AFCチャンピオンズリーグ2
team-logoイースタンスポーツクラブ
team-logoガンバ大阪
Yuta Tokuma

【11月27日】東方vsガンバ大阪のテレビ放送・ネット配信予定｜AFCチャンピオンズリーグ2 2025-26グループステージ第5節

【ACL2放送予定】11月27日開催のAFCチャンピオンズリーグ2（ACL2）グループステージ第5節、東方対ガンバ大阪のTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

2025年11月27日(木)に行われる2025シーズンのAFCチャンピオンズリーグ2 グループステージ第5節で、東方とガンバ大阪が対戦する。

本記事では、東方vsガンバ大阪の試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

東方vsガンバ大阪｜試合日程・キックオフ時間

東方vsガンバ大阪は、11月27日(木)に東方のホーム、旺角スタジアムで開催される。

  • 大会：2025-26 AFCチャンピオンズリーグ2 グループステージ第5節
  • 日時：2025年11月27日(木) 19:00キックオフ
  • 対戦：東方 vs ガンバ大阪
  • 会場：旺角スタジアム

東方vsガンバ大阪｜放送・配信予定

AFCチャンピオンズリーグ2 グループステージ第5節の東方vsガンバ大阪は『DAZN』が独占ライブ配信を行う。その他配信や地上波放送はない。

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

東方vsガンバ大阪のおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのAFCチャンピオンズリーグ2は『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

東方vsガンバ大阪 チーム情報

成績

EAS
-直近成績

ゴールを許す
6/16
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
2/5

GOS
-直近成績

ゴールを許す
7/7
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
2/5

両チームの対戦成績

EAS

Last match

GOS

0

勝利

0

引分け

1

Win

1

得点

3
2.5ゴール以上のゲーム
1/1
両チームが得点
1/1

順位表

0