MLB（メジャーリーグ）は日本時間11月1日(土)、ワールドシリーズ第6戦でトロント・ブルージェイズとロサンゼルス・ドジャースが対戦する。
本記事では、ブルージェイズvsドジャースによるWS第6戦の開催日程、開始時間、中継局についてまとめている。
ドジャースのワールドシリーズ第6戦はいつ？試合は何時から？
MLBワールドシリーズ第6戦は日本時間の11月1日(土)に開催。プレイボール時間は午前9時00分を予定している。
試合は第1戦、2戦を行ったトロント・ブルージェイズの本拠地「ロジャーズ・センター」で開催される。ドジャースはワールドシリーズで2勝3敗とあとがない状況。連覇実現にはここからブルージェイズ相手に2連勝が求められる。一方のブルージェイズは勝てば32年ぶりのワールドシリーズ制覇が決まる。
ドジャース対ブルージェイズ第6戦はどこで見られる？
ブルージェイズとドジャースによるワールドシリーズ第6戦は、地上波『NHK総合』、BS『NHK BSプレミアム4K』がテレビで視聴可能。NHK総合は途中でサブチャンネルへの切り替わりがある。
ネットは『MLB.tv』『SPOTV NOW』『Amazon Prime Video』が配信を実施。『プライムビデオ』では、MLBワールドシリーズの全試合をライブ＆見逃し配信しており、30日間無料トライアルを利用すれば追加料金なしで視聴できる。
|配信サービス
|形態
|第5戦中継
|Amazon Prime Video
|ネット
|ライブ配信(8:50～)
|SPOTV NOW
|ネット
|ライブ配信(8:59～)
|MLB.tv(Amazonあり)
|ネット
|ライブ配信(9:00～)
|NHK総合
|地上波
|中継(8:56～)
|NHK BSプレミアム4K
|衛星放送
|中継(8:56～)
|J SPORTS
|衛星放送
|録画放送(18:30～)
※放送局・スケジュールは変更の可能性あり
ドジャース対ブルージェイズ第6戦を無料で見る方法
【プライムビデオ】ワールドシリーズ全試合配信！無料トライアル視聴可能Amazon
『Amazon Prime Video』では、プライム会員であれば追加料金なくMLBポストシーズンの一部試合が視聴可能。大谷翔平らが所属するロサンゼルス・ドジャース戦が全試合必ずライブ配信されるほか、試合日は1日1試合、ワールドシリーズは全試合中継される。
プライム会員には30日間の無料体験期間があり、期間中もMLBポストシーズンの視聴が可能。無料体験期間終了後は、キャンセルしない限り月額600円(税込)で自動更新となるが、解約した場合は料金が発生しない。
- Amazon Prime Videoの公式サイトから「30日間の無料体験を開始する」を選択
- 支払い方法はクレジットカード、デビットカード、ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済、あと払いペイディに対応
- 登録完了後、すぐに視聴可能！
【MLB.tv(Amazon)】7日間無料体験あり
Amazonプライムビデオ『MLB.tv』は、プライム会員なら初回7日間無料体験の利用が可能。無料体験中に解約すれば支払いは発生しないが、体験期間終了後は自動更新で月額4,220円(税込)。試合のライブ配信だけでなく見逃し配信も視聴することができる。
登録方法は以下の通り。
- Amazonの「MLB.tv」チャンネルページからから「詳細を見る」をタップ
- 支払い方法はクレジットカード、デビットカード、ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済、あと払いペイディに対応
- これで登録完了！すぐに視聴開始
なお、MLB.tvの登録は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だが、Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。
