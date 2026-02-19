2025-26シーズンのUFFAヨーロッパリーグは、ノックアウトフェーズ進出プレーオフ1stレグが日本時間2月20日(金)に開催。ディナモ・ザグレブと、伊東純也と横山歩夢の所属するヘンクが対戦する。

本記事では、ディナモ・ザグレブvsヘンクのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

ディナモ・ザグレブvsヘンクの試合日程・キックオフ時間

UEFAヨーロッパリーグ・ノックアウトフェーズ進出プレーオフ1stレグのディナモ・ザグレブvsヘンクは、ディナモ・ザグレブのホーム「スタディオン・マクシミール」で開催される。

大会：UEFAヨーロッパリーグ ノックアウトフェーズ進出プレーオフ1stレグ

日程：2026年2月20日(金)2:45キックオフ／日本時間

カード：ディナモ・ザグレブ vs ヘンク

会場：スタディオン・マクシミール

ディナモ・ザグレブvsヘンクの放送・配信予定

UEFAヨーロッパリーグ、ディナモ・ザグレブvsヘンクの試合は『WOWOW』がライブ配信するため、地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。

ヨーロッパリーグ2025-26はWOWOWが独占中継・配信！

2025-26シーズンのUEFAヨーロッパリーグ(EL)は昨季同様に『WOWOWオンデマンド』で独占ライブ配信されるため、『DAZN』や『U-NEXT』などでは配信されないので注意が必要だ。

決勝トーナメントからは全試合をライブ配信。『WOWOWオンデマンド月額プラン』なら、面倒な手続き等なく即時視聴可能となる。

WOWOWオンデマンドはサッカーだけでなく、バスケットボールNBAやゴルフ、ボクシングなどを配信。映画やドラマといった多彩なジャンルのコンテンツも視聴できるのでおすすめだ。

【すぐ見られる！】WOWOWオンデマンドの視聴登録方法

WOWOW

① WOWOWオンデマンド公式サイトにアクセス

② お申し込みはこちらをタップ

③ メールアドレスを認証

④ 決済方法など必要情報を入力

⑤ 最後に確認して登録完了！WOWOWオンデマンドからすぐ視聴可能

▶ヨーロッパリーグをWOWOWオンデマンドで視聴！公式サイトから今すぐ登録

ディナモ・ザグレブvsヘンク チーム情報

負傷者および出場停止選手 負傷者および出場停止 4 イスマエル・ベナセル 負傷者および出場停止 欠場選手なし

成績

両チームの対戦成績

DZG 直近の 2 試合 GNK 1 Win 1 Draw 0 勝利 ディナモ・ザグレブ 1 - 1 ヘンク

ヘンク 0 - 3 ディナモ・ザグレブ 4 得点 1 2.5ゴール以上のゲーム 1/2 両チームが得点 1/2

順位表