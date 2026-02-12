Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
SHOOT BOXING 2026 act.1U-NEXT
DYNAMIC GLOVE on U-NEXT vol.40をU-NEXT見放題プランで配信！31日間無料トライアルに登録
Yuta Tokuma

SHOOT BOXING 2026 act.1のライブ配信予定・視聴方法

ボクシング「SHOOT BOXING 2026 act.1」の放送・配信予定、視聴方法を紹介。

31日間無料トライアルあり

U-NEXT

U-NEXTなら映画・ドラマ・スポーツ・アニメなどが見放題！

まずは31日間無料トライアルに登録！

U-NEXT

U-NEXTなら映画・ドラマ・スポーツ・アニメなどが見放題！

31日間無料体験に登録

「SHOOT BOXING 2026 act.1」が2月14日（土）、後楽園ホールで開催される。

SHOOT BOXING 2026 act.1をU-NEXT見放題プランで配信31日間無料トライアルに登録

本記事では、「SHOOT BOXING 2026 act.1」の日程や放送予定、対戦カード、視聴方法を紹介する。

SHOOT BOXING 2026 act.1｜概要

「SHOOT BOXING 2026 act.1」は、2月14日に後楽園ホールで開催される。

日程・放送予定

  • 配信開始：2月14日17:15開演

  • 見逃し配信：配信準備完了次第～4月5日23:59

  • 配信情報：U-NEXT

SHOOT BOXING 2026 act.1をU-NEXT見放題プランで配信31日間無料トライアルに登録

対戦カード

試合順 / 形式対戦カード
メインイベント
61.5kg契約 / エキスパートクラス		笠原 友希(シーザージム/SB日本スーパーフェザー級王者) vs. タリソン・フェレイラ(ブラジル/SAIKYO GP優勝) 
65.0kg契約 / エキスパートクラス笠原 弘希(シーザージム/SB日本スーパーライト級1位) vs. ヒョン・イジュン(韓国/韓国キックボクシングスーパーライト級王者) 
SB日本スーパーバンタム級王座決定戦
55.0kg契約		笠原 直希(シーザージム/同級1位) vs. 内藤 啓人(GSB大須MACS/同級3位) 
SB日本ライト級王座決定戦
62.5kg契約		手塚 翔太(Sublime guys・GONG-GYM坂戸/同級1位) vs. 基山 幹太(BELLWOOD FIGHT TEAM/同級3位) 
70.0kg契約 / エキスパートクラス風間 大輝(橋本道場/SB日本スーパーウェルター級1位) vs. 荒尾 祐太(チーム吉鷹/SB日本スーパーウェルター級5位) 
57.5kg契約 / エキスパートクラス魁斗(立志會館/HOOST CUP日本フェザー級王者) vs. 内藤 凌太(BELLWOOD FIGHT TEAM/SB日本フェザー級6位) 
66.0kg契約 / OFGマッチ村田 聖明(シーザージム/元SB日本スーパーフェザー級王者) vs. 木村 亮彦(KNOCK OUTクロスポイント大泉) 
61.5kg契約 / エキスパートクラス長谷川 平蔵(シーザージム) vs. 佐々木 健吾(マッハ道場巣鴨)

SHOOT BOXING 2026 act.1をU-NEXT見放題プランで配信31日間無料トライアルに登録

U-NEXTの視聴方法

「SHOOT BOXING 2026 act.1」はネット『U-NEXT』で配信される。

見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。見逃し配信も見放題プランで視聴できる。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

  1. U-NEXT公式ページにアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報・支払方法(もし32日後に継続利用する場合に利用)を入力
  4. 登録完了！
  5. あとは視聴するだけ！

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)
※本記事の情報は2026年2月時点のものです。配信される試合は変更となる可能性がります。詳しくはU-NEXT公式サイトをご確認ください

SHOOT BOXING 2026 act.1をU-NEXT見放題プランで配信31日間無料トライアルに登録

0