「SHOOT BOXING 2026 act.1」が2月14日（土）、後楽園ホールで開催される。

本記事では、「SHOOT BOXING 2026 act.1」の日程や放送予定、対戦カード、視聴方法を紹介する。

SHOOT BOXING 2026 act.1｜概要

「SHOOT BOXING 2026 act.1」は、2月14日に後楽園ホールで開催される。

日程・放送予定

対戦カード

試合順 / 形式 対戦カード メインイベント

61.5kg契約 / エキスパートクラス 笠原 友希 (シーザージム/SB日本スーパーフェザー級王者) vs. タリソン・フェレイラ (ブラジル/SAIKYO GP優勝) 65.0kg契約 / エキスパートクラス 笠原 弘希 (シーザージム/SB日本スーパーライト級1位) vs. ヒョン・イジュン (韓国/韓国キックボクシングスーパーライト級王者) SB日本スーパーバンタム級王座決定戦

55.0kg契約 笠原 直希 (シーザージム/同級1位) vs. 内藤 啓人 (GSB大須MACS/同級3位) SB日本ライト級王座決定戦

62.5kg契約 手塚 翔太 (Sublime guys・GONG-GYM坂戸/同級1位) vs. 基山 幹太 (BELLWOOD FIGHT TEAM/同級3位) 70.0kg契約 / エキスパートクラス 風間 大輝 (橋本道場/SB日本スーパーウェルター級1位) vs. 荒尾 祐太 (チーム吉鷹/SB日本スーパーウェルター級5位) 57.5kg契約 / エキスパートクラス 魁斗 (立志會館/HOOST CUP日本フェザー級王者) vs. 内藤 凌太 (BELLWOOD FIGHT TEAM/SB日本フェザー級6位) 66.0kg契約 / OFGマッチ 村田 聖明 (シーザージム/元SB日本スーパーフェザー級王者) vs. 木村 亮彦 (KNOCK OUTクロスポイント大泉) 61.5kg契約 / エキスパートクラス 長谷川 平蔵 (シーザージム) vs. 佐々木 健吾 (マッハ道場巣鴨)

U-NEXTの視聴方法

「SHOOT BOXING 2026 act.1」はネット『U-NEXT』で配信される。

見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。見逃し配信も見放題プランで視聴できる。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

※本記事の情報は2026年2月時点のものです。配信される試合は変更となる可能性がります。詳しくはU-NEXT公式サイトをご確認ください