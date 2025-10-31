MLB（メジャーリーグ）は日本時間11月1日(土)、ワールドシリーズ第6戦でトロント・ブルージェイズとロサンゼルス・ドジャースが対戦する。

本記事では、ブルージェイズvsドジャースによるWS第6戦の開催日程、開始時間、中継局についてまとめている。

ドジャースのワールドシリーズ第6戦はいつ？試合は何時から？

MLBワールドシリーズ第6戦は日本時間の11月1日(土)に開催。プレイボール時間は午前9時00分を予定している。

試合は第1戦、2戦を行ったトロント・ブルージェイズの本拠地「ロジャーズ・センター」で開催される。

ドジャースはワールドシリーズで2勝3敗とあとがない状況。連覇実現にはここからブルージェイズ相手に2連勝が求められる。一方のブルージェイズは勝てば32年ぶりのワールドシリーズ制覇が決まる。

ドジャース対ブルージェイズ第6戦はどこで見られる？

ブルージェイズとドジャースによるワールドシリーズ第6戦は、地上波『NHK総合』、BS『NHK BSプレミアム4K』がテレビで視聴可能。NHK総合は途中でサブチャンネルへの切り替わりがある。

ネットは『MLB.tv』『SPOTV NOW』『Amazon Prime Video』が配信を実施。『プライムビデオ』では、MLBワールドシリーズの全試合をライブ＆見逃し配信しており、30日間無料トライアルを利用すれば追加料金なしで視聴できる。

配信サービス 形態 第5戦中継 Amazon Prime Video ネット ライブ配信(8:50～) SPOTV NOW ネット ライブ配信(8:59～) MLB.tv(Amazonあり) ネット ライブ配信(9:00～) NHK総合 地上波 中継(8:56～) NHK BSプレミアム4K 衛星放送 中継(8:56～) J SPORTS 衛星放送 録画放送(18:30～)

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

ドジャース対ブルージェイズ第6戦を無料で見る方法

【プライムビデオ】ワールドシリーズ全試合配信！無料トライアル視聴可能

Amazon

『Amazon Prime Video』では、プライム会員であれば追加料金なくMLBポストシーズンの一部試合が視聴可能。大谷翔平らが所属するロサンゼルス・ドジャース戦が全試合必ずライブ配信されるほか、試合日は1日1試合、ワールドシリーズは全試合中継される。

プライム会員には30日間の無料体験期間があり、期間中もMLBポストシーズンの視聴が可能。無料体験期間終了後は、キャンセルしない限り月額600円(税込)で自動更新となるが、解約した場合は料金が発生しない。

【MLB.tv(Amazon)】7日間無料体験あり

Amazonプライムビデオ『MLB.tv』は、プライム会員なら初回7日間無料体験の利用が可能。無料体験中に解約すれば支払いは発生しないが、体験期間終了後は自動更新で月額4,220円(税込)。試合のライブ配信だけでなく見逃し配信も視聴することができる。

登録方法は以下の通り。

なお、MLB.tvの登録は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だが、Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。

