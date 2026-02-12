「SHOOT BOXING 2026 act.1」が2月14日（土）、後楽園ホールで開催される。
本記事では、「SHOOT BOXING 2026 act.1」の日程や放送予定、対戦カード、視聴方法を紹介する。
SHOOT BOXING 2026 act.1｜概要
「SHOOT BOXING 2026 act.1」は、2月14日に後楽園ホールで開催される。
日程・放送予定
- 配信開始：2月14日17:15開演
見逃し配信：配信準備完了次第～4月5日23:59
- 配信情報：U-NEXT
対戦カード
|試合順 / 形式
|対戦カード
|メインイベント
61.5kg契約 / エキスパートクラス
|笠原 友希(シーザージム/SB日本スーパーフェザー級王者) vs. タリソン・フェレイラ(ブラジル/SAIKYO GP優勝)
|65.0kg契約 / エキスパートクラス
|笠原 弘希(シーザージム/SB日本スーパーライト級1位) vs. ヒョン・イジュン(韓国/韓国キックボクシングスーパーライト級王者)
|SB日本スーパーバンタム級王座決定戦
55.0kg契約
|笠原 直希(シーザージム/同級1位) vs. 内藤 啓人(GSB大須MACS/同級3位)
|SB日本ライト級王座決定戦
62.5kg契約
|手塚 翔太(Sublime guys・GONG-GYM坂戸/同級1位) vs. 基山 幹太(BELLWOOD FIGHT TEAM/同級3位)
|70.0kg契約 / エキスパートクラス
|風間 大輝(橋本道場/SB日本スーパーウェルター級1位) vs. 荒尾 祐太(チーム吉鷹/SB日本スーパーウェルター級5位)
|57.5kg契約 / エキスパートクラス
|魁斗(立志會館/HOOST CUP日本フェザー級王者) vs. 内藤 凌太(BELLWOOD FIGHT TEAM/SB日本フェザー級6位)
|66.0kg契約 / OFGマッチ
|村田 聖明(シーザージム/元SB日本スーパーフェザー級王者) vs. 木村 亮彦(KNOCK OUTクロスポイント大泉)
|61.5kg契約 / エキスパートクラス
|長谷川 平蔵(シーザージム) vs. 佐々木 健吾(マッハ道場巣鴨)
U-NEXTの視聴方法
「SHOOT BOXING 2026 act.1」はネット『U-NEXT』で配信される。
見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。見逃し配信も見放題プランで視聴できる。
U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。
U-NEXT無料トライアル登録方法
- U-NEXT公式ページにアクセス
- 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
- 必要情報・支払方法(もし32日後に継続利用する場合に利用)を入力
- 登録完了！
- あとは視聴するだけ！
※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)
※本記事の情報は2026年2月時点のものです。配信される試合は変更となる可能性がります。詳しくはU-NEXT公式サイトをご確認ください