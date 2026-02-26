Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
Munetaka MurakamiGetty Images
【SPOTV NOW】年間プランが期間限定で実質50%オフ！3/31まで早期割引キャンペーンを実施中
Yuta Tokuma

【2月27日】村上宗隆出場予定！ドジャース対ホワイトソックスのテレビ放送/ネット配信・無料視聴｜MLBオープン戦2026

【メジャーリーグ 放送予定】村上宗隆出場予定！スプリングトレーニング、ドジャースvsホワイトソックスのTV中継・ネット配信予定、試合日程、視聴方法まとめ。

年間プランが期間限定で実質50％OFF

SPOTV NOW

『SPOTV NOW』はMLB 2026を徹底ライブ配信！

ドジャース戦は全試合日本語実況・解説付き

3/31(火)まで早期割引キャンペーンを実施中！

早期割引キャンペーン

年間プランが期間限定で実質50％OFF

今すぐ視聴

MLB（メジャーリーグ）のスプリングトレーニング(オープン戦)が、日本時間2月27日(金)に開催。ロサンゼルス・ドジャースとシカゴ・ホワイトソックスが対戦する。

【SPOTV NOW】年間プランが期間限定で実質50%オフ！3/31まで早期割引キャンペーンを実施中割引価格で登録

本記事では、ドジャースvsホワイトソックスの試合日程、放送予定、視聴方法を紹介していく。

ドジャース対ホワイトソックス｜試合日程・開始時間

MLBスプリングトレーニングのロサンゼルス・ドジャースvsシカゴ・ホワイトソックスは、日本時間2月27日(金)に開催される。

  • 大会：MLBスプリングトレーニング2026
  • 日時：2月27日(金)午前5:05開始予定／日本時間
  • 対戦：ドジャース（佐々木朗希・山本由伸・大谷翔平 所属）vsホワイトソックス（村上宗隆 所属）

【SPOTV NOW】年間プランが期間限定で実質50%オフ！3/31まで早期割引キャンペーンを実施中割引価格で登録

ドジャース対ホワイトソックス｜テレビ放送・ネット配信予定

ドジャースvsホワイトソックスは『MLB.tv』『SPOTV NOW』が中継・配信を行う予定だ。

『MLB.tv』は、Amazon Prime Video内のチャンネルでも視聴可能で、Amazon経由なら無料トライアルで視聴することが可能だ。

■放送局・スケジュール

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

『MLB.tv』でオープン戦をライブ配信！Amazon経由なら無料トライアル視聴可能今すぐ視聴

ドジャース対ホワイトソックス｜おすすめ視聴方法

【SPOTV NOW】年間プランが期間限定で実質50%オフ！早期割引キャンペーンを実施中

spotv now mlb 2026 campaignSPOTV NOW

SPOTV NOW』では、2026年3月31日(火)までの期間限定で早期割引キャンペーンを実施している。

キャンペーン期間中に「プレミアム年間プラン」もしくは「ベーシック年間プラン」に申し込むと、月額プランで登録するより、実質50%お得な価格でサービスを利用できる。年間を通してMLBを視聴したい方は、月額プランで12か月登録するよりも実質半額となる年間プランへの登録がおすすめだ。

SPOTV NOW』では2026シーズンもスプリングトレーニングからポストシーズンまで視聴可能となる。レギュラーシーズンは大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希が所属するドジャース戦においては全試合日本語実況・解説付きで配信するほか、日本人選手が出場する試合を中心に1日最大8試合ライブ配信する。

【3月31日まで】早期割引キャンペーンの参加方法

  1. 「SPOTV NOW」の登録ページから希望するプランを選択
  2. 会員登録、またはSNSアカウント(Facebook・Apple・Yahoo!)を用いてログイン
  3. 各種情報を入力し、登録完了後すぐに視聴可能！

【SPOTV NOW】年間プランが期間限定で実質50%オフ！3/31まで早期割引キャンペーンを実施中割引価格で登録

【MLB.tv】Amazon経由なら無料トライアルで視聴可能！

MLB.tv AmazonAmazon

まずはAmazonのMLB.tvチャンネルページにアクセス

  1. 「詳細を見る」をタップ。
  2. 支払い方法はクレジットカード、デビットカード、ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済、あと払いペイディに対応
  3. これで登録完了！すぐに視聴開始

なお、MLB.tvの登録は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。

『MLB.tv』でドジャース戦など日本人出場選手試合をライブ配信！Amazon経由なら無料体験あり今すぐ視聴

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

0