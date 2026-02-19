Goal.com
ライブ
ヨーロッパリーグ
team-logoディナモ・ザグレブ
Stadion Maksimir
team-logoヘンク
Yuta Tokuma

【2月20日】ディナモ・ザグレブvsヘンクのテレビ放送/ネット配信予定｜ヨーロッパリーグ2025-26ノックアウトプレーオフ1stレグ

【伊東純也・横山歩夢出場予定】2月20日開催のヨーロッパリーグ(EL)ノックアウトフェーズ進出プレーオフ1stレグ、ディナモ・ザグレブ対ヘンクの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送予定を紹介。

2025-26シーズンのUFFAヨーロッパリーグは、ノックアウトフェーズ進出プレーオフ1stレグが日本時間2月20日(金)に開催。ディナモ・ザグレブと、伊東純也と横山歩夢の所属するヘンクが対戦する。

本記事では、ディナモ・ザグレブvsヘンクのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

ディナモ・ザグレブvsヘンクの試合日程・キックオフ時間

UEFAヨーロッパリーグ・ノックアウトフェーズ進出プレーオフ1stレグのディナモ・ザグレブvsヘンクは、ディナモ・ザグレブのホーム「スタディオン・マクシミール」で開催される。

  • 大会：UEFAヨーロッパリーグ ノックアウトフェーズ進出プレーオフ1stレグ
  • 日程：2026年2月20日(金)2:45キックオフ／日本時間
  • カード：ディナモ・ザグレブ vs ヘンク
  • 会場：スタディオン・マクシミール

ディナモ・ザグレブvsヘンクの放送・配信予定

UEFAヨーロッパリーグ、ディナモ・ザグレブvsヘンクの試合は『WOWOW』がライブ配信するため、地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。

ヨーロッパリーグ2025-26はWOWOWが独占中継・配信！

2025-26シーズンのUEFAヨーロッパリーグ(EL)は昨季同様に『WOWOWオンデマンド』で独占ライブ配信されるため、『DAZN』や『U-NEXT』などでは配信されないので注意が必要だ。

決勝トーナメントからは全試合をライブ配信。『WOWOWオンデマンド月額プラン』なら、面倒な手続き等なく即時視聴可能となる。

WOWOWオンデマンドはサッカーだけでなく、バスケットボールNBAやゴルフ、ボクシングなどを配信。映画やドラマといった多彩なジャンルのコンテンツも視聴できるのでおすすめだ。

ディナモ・ザグレブvsヘンク チーム情報

ディナモ・ザグレブ vs ヘンク 予想スタメン

ディナモ・ザグレブHome team crest

4-3-3

フォーメーション

3-4-2-1

Home team crestGNK
40
ドミニク・リヴァコビッチ
26
スコット・マッケナ
25
M. Valincic
36
S. Dominguez
22
M. Perez Vinloef
7
L. Stojkovic
8
ミハ・ザイツ
27
ヨシプ・ミシック
11
A. Hoxha
71
M. Bakrar
9
D. Beljo
26
トビアス・ラワル
18
ヨリス・カイェンベ
6
マット・スメッツ
3
ムハイド・サディク
77
ザカリア・エル・ワアディ
38
ダーン・ヘイマンス
19
ヤイマル・メディナ
8
ブライアン・ヘイネン
10
伊東純也
20
コンスタンティノス・カレツァス
23
アーロン・ビバウト

3-4-2-1

GNKAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • M. Kovacevic

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ニッキー・ヘイエン

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

成績

DZG
-直近成績

ゴールを許す
10/3
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
1/5

GNK
-直近成績

ゴールを許す
10/5
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
4/5

両チームの対戦成績

DZG

直近の 2 試合

GNK

1

Win

1

Draw

0

勝利

4

得点

1
2.5ゴール以上のゲーム
1/2
両チームが得点
1/2

順位表

0