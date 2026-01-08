堂安律がFC26で年間最優秀チームにノミネート！女子では松窪真心も

サッカーゲーム『EA SPORTS FC 26』では年間最優秀チーム（TOTY）アワードのノミネート選手が発表され、日本人選手も選出された。

TOTYは年間最高の栄誉となっており、ファンの声をもとに開発され、プレイヤーとともに創り上げられている。ファンに支持された男子および女子の年間最優秀チーム選手には、ゲーム内で 特別仕様の年間最優秀チーム選手アイテムが付与される。

そのノミネート選手にはマヌエル・ノイアー（バイエルン）やペドリ（バルセロナ）、コール・パーマー（チェルシー）、フィルジル・ファン・ダイク（リヴァプール）といった世界を代表する選手が選出。ノイアーは「再び EA SPORTS FC 年間最優秀チームのノミネート選手に選ばれることができて、とても嬉しいです。Team of the Year は象徴的な存在であり、ファンの皆さんの投票で決まるという点も選手として嬉しいですね。ぜひファンの皆さんに、僕がベストイレブンにふさわしいと判断してもらえればと思います！」とコメントした。

ユヴェントスのFWケナン・ユルディズも「EA SPORTS FC 年間最優秀チーム（TOTY） は、ファンの皆さんが私たち選手を祝福できる機会を与えてくれるというのが特別ですね。ノミネートされて光栄ですし、ベストイレブンが発表されるのを楽しみにしています！」 と述べた。

また、男子日本人選手としては唯一フランクフルトのMF堂安律も選出。女子日本人選手ではノースカロライナ・カレッジの松窪真心も世界最高峰の選手の一員に肩を並べている。

今作からはコミュニティは 2025 年にベストイレブンに選ばれなかったものの、際立った活躍を見せた選手を称える『12人目の選手』が復活したほか、新たに 「男子・女子 キャプテンアワード」 を導入。年間最優秀チームにノミネートされた全選手は、自動的にキャプテン選出の対象となる。

なお、8日から投票開始となり、TOTY 選手アイテムは 1月17日〜31日 の間、EA SPORTS FC 26 内で排出される。