円(税込)
ワイヤレス充電対応ケース付き
14,980円(税込)
Echo Buds(第2世代)の購入方法・出荷時期は？
Echo Buds(第2世代)はAmazon公式サイトで購入可能だが、今後一部の家電量販店でも購入できるようになるという。
また、出荷は2月24日（木）より順次開始する予定だ。
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